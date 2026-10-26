9 Cara Menggunakan Psikologi agar Kamu Lebih Rajin Membersihkan dan Merapikan Rumah

Seseorang yang rajin membersihkan rumah. (Magnific)

JawaPos.com - Membersihkan dan merapikan rumah sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Yang sering menjadi masalah adalah memulai dan mempertahankannya sebagai kebiasaan.



Banyak orang tahu bahwa rumah yang bersih terasa lebih nyaman, tetapi tetap saja sulit mengumpulkan motivasi untuk menyapu, mengepel, mencuci piring, membereskan pakaian, atau merapikan barang-barang yang berserakan.



Masalahnya mungkin bukan karena kamu malas.



Sering kali, otak kita memang cenderung menghindari pekerjaan yang terasa melelahkan, membosankan, atau tidak memberikan hasil yang langsung terasa. Membersihkan rumah juga termasuk aktivitas yang harus dilakukan berulang kali. Baru selesai hari ini, beberapa hari kemudian rumah kembali berantakan.



Kabar baiknya, kamu tidak harus selalu mengandalkan motivasi.



Kamu bisa menggunakan beberapa prinsip psikologi sederhana untuk membuat aktivitas bersih-bersih terasa lebih mudah, ringan, dan bahkan menyenangkan. Tujuannya bukan memaksa diri menjadi orang yang super rajin, tetapi membuat otak lebih mudah menerima aktivitas membersihkan rumah sebagai sesuatu yang normal dan tidak terlalu berat.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), terdapat sembilan cara yang bisa kamu coba.



1. Jangan Menunggu Motivasi, Gunakan Prinsip “Mulai dari yang Kecil”



Salah satu kesalahan paling umum ketika ingin membersihkan rumah adalah membuat target yang terlalu besar.



Misalnya, kamu melihat ruang tamu berantakan, dapur belum dibersihkan, pakaian menumpuk, kamar belum dirapikan, dan lantai perlu dipel. Kemudian kamu berpikir:



“Sekalian saja nanti kalau punya waktu, aku bersihkan semuanya.”



Masalahnya, target sebesar itu bisa membuat otak merasa kewalahan bahkan sebelum pekerjaan dimulai.



Dalam psikologi, kita bisa memanfaatkan prinsip behavioral activation, yaitu memulai tindakan terlebih dahulu tanpa menunggu munculnya perasaan atau motivasi yang sempurna.



Daripada mengatakan, “Aku harus membersihkan seluruh rumah,” ubah target menjadi:



mengambil lima barang yang berserakan,



mencuci tiga piring,



membuang sampah,



merapikan satu laci,



menyapu satu ruangan.



Tugas yang kecil terasa lebih mudah dimulai.



Begitu kamu mulai bergerak, biasanya hambatan psikologis juga berkurang. Setelah menyelesaikan satu tugas kecil, kamu mungkin merasa ingin melanjutkan ke tugas berikutnya.



Gunakan aturan lima menit



Cobalah berkata kepada diri sendiri:



“Aku hanya akan membersihkan selama lima menit.”



Pasang timer selama lima menit dan kerjakan apa saja yang paling terlihat.



Setelah lima menit selesai, kamu bebas berhenti.



Menariknya, sering kali bagian tersulit memang bukan membersihkan rumah, tetapi memulai. Setelah mulai, kamu mungkin merasa tidak terlalu keberatan untuk meneruskannya.



Jadi, jangan bertanya:



“Bagaimana supaya aku punya motivasi membersihkan rumah?”



Coba ganti dengan:



“Apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan sekarang?”



2. Manfaatkan “Efek Kemajuan” agar Otak Merasa Pekerjaanmu Berarti



Membersihkan rumah terkadang terasa melelahkan karena hasilnya mudah kembali seperti semula.



Kamu menyapu lantai pagi ini, tetapi sore hari sudah ada debu lagi.



Kamu merapikan tempat tidur, tetapi malamnya kembali berantakan.



Kamu mencuci piring, lalu beberapa jam kemudian piring kotor kembali menumpuk.



Karena hasilnya tidak permanen, otak bisa merasa bahwa usaha tersebut tidak memberikan banyak keuntungan.



Untuk mengatasinya, buat kemajuanmu terlihat.



Misalnya, gunakan daftar tugas sederhana:



Merapikan tempat tidur



Mencuci piring



Menyapu ruang tamu



Membersihkan meja



Melipat pakaian



Membuang sampah



Memberikan tanda centang setelah menyelesaikan tugas menciptakan rasa kemajuan.



Hal sederhana seperti ini dapat membuat aktivitas yang sebelumnya terasa monoton menjadi lebih memuaskan.



Kamu juga bisa membuat sistem “sebelum dan sesudah”.



Foto kondisi meja sebelum dirapikan, kemudian foto lagi setelah selesai.



Perbedaannya akan menjadi bukti visual bahwa usahamu menghasilkan perubahan.



Ini penting karena manusia cenderung lebih termotivasi ketika dapat melihat perkembangan daripada hanya memikirkan seberapa banyak pekerjaan yang masih tersisa.



Jadi, jangan hanya melihat:



“Masih banyak yang harus dibersihkan.”



Lihat juga:



“Aku sudah menyelesaikan bagian ini.”



3. Gunakan Habit Stacking: Tempelkan Kebiasaan Bersih-Bersih pada Rutinitas yang Sudah Ada



Membentuk kebiasaan baru akan lebih mudah jika kamu menghubungkannya dengan kebiasaan yang sudah dilakukan setiap hari.



Konsep ini sering disebut habit stacking.



Daripada membuat kebiasaan baru yang berdiri sendiri, kamu menempelkan aktivitas membersihkan rumah pada aktivitas yang sudah otomatis kamu lakukan.



Contohnya:



Setelah bangun tidur → langsung merapikan tempat tidur.



Setelah makan → langsung mencuci piring.



Setelah mandi → memasukkan pakaian kotor ke tempatnya.



Setelah memasak → langsung membersihkan meja dapur.



Sebelum tidur → mengembalikan barang ke tempatnya selama lima menit.



Setelah pulang kerja → meletakkan sepatu dan tas di tempat yang sudah ditentukan.



Kuncinya adalah membuat hubungan yang jelas:



Setelah X, saya akan melakukan Y.



Misalnya:



“Setelah minum kopi pagi, saya akan merapikan meja selama tiga menit.”



Lama-kelamaan, aktivitas tersebut bisa terasa seperti bagian alami dari rutinitas.



Kamu tidak perlu terus-menerus memutuskan kapan harus membersihkan rumah karena pemicunya sudah jelas.



4. Buat Rumah Membantu Kamu, Bukan Justru Mempersulit



Kadang-kadang kita menyebut diri sendiri malas, padahal sebenarnya sistem di rumah yang membuat pekerjaan terasa merepotkan.



Misalnya, tempat sampah terlalu jauh dari meja.



Alat pembersih disimpan di tempat yang sulit dijangkau.



Keranjang pakaian berada jauh dari kamar.



Barang-barang tidak memiliki tempat penyimpanan yang jelas.



Akibatnya, setiap kali ingin merapikan sesuatu, kamu harus melakukan terlalu banyak langkah.



Dalam psikologi perilaku, lingkungan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan seseorang melakukan suatu tindakan.



Karena itu, ubah lingkungan agar perilaku yang kamu inginkan menjadi lebih mudah dilakukan.



Letakkan tempat sampah di lokasi yang mudah dijangkau.



Sediakan keranjang pakaian di tempat kamu biasanya berganti pakaian.



Simpan kain lap di dekat area yang sering kotor.



Letakkan sapu atau alat pembersih di tempat yang mudah diambil.



Buat tempat khusus untuk barang yang sering digunakan.



Tujuannya sederhana:



Kurangi jumlah langkah antara “ingin melakukan” dan “benar-benar melakukan”.



Jika mengambil alat pel terasa seperti proyek tersendiri, kamu akan lebih mudah menundanya.



Sebaliknya, jika alat pembersih mudah diambil, hambatan untuk mulai menjadi jauh lebih kecil.



5. Gunakan Reward Kecil agar Bersih-Bersih Terasa Lebih Menyenangkan



Otak manusia cenderung mengulangi perilaku yang memberikan pengalaman menyenangkan.



Kamu bisa memanfaatkan hal tersebut dengan memberikan penghargaan kecil setelah menyelesaikan tugas rumah.



Reward tidak harus berupa sesuatu yang mahal.



Misalnya:



Setelah membersihkan kamar → minum kopi favorit.



Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah → menonton satu episode serial.



Setelah membersihkan dapur → menikmati makanan ringan.



Setelah menyelesaikan tugas mingguan → bermain game atau melakukan hobi.



Namun, ada cara lain yang bahkan lebih sederhana: buat proses membersihkan rumahnya sendiri lebih menyenangkan.



Kamu bisa mendengarkan:



podcast,



audiobook,



musik favorit,



playlist khusus bersih-bersih,



atau video yang hanya didengarkan sambil bekerja.



Dengan begitu, otak tidak hanya mengasosiasikan aktivitas bersih-bersih dengan rasa lelah.



Kamu mulai memiliki asosiasi:



“Bersih-bersih = waktu untuk mendengarkan sesuatu yang aku suka.”



Yang penting, pilih reward yang tidak membuat pekerjaan berikutnya menjadi semakin sulit. Misalnya, jangan menjadikan membuka media sosial selama satu jam sebagai “hadiah” setelah membersihkan meja jika akhirnya kamu kehilangan waktu untuk tugas lainnya.



