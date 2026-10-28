Love Bombing Bukan Sekadar Romantis, Ini Tanda yang Perlu Diwaspadai

JawaPos.com - Perhatian berlebihan pada awal hubungan sering kali terasa menyenangkan. Mulai dari menerima pesan sepanjang hari, mendapat hadiah tanpa alasan khusus, hingga mendengar ungkapan cinta meski baru beberapa kali bertemu. Namun, di balik perhatian yang tampak romantis, ada pola perilaku yang perlu dikenali yaitu love bombing.

Love bombing merupakan pola pemberian perhatian, kasih sayang, dan pujian secara intens yang dapat digunakan untuk memengaruhi atau memanipulasi seseorang dalam hubungan. Perilaku ini umumnya muncul pada tahap awal hubungan ketika seseorang berusaha membangun kedekatan dengan sangat cepat.

Dilansir dari Psychology Today pada (26/10), love bombing dapat berupa pemberian hadiah berlebihan, pujian yang intens, pernyataan cinta terlalu dini, hingga keinginan untuk terus berkomunikasi dan menghabiskan waktu bersama.

Tanda-Tanda Love Bombing dalam Hubungan

Salah satu hal yang membuat love bombing sulit dikenali adalah perilaku yang pada awalnya menyerupai bentuk kasih sayang. Pujian, hadiah, dan komunikasi yang intens bisa menjadi bagian wajar dari proses pendekatan. Perbedaannya dapat terlihat dari adanya tekanan, pengabaian batas pribadi, dan perubahan perilaku yang muncul kemudian. Berikut beberapa tanda yang perlu diperhatikan:

1. Memberikan perhatian secara berlebihan sejak awal

Seseorang mungkin terus mengirim pesan, menelepon berkali-kali atau menuntut komunikasi sepanjang hari meskipun hubungan masih berada pada tahap awal. Perhatian tersebut menjadi tanda yang perlu diwaspadai ketika pasangan tidak memberikan ruang untuk menjalani aktivitas pribadi.

2. Terburu-buru menyatakan cinta dan membicarakan masa depan

Pernyataan cinta yang terlalu cepat, pembicaraan mengenai pernikahan atau rencana hidup bersama sebelum saling mengenal secara mendalam dapat menjadi bentuk tekanan untuk mempercepat komitmen.

Hal ini tidak berarti hubungan yang berkembang cepat pasti bermasalah. Namun, penting untuk memastikan bahwa kedua pihak merasa nyaman dengan kecepatan hubungan tersebut.

3. Memberikan hadiah dan pujian secara berlebihan

Hadiah mahal, kejutan berulang, dan pujian intens yang dapat membuat seseorang merasa istimewa. Akan tetapi, perhatian tersebut perlu dicermati apabila kemudian digunakan untuk menimbulkan rasa berhutang budi, menuntut balasan atau membuat pasangan merasa bersalah ketika menolak keinginan tertentu.

4. Tidak menghormati batas pribadi

Pasangan yang sehat tetap menghormati kebutuhan untuk beristirahat, bertemu teman, menjalankan pekerjaan, dan memiliki waktu sendiri, Sebaliknya, seseorang yang mengabaikan batas tersebut dapat menunjukkan perilaku seperti marah ketika pesan tidak segera dibalas atau mempersoalkan aktivitas di luar hubungan.

5. Mengubah sikap ketika keinginannya tidak terpenuhi

Pola love bombing dapat disertai perubahan sikap setelah seseorang memperoleh kedekatan yang diinginkan. Perhatian yang sebelumnya intens bisa berubah menjadi sikap dingin, kritik berlebihan, penghinaan atau upaya mengendalikan perilaku pasangan.

Perubahan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari pola hubungan, bukan dinilai hanya dari satu kejadian. Dalam hubungan yang manipulatif, perhatian yang kembali diberikan setelah konflik juga dapat membuat pasangan kesulitan memahami dinamika yang sedang terjadi.

Cara Membedakan Love Bombing dan Kasih Sayang yang Tulus

Tidak semua hubungan yang berkembang cepat atau dipenuhi perhatian romantis merupakan bentuk manipulasi. Dua orang dapat merasa cocok sejak awal dan sama-sama nyaman mengekspresikan kasih sayang secara intens.

Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah perhatian tersebut diberikan dengan menghormati kebebasan dan kebutuhan masing-masing pihak. Kasih sayang yang sehat memberi ruang bagi pasangan untuk mengatakan tidak, menjalani aktivitas pribadi, dan menentukan batas hubungan tanpa ancaman atau hukuman emosional.

Sebaliknya, perhatian yang digunakan untuk menekan pasangan agar segera berkomitmen, membatasi pergaulan atau memenuhi keinginan tertentu dapat mengarah pada pola hubungan yang tidak sehat.

Untuk menyikapinya, seseorang dapat menyampaikan batas pribadi secara jelas, memperhatikan respons pasangan, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan besar dalam hubungan. Menjaga komunikasi dengan teman dan keluarga juga dapat membantu mempertahankan perspektif yang lebih objektif.