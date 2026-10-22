9 Tanda Perempuan Terlihat Baik-baik Saja, Padahal Sebenarnya Sedang Kelelahan

JawaPos.com – Tidak semua perempuan yang terlihat ceria dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa benar-benar sedang merasa baik-baik saja. Di balik sikap tenang dan senyum yang ditunjukkan, bisa saja tersimpan kelelahan fisik maupun emosional yang selama ini tidak banyak diceritakan.

Sebagian perempuan memilih menyimpan beban yang dirasakan karena tidak ingin merepotkan orang lain. Ada pula yang merasa harus tetap kuat demi menyelesaikan tanggung jawab di rumah, tempat kerja, maupun lingkungan sosialnya.

Kondisi tersebut terkadang terlihat melalui perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari. Mulai dari berkurangnya perhatian terhadap diri sendiri hingga keinginan untuk menjauh dari keramaian, tanda-tanda ini dapat menjadi pengingat bahwa seseorang mungkin sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Memahami perubahan tersebut penting agar orang-orang di sekitarnya dapat memberikan perhatian tanpa terburu-buru menghakimi.

Dilansir dari geediting.com, berikut sembilan tanda seorang perempuan mungkin sedang mengalami kelelahan, meski berusaha menyembunyikannya,

1. Merasa Lelah Hampir Setiap Hari Kelelahan yang dialami tidak selalu hilang setelah tidur atau beristirahat sejenak. Ia mungkin tetap merasa lesu, sulit berkonsentrasi, atau kehilangan tenaga untuk menjalani rutinitas yang sebelumnya terasa ringan.

Untuk mempertahankan aktivitas, ia bisa saja lebih sering mengandalkan kopi atau minuman berkafein agar tetap terjaga. Meski terlihat kehabisan energi, ketika ditanya mengenai keadaannya, ia cenderung menjawab bahwa dirinya hanya sedang lelah biasa.

Jika kondisi tersebut berlangsung lama dan mengganggu aktivitas, penting untuk tidak menganggapnya sekadar akibat kesibukan. Kelelahan berkepanjangan dapat memiliki beragam penyebab yang perlu diperhatikan.

2. Mulai Mengabaikan Kebutuhan Diri Sendiri Ketika terlalu sibuk memenuhi tuntutan kehidupan, kebutuhan pribadi terkadang menjadi hal yang paling mudah dikorbankan. Ia mungkin mulai melewatkan waktu makan, kurang beristirahat, atau tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan yang membuatnya merasa nyaman.