6. Gunakan Musik dan Timer untuk Mengubah Persepsi terhadap Waktu



Salah satu alasan orang menunda bersih-bersih adalah karena pekerjaan tersebut terasa tidak memiliki batas.



Kamu mungkin berpikir:



“Kalau mulai bersih-bersih, entah kapan selesainya.”



Perasaan seperti ini membuat tugas terlihat lebih berat.



Coba berikan batas waktu.



Misalnya:



“Aku hanya akan membersihkan rumah selama 15 menit.”



Kemudian gunakan timer.



Selama 15 menit tersebut, jangan terlalu memikirkan kesempurnaan. Fokus pada apa yang bisa diselesaikan.



Kamu juga bisa membuat playlist khusus dengan durasi tertentu.



Misalnya playlist berisi lagu selama 20–30 menit.



Selama musik berjalan, kamu membersihkan rumah.



Ketika playlist selesai, kamu boleh berhenti.



Metode ini mengubah pertanyaan dari:



“Kapan rumah ini selesai dibersihkan?”



menjadi:



“Apa yang bisa aku selesaikan dalam 20 menit?”



Secara psikologis, target kedua jauh lebih mudah dicerna.



Bahkan jika rumah belum sepenuhnya bersih, kamu tetap mendapatkan kemajuan.



7. Gunakan Prinsip “Jangan Sampai Menjadi Terlalu Besar”



Rumah biasanya tidak menjadi berantakan dalam satu malam.



Kekacauan kecil yang dibiarkan berulang kali akan menumpuk.



Satu piring yang tidak dicuci mungkin bukan masalah.



Tetapi jika setiap hari ada beberapa piring yang dibiarkan, dalam beberapa hari dapur bisa menjadi sangat berantakan.



Satu pakaian yang diletakkan sembarangan juga bukan masalah.



Tetapi jika dilakukan setiap hari, kamar akan dipenuhi pakaian.



Karena itu, gunakan prinsip sederhana:



Tangani masalah ketika masih kecil.



Contohnya:



Tumpahan kecil → segera dilap.



Pakaian kotor → langsung masuk keranjang.



Barang selesai digunakan → kembali ke tempatnya.



Sampah penuh → segera dibuang.



Piring selesai makan → langsung dicuci.



Ini disebut sebagai pendekatan “reset kecil”.



Daripada menunggu sampai rumah membutuhkan pembersihan besar-besaran, lakukan reset kecil setiap hari.



Misalnya, sebelum tidur luangkan waktu 10 menit untuk mengembalikan rumah ke kondisi dasar:



Buang sampah.



Kembalikan barang ke tempatnya.



Rapikan sofa.



Masukkan pakaian kotor ke keranjang.



Bersihkan permukaan meja.



Sepuluh menit setiap hari bisa jauh lebih ringan daripada menghabiskan berjam-jam pada akhir pekan karena rumah sudah telanjur kacau.



8. Kurangi Perfeksionisme: Rumah Tidak Harus Selalu Sempurna



Ini mungkin salah satu alasan yang paling sering membuat seseorang menunda membersihkan rumah.



Ketika melihat rumah yang sangat berantakan, kita membayangkan standar yang terlalu tinggi.



Misalnya:



“Kalau bersih-bersih, sekalian harus benar-benar bersih.”



Akhirnya, karena tidak punya energi untuk melakukan semuanya dengan sempurna, kita tidak melakukan apa pun.



Ini adalah jebakan perfeksionisme.



Padahal, rumah yang cukup rapi jauh lebih baik daripada rumah yang seharusnya sempurna tetapi tidak pernah dirapikan.



Coba ubah standar:



Bukan:



“Aku harus membersihkan seluruh rumah.”



Tetapi:



“Aku akan membuat ruangan ini 20 persen lebih baik.”



Tidak perlu mencuci semua jendela.



Tidak perlu mengatur ulang seluruh lemari.



Tidak perlu membersihkan setiap sudut rumah.



Jika hari ini kamu hanya berhasil membersihkan meja dan menyapu lantai, itu tetap kemajuan.



Prinsipnya adalah:



Lebih baik konsisten daripada sempurna.



Rumah yang dirawat sedikit demi sedikit biasanya lebih mudah dipertahankan daripada rumah yang hanya dibersihkan ketika kondisinya sudah sangat berantakan.



9. Bangun Identitas Baru: “Aku adalah Orang yang Menjaga Rumah”



Cara terakhir berkaitan dengan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri.



Daripada terus mengatakan:



“Aku orangnya malas bersih-bersih.”



coba ubah menjadi:



“Aku adalah orang yang menjaga rumahku.”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi identitas dapat memengaruhi perilaku.



Jika kamu melihat kebersihan rumah sebagai bagian dari identitasmu, tindakan kecil akan terasa lebih konsisten dengan siapa dirimu.



