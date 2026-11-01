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Penulis: Rabbany Wanadriani
Minggu, 1 November 2026 | 21.08 WIB

Waspada! 5 Rutinitas Harian Ini Bisa Meningkatkan Risiko Penyakit

ilustrasi orang yang terlalu lama duduk. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang terlalu lama duduk. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menjaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pola makan dan olahraga. Aktivitas sederhana yang dilakukan setiap hari juga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh, terutama jika kebiasaan tersebut terus berlangsung dalam waktu lama.

Padatnya aktivitas pekerjaan, urusan keluarga, hingga berbagai tuntutan sosial sering kali membuat seseorang kurang memperhatikan pola hidupnya. Tanpa disadari, rutinitas yang terlihat biasa saja justru berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila terus dilakukan.

Bahkan, beberapa kebiasaan yang dianggap tidak berbahaya dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penting untuk mulai mengenali dan memperbaiki pola hidup sehari-hari.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima kebiasaan umum yang sering dilakukan tanpa disadari, tetapi berpotensi memengaruhi kesehatan. Berikut penjelasannya.

1. Terlalu Lama Menghabiskan Waktu dengan Duduk

Kebiasaan duduk dalam waktu berjam-jam, terutama ketika bekerja di depan komputer, dapat memberikan dampak kurang baik bagi kesehatan. Kurangnya aktivitas fisik dalam keseharian dikaitkan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit, seperti gangguan jantung, diabetes, hingga beberapa jenis kanker.

Untuk mengurangi dampaknya, cobalah menyelingi waktu duduk dengan berdiri, berjalan kaki, atau melakukan peregangan ringan. Membiasakan tubuh tetap aktif dapat membantu menjaga kebugaran.

2. Terlalu Sering Mengonsumsi Makanan dan Minuman Manis

Makanan serta minuman dengan kandungan gula tinggi memang menggugah selera. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, asupan gula dapat meningkatkan risiko obesitas, resistensi insulin, serta masalah kesehatan gigi.

Mengurangi konsumsi minuman manis dan makanan tinggi gula merupakan langkah yang baik untuk menjaga kesehatan. Sebagai alternatif, Anda bisa memilih buah-buahan segar untuk memenuhi keinginan mengonsumsi makanan manis.

3. Membiasakan Diri Tidur Terlalu Larut

Tidur merupakan salah satu kebutuhan penting yang tidak boleh diabaikan. Selain membantu memulihkan energi, istirahat yang cukup juga berperan dalam menjaga fungsi tubuh dan kesehatan mental.

Sayangnya, tidak sedikit orang yang memiliki waktu tidur kurang akibat pekerjaan, aktivitas malam, maupun kebiasaan begadang. Jika berlangsung terus-menerus, kurang tidur dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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