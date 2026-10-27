Sering Bersin di Rumah? 4 Sumber Alergi Ini Perlu Diwaspadai

JawaPos.com – Sakit kepala dan alergi yang terus-menerus mungkin bukan disebabkan oleh flu, tetapi oleh ancaman tak terlihat di rumah Anda.

Penelitian menunjukkan bahwa barang-barang rumah tangga bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri berbahaya, seperti Salmonella dan E. coli.

Melansir realsimple, berikut empat hal di rumah yang harus segera Anda bersihkan untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan.

1, Wastafel dapur

Sebuah studi menemukan bahwa 45 persen dari wastafel dapur yang diuji positif mengandung bakteri koliform, yaitu kelompok bakteri yang mencakup patogen berbahaya seperti Salmonella dan E. coli.

Wastafel dapur dan peralatan pembersih dikenal sebagai salah satu area yang paling terkontaminasi di rumah.

Disarankan untuk membersihkan wastafel sekali atau dua kali seminggu dengan disinfektan.

2. Sistem pemanas dan ventilasi

Sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara bertanggung jawab atas kualitas udara di rumah Anda.