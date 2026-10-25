Mengenal Stimulator Kolagen, Perawatan Estetika yang Mengandalkan Respons Alami Tubuh

Ilustrasi perawatan estetika. (Pinterest)
JawaPos.com - Stimulator kolagen menjadi salah satu pilihan dalam perawatan estetika untuk membantu merangsang pembentukan kolagen alami pada kulit. Perawatan ini memanfaatkan respons biologis tubuh untuk mendukung struktur dan elastisitas kulit yang dapat berkurang seiring bertambahnya usia.
Bagi yang belum tahu, kolagen merupakan protein yang berperan penting dalam menjaga kekencangan kulit. Namun, produksi kolagen alami cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Kondisi tersebut dapat memengaruhi elastisitas kulit dan memunculkan tanda-tanda penuaan, seperti kerutan.
Melalui stimulator kolagen, perawatan estetika berupaya mendorong tubuh membentuk kolagen baru. Pendekatan ini menjadi bagian dari perkembangan estetika regeneratif, yang menggabungkan ilmu biologi, kedokteran, dan teknologi biomaterial untuk mendukung proses alami tubuh dalam memperbaiki jaringan.
Meski demikian, hasil perawatan dapat berbeda pada setiap orang. Pemilihan stimulator kolagen juga perlu mempertimbangkan kondisi kulit, kebutuhan pasien, serta keamanan dan bukti ilmiah yang mendukung penggunaannya.
Salah satu perusahaan yang mengembangkan biomaterial medis untuk aplikasi estetika regeneratif adalah Nordberg Medical asal Swedia. Perusahaan tersebut mengembangkan Julaine of Sweden sebagai salah satu solusi dalam kategori perawatan estetika berbasis biomaterial.
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