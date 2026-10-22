7 Olahraga yang Dapat Dilakukan Saat Tidak Bisa Pergi ke Luar Rumah Menurut Psikologi

seseorang yang berolahraga di dalam rumah. (Magnific)

JawaPos.com - Tidak bisa pergi ke luar rumah bukan berarti harus berhenti berolahraga. Ketika aktivitas di luar ruangan terbatas karena cuaca buruk, kesibukan, kondisi lingkungan, pekerjaan, atau alasan lainnya, tubuh tetap membutuhkan aktivitas fisik. Bahkan, olahraga di dalam rumah dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus membantu mengelola kondisi psikologis.



Dari perspektif psikologi, aktivitas fisik tidak hanya berkaitan dengan kebugaran tubuh. Olahraga juga dapat membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi ketegangan, meningkatkan rasa percaya diri, dan menciptakan rutinitas yang membuat seseorang merasa lebih teratur.



Hal yang menarik, olahraga di rumah tidak harus selalu berupa latihan berat. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara konsisten pun dapat memberikan manfaat. Yang terpenting adalah memilih jenis olahraga yang sesuai dengan kemampuan, kondisi tubuh, dan kebutuhan psikologis masing-masing.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat tujuh olahraga yang dapat dilakukan di rumah ketika Anda tidak bisa pergi ke luar.



1. Yoga untuk Membantu Mengurangi Ketegangan dan Menenangkan Pikiran



Yoga menjadi salah satu pilihan olahraga yang cukup mudah dilakukan di dalam rumah. Anda hanya membutuhkan ruang yang relatif kosong dan, jika tersedia, matras olahraga.



Gerakan yoga menggabungkan peregangan, keseimbangan, kekuatan tubuh, serta pengaturan pernapasan. Kombinasi tersebut membuat yoga tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga dapat menjadi aktivitas yang membantu seseorang lebih sadar terhadap kondisi tubuh dan pikirannya.



Dari sisi psikologi, latihan yang melibatkan perhatian terhadap pernapasan dan sensasi tubuh dapat membantu seseorang mengalihkan perhatian sejenak dari berbagai pikiran yang membuat stres. Proses tersebut sering dikaitkan dengan praktik mindfulness, yaitu kemampuan untuk memberikan perhatian pada pengalaman yang sedang berlangsung tanpa terlalu larut dalam pikiran mengenai masa lalu atau masa depan.



Yoga juga cocok dilakukan ketika seseorang merasa membutuhkan aktivitas yang lebih tenang. Tidak semua olahraga harus membuat tubuh bergerak dengan intensitas tinggi. Bagi sebagian orang, olahraga yang perlahan justru terasa lebih nyaman dan lebih mudah dipertahankan sebagai kebiasaan.



Bagaimana melakukannya?



Anda dapat memulai dengan 10–20 menit. Pilih gerakan sederhana seperti child’s pose, cat-cow, downward-facing dog, atau berbagai gerakan peregangan ringan.



Tidak perlu memaksakan diri melakukan pose yang sulit. Tujuan utamanya adalah membuat tubuh bergerak sambil tetap memperhatikan pernapasan dan kenyamanan tubuh.



2. Squat untuk Melatih Kekuatan Sekaligus Membangun Rasa Percaya Diri



Squat merupakan latihan sederhana yang dapat dilakukan hampir di mana saja, termasuk di ruang tamu atau kamar. Gerakan ini terutama melibatkan otot-otot bagian bawah tubuh, seperti paha dan bokong.



Keunggulan squat adalah tidak membutuhkan peralatan khusus. Anda cukup menggunakan berat badan sendiri sebagai beban.



Dari sudut pandang psikologi, latihan kekuatan dapat memberikan pengalaman bahwa tubuh mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya terasa sulit. Ketika seseorang secara bertahap mampu melakukan lebih banyak repetisi atau menjalankan gerakan dengan teknik yang lebih baik, muncul rasa pencapaian.



Perasaan berhasil menyelesaikan target kecil seperti ini dapat membantu meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan diri atau self-efficacy.



