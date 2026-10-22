6 Alasan Mengapa Tubuh Kamu Dapat Membeku, Melarikan Diri, atau Melawan Saat Mengalami Stres

seseorang yang membeku saat stres. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu berada dalam situasi yang sangat menegangkan, tetapi tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa?



Mungkin tubuhmu terasa kaku. Pikiran seperti kosong. Kamu ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar.



Di situasi lain, mungkin reaksimu justru sebaliknya. Kamu merasa harus segera pergi dari tempat tersebut. Jantung berdebar, napas menjadi cepat, dan tubuh seperti mendorongmu untuk mencari jalan keluar.



Ada juga kondisi ketika seseorang merasa sangat marah dan terdorong untuk menghadapi sumber ancaman. Suara meninggi, otot menegang, jantung berdegup lebih cepat, dan seluruh perhatian tertuju pada bagaimana menghadapi situasi tersebut.



Ketiga respons ini sering dikenal sebagai freeze, flight, dan fight—membeku, melarikan diri, atau melawan.



Dalam psikologi dan ilmu tentang stres, ketiganya dapat dipahami sebagai bagian dari respons pertahanan tubuh ketika seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang dianggap berbahaya. Respons tersebut tidak selalu muncul setelah kita sempat berpikir panjang. Sering kali tubuh bereaksi terlebih dahulu, baru kemudian pikiran mencoba memahami apa yang sedang terjadi.



Lalu, mengapa tubuh bisa melakukan hal tersebut?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (21/10), terdapat enam alasan penting untuk memahaminya.



1. Otak Memprioritaskan Keselamatan Ketika Merasakan Ancaman



Ketika seseorang menghadapi situasi yang dianggap mengancam, otak tidak selalu memprosesnya seperti sedang memecahkan masalah biasa.



Prioritas pertama tubuh adalah keselamatan.



Misalnya, bayangkan kamu sedang berjalan sendirian dan tiba-tiba mendengar suara keras dari belakang. Dalam sepersekian detik, tubuhmu mungkin langsung menegang. Jantung berdebar. Napas berubah. Perhatian menjadi sangat terfokus pada sumber suara tersebut.



Semua ini dapat terjadi sebelum kamu benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi.



Secara sederhana, otak memiliki sistem yang terus-menerus mengevaluasi lingkungan: Apakah saya aman? Apakah ada sesuatu yang mengancam saya? Apa yang harus saya lakukan?



Ketika situasi dianggap berbahaya, tubuh dapat mengaktifkan respons stres.



Pada kondisi seperti ini, kemampuan untuk melakukan analisis panjang bukan selalu menjadi prioritas. Tubuh justru berusaha mempersiapkan seseorang untuk bertindak cepat.



Inilah alasan mengapa ketika sedang sangat stres, seseorang dapat merasa sulit berpikir jernih.



Bukan berarti orang tersebut tidak mampu berpikir.



Masalahnya, tubuh sedang berada dalam keadaan yang membuat perhatian lebih banyak diarahkan pada mendeteksi ancaman dan bertahan hidup.



Respons fight dan flight merupakan contoh yang mudah terlihat. Seseorang dapat terdorong untuk menghadapi ancaman atau mencari cara untuk menjauh darinya.



Sementara itu, freeze dapat terjadi ketika sistem pertahanan tubuh seolah-olah memilih untuk berhenti sejenak.



Jadi, jika kamu pernah mengalami momen ketika tubuhmu terasa “bergerak sendiri” ketika menghadapi sesuatu yang menegangkan, hal tersebut bukan sesuatu yang aneh.



Tubuh manusia memang memiliki sistem pertahanan yang dirancang untuk merespons kemungkinan bahaya.



2. Tubuh Menggunakan Sistem Saraf untuk Mempersiapkan Respons Cepat



Stres bukan hanya pengalaman psikologis. Stres juga melibatkan perubahan pada tubuh.



Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf dapat mengaktifkan berbagai perubahan fisiologis. Jantung dapat berdetak lebih cepat, napas berubah, otot menegang, dan perhatian menjadi lebih terarah pada lingkungan.



Tubuh pada dasarnya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu.



Bayangkan seorang manusia purba melihat predator di dekatnya.



Dalam keadaan tersebut, tidak banyak waktu untuk duduk dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan:



“Apakah saya sebaiknya berlari?”



“Apakah saya harus bersembunyi?”



“Apakah saya mampu melawannya?”



Respons yang terlalu lambat dapat meningkatkan risiko.



Karena itu, sistem pertahanan tubuh berkembang untuk memungkinkan manusia memberikan respons cepat terhadap ancaman.



Meskipun kehidupan modern sangat berbeda dari lingkungan manusia pada masa lalu, sistem stres tersebut masih menjadi bagian dari tubuh kita.



Bedanya, ancaman yang kita hadapi sekarang sering kali bukan predator.



Ancaman dapat berbentuk tekanan pekerjaan, konflik keluarga, masalah hubungan, tuntutan sosial, ujian, masalah keuangan, kritik, atau pengalaman yang membuat seseorang merasa tidak aman.



Tubuh tidak selalu membedakan ancaman fisik dan tekanan psikologis dengan cara yang sederhana.



Itulah sebabnya seseorang dapat mengalami jantung berdebar atau otot menegang hanya karena memikirkan percakapan sulit yang akan terjadi.



Secara psikologis, situasi tersebut mungkin tidak berbahaya secara fisik.



Namun, tubuh dapat tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang membutuhkan kewaspadaan.



3. Freeze Dapat Terjadi Ketika Otak Menganggap Bertindak atau Melarikan Diri Tidak Aman



Tidak semua orang merespons stres dengan melawan atau melarikan diri.



Ada kalanya seseorang justru membeku.



Freeze dapat terasa seperti:



tidak tahu harus berbuat apa,



sulit berbicara,



pikiran terasa kosong,



tubuh terasa kaku,



sulit mengambil keputusan,



merasa seperti hanya bisa diam,



atau merasa seolah-olah terputus dari situasi yang sedang terjadi.



Bagi orang yang melihat dari luar, respons ini mungkin tampak seperti pasif atau tidak melakukan apa-apa.



Namun, menyebut seseorang “lemah” karena mengalami freeze merupakan kesimpulan yang terlalu sederhana.



Freeze dapat dipahami sebagai salah satu bentuk respons pertahanan.



Dalam situasi tertentu, tubuh dapat menahan tindakan untuk sementara ketika ancaman terasa membingungkan, terlalu kuat, atau sulit diprediksi.



Bayangkan seseorang tiba-tiba menerima berita yang sangat mengejutkan.



Reaksinya mungkin bukan langsung menangis atau berteriak.



Ia bisa saja hanya diam.



Pikirannya seperti berhenti.



Ia membutuhkan beberapa saat untuk memahami apa yang baru saja terjadi.



Hal serupa dapat terjadi dalam situasi konflik. Seseorang mungkin ingin menjawab, tetapi tidak menemukan kata-kata. Setelah situasi berlalu, barulah berbagai jawaban muncul dalam pikirannya.



“Seharusnya tadi aku mengatakan itu.”



“Aku sebenarnya ingin menolak.”



“Kenapa tadi aku hanya diam?”



Pengalaman seperti ini dapat membuat seseorang merasa frustrasi terhadap dirinya sendiri.



Padahal, respons tubuh tidak selalu muncul melalui keputusan sadar.



Karena itu, penting untuk tidak langsung menghakimi diri sendiri ketika mengalami freeze.



4. Fight Muncul Ketika Tubuh Menilai Menghadapi Ancaman sebagai Pilihan yang Mungkin



Respons fight atau melawan sering dikaitkan dengan kemarahan.



Ketika merasa terancam, seseorang dapat mengalami peningkatan energi dan ketegangan tubuh. Perhatian tertuju pada sumber ancaman dan muncul dorongan untuk menghadapi atau menghilangkannya.



Dalam bentuk yang sehat, respons menghadapi dapat membantu seseorang mempertahankan batasan.



Misalnya, seseorang mengatakan:



“Jangan bicara kepada saya seperti itu.”



atau:



“Saya tidak setuju dengan perlakuan tersebut.”



Dalam konteks ini, keberanian untuk menghadapi situasi dapat membantu seseorang melindungi dirinya.



Namun, respons fight juga dapat muncul dalam bentuk yang tidak membantu.



Seseorang mungkin menjadi sangat mudah tersinggung, agresif, atau bereaksi berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya tidak membutuhkan konfrontasi.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Karena ketika sistem stres aktif, tubuh sedang mempersiapkan diri menghadapi ancaman.



Otot menegang.



Jantung bekerja lebih cepat.



Perhatian menyempit.



Energi meningkat.



Pada kondisi tertentu, kombinasi tersebut dapat membuat seseorang merasa terdorong untuk bertindak.



Hal penting yang perlu dipahami adalah fight tidak selalu berarti kekerasan.



Melawan juga dapat berarti berusaha mempertahankan diri, mengatakan tidak, mencari bantuan, atau menetapkan batasan.



Jadi, memahami respons fight bukan berarti membenarkan perilaku agresif.



Sebaliknya, pemahaman tersebut membantu kita mengenali kapan tubuh sedang berada dalam keadaan sangat teraktivasi sehingga kita dapat memilih respons yang lebih aman dan sesuai.



5. Flight Mendorong Tubuh Mencari Jalan Keluar dari Ancaman



Respons flight adalah dorongan untuk menjauh dari sesuatu yang dianggap mengancam.



Dalam situasi nyata, bentuknya bisa sangat sederhana.



Seseorang melihat bahaya dan langsung berlari.



Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, flight tidak selalu terlihat seperti berlari secara fisik.



Kadang-kadang bentuknya lebih halus.



Seseorang mungkin:



ingin segera meninggalkan ruangan,



menghindari percakapan,



tidak membalas pesan karena merasa kewalahan,



terus mencari kesibukan agar tidak memikirkan masalah,



menghindari tempat tertentu,



atau merasa harus segera “kabur” dari situasi yang membuatnya tidak nyaman.



Dalam kadar tertentu, keinginan untuk menjauh dapat menjadi respons perlindungan yang masuk akal.



Jika seseorang berada dalam situasi yang benar-benar tidak aman, menjauh dari sumber bahaya memang dapat menjadi tindakan yang tepat.



Masalahnya muncul ketika respons tersebut menjadi terlalu mudah aktif atau terus berlangsung bahkan ketika ancaman sebenarnya sudah tidak ada.



Misalnya, seseorang pernah mengalami pengalaman yang sangat memalukan ketika berbicara di depan banyak orang. Setelah itu, setiap kali harus presentasi, ia merasa ingin menghindar.



Tubuh mungkin mengingat pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang mengancam.



Akibatnya, situasi yang sebenarnya aman dapat memicu respons stres.



Inilah salah satu alasan mengapa memahami hubungan antara pengalaman masa lalu, persepsi ancaman, dan respons stres menjadi penting.



Tubuh tidak hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi saat ini.



Dalam kondisi tertentu, tubuh juga dapat bereaksi terhadap apa yang dipersepsikan sebagai ancaman berdasarkan pengalaman sebelumnya.



6. Fight, Flight, dan Freeze Bukan Tanda Bahwa Kamu Lemah



Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang respons stres adalah anggapan bahwa orang seharusnya selalu mampu mengendalikan reaksinya.



“Kenapa kamu tidak melawan saja?”



“Kenapa kamu tidak pergi?”



“Kenapa kamu diam?”



Pertanyaan seperti ini terlihat sederhana, tetapi kenyataannya respons stres manusia jauh lebih kompleks.



Ketika sistem pertahanan tubuh aktif, seseorang mungkin tidak mempunyai akses penuh terhadap cara berpikir yang sama seperti ketika sedang tenang.



