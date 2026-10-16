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Rian Alfianto
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00.17 WIB

5 Tips Memilih Nutrisi Anak agar Tumbuh Kembang Lebih Optimal

Program Bunda Lebih Maju, mengangkat pentingnya peran ibu dalam mendukung perjalanan tumbuh kembang anak.&nbsp;(Istimewa) - Image

Program Bunda Lebih Maju, mengangkat pentingnya peran ibu dalam mendukung perjalanan tumbuh kembang anak.&nbsp;(Istimewa)

JawaPos.com - Memilih nutrisi yang tepat menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Orang tua perlu memahami kebutuhan gizi sesuai usia, memastikan makanan yang dikonsumsi beragam dan seimbang, serta mencari informasi dari sumber tepercaya agar kebutuhan nutrisi anak terpenuhi.

Langkah ini penting agar keputusan yang diambil tidak hanya mengikuti tren atau klaim produk, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan gizi anak sehari-hari.

Dokter spesialis dan tenaga kesehatan dapat membantu orang tua memahami kebutuhan tersebut, terutama ketika anak memiliki kondisi tertentu yang memerlukan perhatian khusus.

1. Sesuaikan Nutrisi dengan Usia dan Tahap Tumbuh Kembang

Kebutuhan nutrisi anak berubah seiring pertambahan usia.

Bayi, balita, dan anak usia sekolah memiliki kebutuhan energi serta zat gizi yang berbeda untuk menunjang pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan aktivitas sehari-hari.

Karena itu, orang tua perlu menyesuaikan pola makan anak dengan tahapan perkembangannya.

Pada bayi, ASI menjadi sumber nutrisi utama selama enam bulan pertama kehidupan.

Setelah itu, makanan pendamping ASI (MPASI) mulai diberikan secara bertahap dengan tetap melanjutkan pemberian ASI.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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