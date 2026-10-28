Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 00.23 WIB

Sering Diremehkan! Simak, 7 Manfaat Bersyukur Menurut Sains yang Bisa Mengubah Hidup

Ilustrasi seseorang yang menerapkan kebiasaan bersyukur (magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang menerapkan kebiasaan bersyukur (magnific)

 

JawaPos.com - Bersyukur sering dianggap sebagai kebiasaan sederhana yang tidak memberikan perubahan besar dalam kehidupan. 

Padahal, sejumlah penelitian psikologi menunjukkan bahwa rasa syukur berkaitan dengan kesejahteraan mental, kualitas hubungan sosial, hingga kemampuan seseorang menghadapi tekanan. 

Kebiasaan yang tampak sepele ini ternyata menyimpan manfaat yang layak diperhatikan.

Bersyukur bukan berarti seseorang harus selalu merasa bahagia atau berpura-pura bahwa semua masalah berjalan baik-baik saja. 

Sebaliknya, rasa syukur membantu seseorang menyadari hal-hal positif yang masih dimiliki, tanpa mengabaikan kesulitan yang sedang dihadapi. 

Sikap ini dapat dilatih melalui tindakan sederhana, seperti mengucapkan terima kasih, menuliskan pengalaman menyenangkan, atau meluangkan waktu untuk menghargai bantuan orang lain.

Dilansir dari Your Tango, psikoterapis dan penulis Amy Morin mengulas tujuh manfaat bersyukur yang didukung oleh penelitian ilmiah. 

Manfaat tersebut mencakup hubungan sosial yang lebih baik, kesehatan fisik dan psikologis, peningkatan empati, kualitas tidur, harga diri, serta kekuatan mental dalam menghadapi kesulitan.

Lantas, mengapa kebiasaan bersyukur layak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut tujuh manfaat bersyukur menurut sains yang perlu diketahui.

1. Membantu Membangun Hubungan Sosial yang Lebih Baik

Salah satu manfaat bersyukur yang sering diremehkan adalah kemampuannya membantu membangun dan memperkuat hubungan sosial.

Mengucapkan terima kasih mungkin terlihat seperti bentuk sopan santun biasa, tetapi ungkapan penghargaan yang tulus dapat membuat orang lain merasa bahwa kehadiran dan kontribusinya diperhatikan.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Emotion pada 2014 menemukan bahwa mengungkapkan rasa terima kasih kepada kenalan baru dapat meningkatkan kemungkinan orang tersebut tertarik melanjutkan hubungan.

Temuan ini menunjukkan bahwa penghargaan sederhana dapat berperan dalam membangun kedekatan antarmanusia.

Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan ini bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya, mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja yang membantu menyelesaikan tugas, menghargai anggota keluarga yang menyiapkan makanan, atau mengirimkan pesan kepada teman yang telah memberikan dukungan ketika menghadapi masa sulit.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Zodiak yang Selalu Bersyukur, Fokus Pada Sikap Positif dan Menghargai Hal-Hal Kecil di Dalam Hidup - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Selalu Bersyukur, Fokus Pada Sikap Positif dan Menghargai Hal-Hal Kecil di Dalam Hidup

Kamis, 24 September 2026 | 20.44 WIB

Rajin Bersyukur, 5 Shio Ini Konon Rezekinya Makin Lancar dan Berlimpah - Image
Zodiak

Rajin Bersyukur, 5 Shio Ini Konon Rezekinya Makin Lancar dan Berlimpah

Senin, 21 September 2026 | 22.05 WIB

Lebar Rezeki! 7 Weton Istimewa Hartanya Tak Dipungkiri Peringkat Atas, Setelah Selalu Bersyukur - Image
Zodiak

Lebar Rezeki! 7 Weton Istimewa Hartanya Tak Dipungkiri Peringkat Atas, Setelah Selalu Bersyukur

Kamis, 10 September 2026 | 20.38 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore