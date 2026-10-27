7 Sinyal Tubuh Kelelahan yang Sering Tidak Anda Sadari

ilustrasi orang yang kelelahan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kesibukan sehari-hari sering kali membuat kita mengabaikan rasa lelah dan menganggapnya sebagai hal yang wajar.

Mulai dari kurang tidur hingga banyaknya pekerjaan, berbagai faktor tersebut dapat membuat tubuh kehilangan energi.

Namun, memaksakan diri untuk terus beraktivitas tanpa istirahat yang cukup dapat memperburuk kondisi fisik dan mental.

Melansir englishjagran, ada tujuh sinyal tubuh yang perlu diperhatikan sebagai tanda bahwa Anda membutuhkan waktu istirahat yang memadai.

1. Anda mudah kesal

Hal-hal yang sebelumnya tidak menimbulkan emosi kini benar-benar membuat Anda gila.

Perhatikan apakah pesan, suara, permintaan orang lain, atau bahkan percakapan biasa membuat Anda jengkel.

Terkadang satu hal kecil saja sudah cukup untuk merusak suasana hati Anda sepanjang hari.