Namun, manfaat psikologis tersebut tidak berarti seseorang harus mengejar jumlah repetisi sebanyak mungkin. Justru, menetapkan target yang realistis lebih penting.



Bagaimana melakukannya?



Bagi pemula, cobalah 2–3 set dengan sekitar 8–15 squat per set. Berikan waktu istirahat di antara set.



Pastikan gerakan dilakukan secara terkontrol dan hentikan latihan apabila muncul rasa sakit yang tidak wajar.



3. Jalan di Tempat untuk Mengatasi Rasa Pasif Saat Berada di Rumah



Ketika tidak dapat keluar rumah, seseorang mungkin menghabiskan lebih banyak waktu duduk. Terlalu lama berada dalam posisi pasif dapat membuat tubuh terasa kaku dan hari terasa monoton.



Jalan di tempat dapat menjadi solusi yang sangat sederhana.



Gerakannya mudah: cukup mengangkat kaki secara bergantian seolah-olah sedang berjalan, tetapi tetap berada di satu tempat. Anda dapat melakukannya sambil mendengarkan musik atau mengikuti video latihan ringan.



Dari perspektif psikologi perilaku, aktivitas sederhana seperti ini dapat membantu memutus pola terlalu lama duduk atau berdiam diri. Mengubah keadaan tubuh juga dapat menjadi cara untuk mengubah ritme aktivitas sehari-hari.



Tidak perlu menunggu sampai memiliki waktu satu jam untuk berolahraga. Jalan di tempat selama beberapa menit juga dapat menjadi cara untuk menyisipkan aktivitas fisik di tengah rutinitas.



Bagaimana melakukannya?



Mulailah dengan 5–10 menit. Jika tubuh terasa nyaman, durasinya dapat ditambah secara bertahap.



Anda juga dapat membuat aturan sederhana, misalnya berjalan di tempat selama beberapa menit setelah bekerja, belajar, atau menonton televisi dalam waktu lama.



4. Jumping Jack untuk Meningkatkan Energi dan Membuat Tubuh Lebih Aktif



Jika membutuhkan olahraga yang lebih dinamis, jumping jack dapat menjadi pilihan.



Jumping jack melibatkan gerakan tangan dan kaki secara bersamaan sehingga tubuh menjadi lebih aktif dalam waktu relatif singkat. Karena intensitasnya dapat cukup tinggi bagi sebagian orang, pemula sebaiknya memulai secara perlahan.



Secara psikologis, olahraga dengan gerakan aktif dapat memberikan sensasi tubuh yang berbeda dari kondisi ketika seseorang hanya duduk atau berbaring. Peningkatan aktivitas fisik juga dapat berkontribusi terhadap perubahan suasana hati pada banyak orang.



Namun, penting untuk memahami bahwa olahraga bukanlah pengganti penanganan profesional ketika seseorang mengalami masalah kesehatan mental yang serius. Olahraga dapat menjadi salah satu bagian dari gaya hidup yang mendukung kesehatan psikologis, bukan satu-satunya solusi untuk semua masalah.



Bagaimana melakukannya?



Cobalah melakukan jumping jack selama 20–30 detik, kemudian beristirahat. Ulangi beberapa kali sesuai kemampuan.



Jika jumping jack terasa terlalu berat, Anda dapat melakukan versi low-impact dengan melangkahkan kaki ke samping secara bergantian tanpa melompat.



5. Plank untuk Melatih Ketahanan dan Disiplin



Plank terlihat sederhana, tetapi dapat menantang berbagai kelompok otot, terutama bagian inti tubuh.



Latihan ini juga dapat menjadi contoh bahwa olahraga tidak selalu membutuhkan banyak gerakan. Dalam plank, seseorang mempertahankan posisi tubuh selama periode tertentu.



Dari perspektif psikologis, latihan yang membutuhkan ketahanan dapat menjadi pengalaman untuk belajar menghadapi ketidaknyamanan secara terukur. Seseorang dapat menetapkan target kecil, misalnya bertahan selama 15 detik, kemudian secara bertahap meningkatkannya.



Proses tersebut dapat memberikan rasa kemajuan.



