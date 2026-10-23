Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 04.01 WIB

4 Bulan Lahir Ini Paling Tidak Suka Diatur, dari Urusan Kerja hingga Waktu Luang, Anda Termasuk?

Ilustrasi seseorang yang suka kebebasan dan tak suka diatur. (Collective World) - Image

Ilustrasi seseorang yang suka kebebasan dan tak suka diatur. (Collective World)

JawaPos.com — Tidak semua orang nyaman ketika orang lain ikut campur dalam pekerjaan, keputusan, atau rencana pribadi mereka. Bagi sebagian orang, bantuan yang diberikan tanpa diminta justru terasa seperti ketidakpercayaan terhadap kemampuan mereka. 

Bahkan, pertanyaan sederhana tentang perkembangan pekerjaan bisa berubah menjadi gangguan ketika disampaikan berulang kali. Perbedaan ini dapat terlihat dalam berbagai situasi. 

Ada orang yang merasa terganggu ketika setiap langkah pekerjaannya diawasi, sementara yang lain kehilangan semangat saat kebebasan berkreasi dibatasi. Ada pula yang hanya ingin didengarkan tanpa langsung diberi solusi atau merasa waktunya menjadi milik orang lain hanya karena sedang tidak memiliki agenda.

Dalam astrologi, bulan kelahiran kerap digunakan untuk menggambarkan kecenderungan karakter dan cara seseorang menghadapi situasi sehari-hari. Salah satu pembahasannya adalah hubungan dengan kontrol, kebebasan, dan batasan pribadi. Meski demikian, gambaran tersebut merupakan interpretasi astrologi, bukan kesimpulan penelitian ilmiah tentang kepribadian.

Dilansir dari Collective World, Jumat (23/10/2026), ada empat bulan kelahiran yang digambarkan paling tidak menyukai ketika orang lain terlalu mengatur mereka. Masing-masing memiliki alasan berbeda, mulai dari merasa pekerjaannya tidak dipercaya hingga kehilangan kendali atas waktu luang. Berikut penjelasannya.

1. Januari: Tidak Suka Pekerjaan Terus Diawasi

Orang yang lahir pada Januari digambarkan lebih nyaman ketika diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk menyelesaikannya. Mereka biasanya sudah memahami tenggat waktu, mengajukan pertanyaan yang diperlukan, dan mulai mengerjakan tugas sesuai rencana.

Masalah muncul ketika atasan atau rekan kerja terus meminta laporan perkembangan, memeriksa hasil sementara, hingga mengingatkan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah mereka tangani. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja justru habis untuk menjelaskan bahwa pekerjaan sedang berjalan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Kebiasaan Kerja Gen Z yang Dianggap Cerdas, tetapi Dinilai Tidak Profesional oleh Generasi Tua - Image
Kepribadian

6 Kebiasaan Kerja Gen Z yang Dianggap Cerdas, tetapi Dinilai Tidak Profesional oleh Generasi Tua

Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.07 WIB

11 Kebiasaan Kerja Gen Z yang Dianggap Efisien, tetapi Dinilai Tidak Sopan oleh Generasi Lebih Tua - Image
Kepribadian

11 Kebiasaan Kerja Gen Z yang Dianggap Efisien, tetapi Dinilai Tidak Sopan oleh Generasi Lebih Tua

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.07 WIB

Orang Kreatif di Lingkungan Kerja Korporat: Ini 9 Tantangan yang Sering Muncul - Image
Lifestyle

Orang Kreatif di Lingkungan Kerja Korporat: Ini 9 Tantangan yang Sering Muncul

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.42 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore