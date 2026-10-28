Sering Diremehkan! Simak, 7 Manfaat Bersyukur Menurut Sains yang Bisa Mengubah Hidup

JawaPos.com - Bersyukur sering dianggap sebagai kebiasaan sederhana yang tidak memberikan perubahan besar dalam kehidupan.

Padahal, sejumlah penelitian psikologi menunjukkan bahwa rasa syukur berkaitan dengan kesejahteraan mental, kualitas hubungan sosial, hingga kemampuan seseorang menghadapi tekanan.

Kebiasaan yang tampak sepele ini ternyata menyimpan manfaat yang layak diperhatikan.

Bersyukur bukan berarti seseorang harus selalu merasa bahagia atau berpura-pura bahwa semua masalah berjalan baik-baik saja.

Sebaliknya, rasa syukur membantu seseorang menyadari hal-hal positif yang masih dimiliki, tanpa mengabaikan kesulitan yang sedang dihadapi.

Sikap ini dapat dilatih melalui tindakan sederhana, seperti mengucapkan terima kasih, menuliskan pengalaman menyenangkan, atau meluangkan waktu untuk menghargai bantuan orang lain.

Dilansir dari Your Tango, psikoterapis dan penulis Amy Morin mengulas tujuh manfaat bersyukur yang didukung oleh penelitian ilmiah.

Manfaat tersebut mencakup hubungan sosial yang lebih baik, kesehatan fisik dan psikologis, peningkatan empati, kualitas tidur, harga diri, serta kekuatan mental dalam menghadapi kesulitan.

Lantas, mengapa kebiasaan bersyukur layak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut tujuh manfaat bersyukur menurut sains yang perlu diketahui.

1. Membantu Membangun Hubungan Sosial yang Lebih Baik Salah satu manfaat bersyukur yang sering diremehkan adalah kemampuannya membantu membangun dan memperkuat hubungan sosial.

Mengucapkan terima kasih mungkin terlihat seperti bentuk sopan santun biasa, tetapi ungkapan penghargaan yang tulus dapat membuat orang lain merasa bahwa kehadiran dan kontribusinya diperhatikan.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Emotion pada 2014 menemukan bahwa mengungkapkan rasa terima kasih kepada kenalan baru dapat meningkatkan kemungkinan orang tersebut tertarik melanjutkan hubungan.

Temuan ini menunjukkan bahwa penghargaan sederhana dapat berperan dalam membangun kedekatan antarmanusia.