Misalnya, ketika melihat pakaian tergeletak di lantai, kamu mungkin berpikir:



“Kalau aku memang orang yang menjaga rumah, aku akan mengambil pakaian ini sekarang.”



Bukan karena kamu dipaksa.



Bukan karena takut dimarahi.



Tetapi karena tindakan tersebut sesuai dengan identitas yang ingin kamu bangun.



Namun, jangan membuat identitas ini menjadi tekanan baru.



Kamu tidak harus menjadi orang yang selalu memiliki rumah sempurna.



Menjadi seseorang yang menjaga rumah berarti kamu berusaha merawat lingkungan tempat tinggalmu secara konsisten, termasuk ketika sesekali rumah berantakan.



Semua orang memiliki hari ketika mereka lelah, sibuk, atau tidak punya energi untuk membersihkan.



Yang penting adalah kembali lagi ke kebiasaan tersebut.



Bonus: Buat “Rutinitas Reset Rumah” 15 Menit



Jika kamu bingung harus mulai dari mana, cobalah rutinitas sederhana berikut.



Menit 1–3: Sampah



Ambil semua sampah yang terlihat dan masukkan ke tempatnya.



Menit 4–6: Barang Berserakan



Kembalikan barang-barang yang tidak berada di tempatnya.



Tidak perlu mengorganisasi semuanya. Cukup kembalikan ke tempat masing-masing.



Menit 7–9: Dapur



Cuci piring yang terlihat dan bersihkan permukaan meja dapur.



Menit 10–12: Ruang Utama



Rapikan sofa, meja, kursi, dan benda-benda yang terlihat berantakan.



Menit 13–15: Lantai



Sapu area yang paling sering digunakan.



Setelah 15 menit, berhenti jika memang ingin berhenti.



Tujuan rutinitas ini bukan membuat rumah sempurna.



Tujuannya adalah membuat rumah kembali ke kondisi yang terasa nyaman.



Mengapa Pendekatan Psikologi Bisa Lebih Efektif daripada Sekadar Memaksa Diri?



Banyak orang mencoba menjadi lebih rajin dengan cara memarahi diri sendiri.



“Aku malas banget.”



“Kenapa aku nggak pernah bisa rapi?”



“Aku harus lebih disiplin.”



Masalahnya, kritik terhadap diri sendiri tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan.



Pendekatan yang lebih efektif adalah mencari tahu:



“Apa yang membuat aktivitas ini terasa berat?”



Mungkin tugasnya terlalu besar.



Mungkin alatnya sulit dijangkau.



Mungkin kamu tidak melihat hasilnya.



Mungkin kamu terlalu perfeksionis.



Mungkin tidak ada rutinitas yang jelas.



Atau mungkin kamu selalu menunggu sampai punya motivasi.



Jika penyebabnya sudah diketahui, kamu bisa mengubah sistemnya.



Jadi, daripada bertanya:



“Bagaimana supaya aku bisa memaksa diri lebih keras?”



pertanyaan yang lebih berguna adalah:



“Bagaimana aku bisa membuat perilaku yang baik menjadi lebih mudah?”



Itulah inti dari menggunakan psikologi untuk membangun kebiasaan bersih-bersih.



Kesimpulan



Menjadi lebih rajin membersihkan dan merapikan rumah tidak selalu membutuhkan disiplin yang luar biasa.



Kamu bisa mulai dengan memahami bagaimana otak merespons tugas, kebiasaan, lingkungan, penghargaan, dan rasa kemajuan.



Sembilan strategi yang bisa kamu gunakan adalah:



Mulai dari tugas yang sangat kecil.



Buat kemajuan terlihat.



Gunakan habit stacking.



Atur lingkungan agar bersih-bersih menjadi lebih mudah.



Gunakan reward kecil.



Gunakan timer dan musik untuk membatasi waktu.



Tangani kekacauan ketika masih kecil.



Jangan terjebak perfeksionisme.



Bangun identitas sebagai orang yang menjaga rumah.



Yang terpenting, jangan menganggap rumah yang berantakan sebagai bukti bahwa kamu adalah orang yang malas.



Rumah memang akan kembali kotor. Barang memang akan kembali digunakan. Piring memang akan kembali menumpuk.



Itulah sifat rumah yang ditinggali manusia.



Target yang lebih realistis bukanlah memiliki rumah yang selalu sempurna, melainkan memiliki sistem sederhana yang membuat rumah lebih mudah dikembalikan ke kondisi nyaman.



Mulailah dari satu sudut.



Satu meja.



Satu laci.



Satu tumpukan pakaian.



Atau cukup lima menit hari ini.



Karena sering kali, perubahan besar dalam kebiasaan tidak dimulai dari tindakan besar.



Ia dimulai dari keputusan kecil:



