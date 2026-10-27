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Penulis: Antara
Selasa, 27 Oktober 2026 | 19.44 WIB

Terapi Tumbuh Kembang Anak Gabungkan Penanganan Berbasis Bukti dengan Kekuatan Alam

Klinik tumbuh kembang anak berbasis terapi alam memberikan layanan pendampingan. (Istimewa) - Image

Klinik tumbuh kembang anak berbasis terapi alam memberikan layanan pendampingan. (Istimewa)

JawaPos.com - Keterlibatan lingkungan alam dan penanganan multidisiplin memiliki peran penting dalam mendukung proses tumbuh kembang anak.

Founder & Chief Executive Officer Sensory Land Kids Fitria Al Habsyi mengungkapkan, klinik tumbuh kembang anak berbasis terapi alam mencatat sebanyak 2.100 anak terdaftar selama satu tahun perjalanan dalam memberikan layanan pendampingan di Jakarta.

”Dalam satu tahun ini, Sensory Land Kids telah mencatat 2100 anak terdaftar, sebagai salah satu komitmen untuk menyediakan layanan tumbuh kembang sesuai kebutuhan setiap anak,” ujar Fitria dilansir dari Antara.

Dia mengatakan ​layanan tumbuh kembang yang disediakan itu mencakup penanganan terpadu untuk anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus dan gangguan perkembangan, di antaranya Autism Spectrum Disorder (ASD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), keterlambatan bicara (speech delay), serta gangguan integrasi sensori.

”Dalam operasionalnya, pendekatan terapi menggabungkan prosedur berbasis bukti (evidence-based) dengan ruang eksplorasi alam terbuka,” terang Fitria.

Proses intervensi tersebut, kata dia, didukung tim profesional yang terdiri atas dokter spesialis anak, psikolog, serta terapis bersertifikat.

”Beberapa fasilitas pendukung yang disediakan untuk merangsang sensorik dan motorik anak meliputi Aviary Outdoor, Sky Garden, Ruang Sensori Integrasi, Ruang Snoezelen, serta area terapi khusus lainnya,” tutur Fitria.

​Dalam acara Magical Anniversary Adventures yang diikuti 215 peserta itu dirancang untuk menguji keterampilan motorik, keberanian, dan interaksi sosial anak melalui rangkaian simulasi petualangan dan permainan tematik.

”Selain aktivitas untuk anak, acara tersebut juga melibatkan peran aktif orang tua melalui kegiatan kolaboratif guna memperkuat ikatan keluarga,” terang Fitria.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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