Namun, jangan menganggap semakin lama bertahan berarti semakin baik. Teknik tetap lebih penting daripada mengejar durasi. Jika posisi tubuh mulai kehilangan bentuk atau muncul rasa sakit, sebaiknya berhenti.



Bagaimana melakukannya?



Pemula dapat mencoba plank selama 10–20 detik dan mengulanginya beberapa kali.



Jika plank standar terlalu sulit, Anda dapat menggunakan variasi dengan lutut menyentuh lantai.



6. Menari di Rumah untuk Meningkatkan Suasana Hati



Tidak semua olahraga harus terasa seperti latihan formal. Menari merupakan contoh aktivitas fisik yang dapat dilakukan dengan cara yang lebih menyenangkan.



Putar musik yang Anda sukai, kemudian bergerak mengikuti iramanya. Anda tidak harus memiliki kemampuan menari tertentu.



Dari sisi psikologi, unsur kesenangan memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan. Aktivitas yang menyenangkan cenderung lebih mudah dilakukan secara berulang dibandingkan aktivitas yang selalu terasa sebagai kewajiban.



Menari juga dapat memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Bagi sebagian orang, musik dan gerakan dapat menjadi cara untuk melepaskan ketegangan setelah menjalani aktivitas yang melelahkan.



Yang terpenting adalah tidak terlalu memikirkan apakah gerakan Anda terlihat bagus. Fokuskan perhatian pada pengalaman bergerak dan menikmati musik.



Bagaimana melakukannya?



Pilih tiga sampai lima lagu favorit dan bergerak selama musik berlangsung. Jika ingin menjadikannya latihan, Anda dapat mengombinasikan lagu dengan tempo berbeda.



Pastikan ruang di sekitar cukup aman agar Anda tidak tersandung atau menabrak benda.



7. Latihan Peregangan untuk Mengurangi Kekakuan Akibat Terlalu Lama Duduk



Peregangan sering dianggap kurang penting karena gerakannya tidak seintens olahraga kardio. Padahal, ketika seseorang menghabiskan banyak waktu di rumah, terutama sambil bekerja di depan komputer, tubuh dapat terasa kaku.



Peregangan ringan dapat menjadi aktivitas sederhana untuk memberikan jeda pada tubuh.



Secara psikologis, menjadikan peregangan sebagai bagian dari rutinitas juga dapat membantu seseorang membangun kebiasaan berhenti sejenak dari pekerjaan. Jeda semacam ini penting terutama bagi orang yang cenderung terus bekerja tanpa memperhatikan kondisi tubuh.



Peregangan juga dapat dipadukan dengan pernapasan yang perlahan sehingga sesi olahraga terasa lebih santai.



Bagaimana melakukannya?



Luangkan sekitar 5–10 menit untuk melakukan peregangan ringan pada leher, bahu, punggung, tangan, pinggul, dan kaki.



Hindari gerakan memantul atau memaksakan tubuh hingga terasa sakit. Peregangan seharusnya dilakukan secara perlahan dan terkendali.



Mengapa Olahraga di Rumah Penting dari Sudut Pandang Psikologi?



Ketika seseorang tidak dapat pergi ke luar rumah, perubahan rutinitas dapat memengaruhi kondisi psikologis. Hari-hari yang terasa monoton, kurang bergerak, dan terlalu banyak duduk dapat membuat seseorang merasa kurang berenergi.



Di sinilah olahraga dapat memiliki fungsi lebih luas.



1. Membantu Membangun Rutinitas



Manusia cenderung lebih mudah menjalani aktivitas ketika memiliki pola yang jelas. Menentukan waktu khusus untuk olahraga dapat memberikan struktur dalam menjalani hari.



Misalnya, olahraga ringan selama 15 menit setiap pagi atau sore.



Durasi tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi konsistensi lebih penting daripada membuat jadwal olahraga yang terlalu berat kemudian sulit dipertahankan.



2. Memberikan Rasa Pencapaian



Menyelesaikan sesi olahraga dapat memberikan pengalaman sederhana bahwa kita berhasil melakukan sesuatu untuk diri sendiri.



Target kecil seperti "hari ini saya akan bergerak selama 15 menit" dapat terasa lebih mudah dicapai daripada target besar yang terlalu umum.



Setelah target tersebut tercapai, seseorang dapat meningkatkan tantangan secara bertahap.



3. Membantu Mengelola Stres



Aktivitas fisik dapat menjadi salah satu strategi yang membantu seseorang menghadapi stres sehari-hari. Ketika berolahraga, perhatian dapat beralih dari pekerjaan, tugas, atau berbagai pikiran yang memenuhi kepala kepada gerakan tubuh yang sedang dilakukan.



Hal tersebut bukan berarti olahraga akan menghilangkan semua sumber stres. Namun, olahraga dapat menjadi salah satu cara sehat untuk merespons tekanan.



4. Meningkatkan Hubungan dengan Tubuh



Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lebih memperhatikan pikiran daripada tubuh. Kita sibuk bekerja, belajar, atau menyelesaikan berbagai tugas hingga tidak menyadari bahwa tubuh sebenarnya sudah lelah atau kaku.



Berolahraga dapat membuat seseorang kembali memperhatikan sensasi tubuh: napas, detak jantung, ketegangan otot, keseimbangan, dan tingkat energi.



Kesadaran seperti ini dapat membantu seseorang mengenali batas kemampuan tubuh dan menghindari kebiasaan memaksakan diri.



Bagaimana Memilih Olahraga yang Tepat?



Tidak ada satu jenis olahraga yang paling baik untuk semua orang. Pilihan terbaik adalah olahraga yang aman, sesuai kondisi tubuh, dan cukup menyenangkan sehingga dapat dilakukan secara konsisten.



Jika sedang membutuhkan aktivitas yang menenangkan, yoga atau peregangan mungkin lebih sesuai.



Jika tubuh terasa lesu dan membutuhkan aktivitas yang lebih dinamis, jalan di tempat, menari, atau jumping jack dapat menjadi pilihan.



Jika ingin melatih kekuatan, squat dan plank dapat dimasukkan ke dalam rutinitas.



Anda juga tidak harus memilih satu jenis olahraga saja. Menggabungkan beberapa aktivitas justru dapat membuat rutinitas lebih bervariasi.



Contohnya:



Senin: yoga 20 menit

Selasa: squat dan plank 15 menit

Rabu: menari 20–30 menit

Kamis: peregangan 10–15 menit

Jumat: jalan di tempat 20 menit

Sabtu: latihan ringan seluruh tubuh

Minggu: peregangan atau aktivitas fisik ringan



Jadwal tersebut hanyalah contoh. Intensitas dan durasi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing.



Tidak Perlu Menunggu Motivasi untuk Mulai



Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menunggu munculnya motivasi sebelum mulai berolahraga.



Padahal, dalam pembentukan kebiasaan, tindakan tidak selalu harus menunggu motivasi. Seseorang dapat memulai dari aktivitas yang sangat kecil.



Daripada berpikir, "Saya harus olahraga satu jam," cobalah berpikir, "Saya akan bergerak selama lima menit."



Setelah lima menit, Anda dapat memutuskan apakah ingin melanjutkan atau berhenti.



Pendekatan seperti ini membuat olahraga terasa lebih mudah dimulai dan mengurangi tekanan psikologis untuk harus selalu melakukan latihan yang sempurna.



Kesimpulan



Tidak bisa pergi ke luar rumah bukan alasan untuk berhenti bergerak. Ada banyak jenis olahraga yang dapat dilakukan di dalam rumah, mulai dari yoga, squat, jalan di tempat, jumping jack, plank, menari, hingga peregangan.



Dari perspektif psikologi, manfaat olahraga tidak hanya berkaitan dengan kekuatan dan kebugaran tubuh. Aktivitas fisik juga dapat membantu membangun rutinitas, memberikan rasa pencapaian, mengurangi ketegangan, meningkatkan kesadaran terhadap tubuh, dan mendukung suasana hati yang lebih baik.



Namun, kunci utamanya bukan melakukan olahraga yang paling berat. Konsistensi dan kesesuaian dengan kemampuan tubuh jauh lebih penting.



Mulailah dari aktivitas yang sederhana. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari, dengarkan respons tubuh, dan tingkatkan secara bertahap.



