7 Cara Introvert Memulihkan Energi dan Mengatasi Kelelahan Saat Alami Burnout

Ilustrasi introvert alami burnout (Magnific)
JawaPos.com – Kelelahan sosial atau social burnout dapat dialami siapa saja, termasuk individu introver yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk memulihkan energi setelah berinteraksi dengan orang lain.
Kondisi ini dapat dipicu oleh padatnya kegiatan sosial, tuntutan komunikasi yang berlebihan, hingga penggunaan media sosial secara terus-menerus.
Dilansir dari Calm Sage, Berikut 7 cara yang dapat dilakukan introver guna mengelola stres, menjaga keseimbangan emosional, dan memulihkan energi agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman.
1. Mengidentifikasi Pemicu Akibat Kelelahan Sosial
Introver perlu mengenali situasi yang memicu kelelahan sosial, seperti menghadiri acara besar, mengikuti pertemuan keluarga, atau terlibat dalam kegiatan kelompok dalam waktu lama. Dengan memahami pemicu tersebut, mereka dapat mengantisipasi situasi yang menguras energi dan menentukan langkah pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi.
2. Menetapkan Batasan dalam Interaksi Sosial
Menetapkan batasan merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan waktu beristirahat. Introver dapat mempertimbangkan undangan berdasarkan prioritas serta membatasi durasi kegiatan sosial agar tidak mengalami kelelahan akibat terlalu banyak berinteraksi.
3. Meluangkan Waktu untuk Diri Sendiri
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022