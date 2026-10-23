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Risma Azzah Fatin
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.31 WIB

7 Cara Introvert Memulihkan Energi dan Mengatasi Kelelahan Saat Alami Burnout

Ilustrasi introvert alami burnout (Magnific) - Image

Ilustrasi introvert alami burnout (Magnific)

JawaPos.com – Kelelahan sosial atau social burnout dapat dialami siapa saja, termasuk individu introver yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk memulihkan energi setelah berinteraksi dengan orang lain.

Kondisi ini dapat dipicu oleh padatnya kegiatan sosial, tuntutan komunikasi yang berlebihan, hingga penggunaan media sosial secara terus-menerus.

Dilansir dari Calm Sage, Berikut 7 cara yang dapat dilakukan introver guna mengelola stres, menjaga keseimbangan emosional, dan memulihkan energi agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman.

1.     Mengidentifikasi Pemicu Akibat Kelelahan Sosial

Introver perlu mengenali situasi yang memicu kelelahan sosial, seperti menghadiri acara besar, mengikuti pertemuan keluarga, atau terlibat dalam kegiatan kelompok dalam waktu lama. Dengan memahami pemicu tersebut, mereka dapat mengantisipasi situasi yang menguras energi dan menentukan langkah pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi.

2.     Menetapkan Batasan dalam Interaksi Sosial

Menetapkan batasan merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan waktu beristirahat. Introver dapat mempertimbangkan undangan berdasarkan prioritas serta membatasi durasi kegiatan sosial agar tidak mengalami kelelahan akibat terlalu banyak berinteraksi.

3.     Meluangkan Waktu untuk Diri Sendiri

Editor: Novia Tri Astuti
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