Itulah mengapa seseorang dapat melakukan sesuatu yang baru dipahami maknanya setelah situasi berakhir.



Bahkan, reaksi setiap orang terhadap situasi yang sama dapat berbeda.



Satu orang mungkin langsung melawan.



Orang lain mungkin pergi.



Sementara orang ketiga mungkin justru diam.



Perbedaan tersebut tidak otomatis menunjukkan siapa yang lebih kuat.



Respons stres dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk bagaimana seseorang menilai situasi, pengalaman sebelumnya, konteks sosial, tingkat ancaman yang dirasakan, serta kondisi tubuh dan pikiran pada saat itu.



Karena itu, respons freeze tidak seharusnya dianggap sebagai kegagalan.



Flight tidak selalu berarti pengecut.



Fight juga tidak selalu berarti pemberani.



Ketiganya adalah cara tubuh berusaha menghadapi keadaan yang dianggap mengancam.



Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah respons tersebut muncul.



Ketika situasi sudah aman, seseorang dapat perlahan menenangkan tubuh, memahami apa yang terjadi, dan menentukan tindakan yang lebih sesuai.



Mengapa Kita Bisa Mengalami Respons yang Berbeda pada Situasi yang Berbeda?



Menariknya, seseorang tidak selalu memiliki satu respons stres yang sama.



Hari ini mungkin seseorang menghadapi masalah dengan melawan.



Besok, terhadap masalah lain, ia justru menghindar.



Dalam situasi tertentu, ia mungkin membeku.



Hal ini masuk akal karena otak tidak hanya melihat “ancaman”, tetapi juga mengevaluasi konteks.



Misalnya, ketika seseorang merasa memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menghadapi masalah, ia mungkin lebih siap menghadapi situasi tersebut.



Sebaliknya, ketika masalah terasa terlalu besar dan tidak dapat dikendalikan, respons menghindar atau freeze dapat menjadi lebih mungkin terjadi.



Persepsi seseorang terhadap situasi juga sangat penting.



Dua orang dapat berada dalam situasi yang sama tetapi mengalami tingkat stres yang berbeda.



Bagi seseorang, berbicara di depan umum mungkin merupakan pengalaman biasa.



Bagi orang lain, situasi tersebut dapat terasa sangat mengancam.



Jadi, respons stres tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di luar tubuh.



Ia juga dipengaruhi oleh bagaimana otak menafsirkan apa yang terjadi.



Apa yang Bisa Dilakukan Ketika Menyadari Tubuh Sedang Masuk Mode Stres?



Memahami respons fight, flight, dan freeze adalah langkah pertama.



Langkah berikutnya adalah belajar mengenali tanda-tandanya.



Cobalah memperhatikan:



Apa yang terjadi pada tubuh saya?



Apakah jantung berdebar?



Apakah rahang mengencang?



Apakah tangan gemetar?



Apakah napas menjadi cepat?



Apa yang terjadi pada pikiran saya?



Apakah saya sulit berpikir?



Apakah pikiran saya terus mencari bahaya?



Apakah saya ingin segera meninggalkan situasi?



Apa dorongan utama saya?



Apakah saya ingin melawan?



Melarikan diri?



Atau justru diam?



Mengenali pola ini dapat membantu seseorang menciptakan sedikit jarak antara reaksi otomatis dan tindakan berikutnya.



Dalam situasi yang memungkinkan dan aman, memperlambat napas, mencari tempat yang lebih tenang, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau mengambil waktu untuk memahami situasi dapat membantu tubuh kembali ke keadaan yang lebih tenang.



Namun, strategi tersebut bukan pengganti bantuan profesional ketika seseorang mengalami stres berat atau respons yang mengganggu kehidupan sehari-hari.



Jika respons stres sangat sering muncul, terasa tidak terkendali, menyebabkan gangguan dalam pekerjaan atau hubungan, atau berkaitan dengan pengalaman yang sangat mengganggu, berbicara dengan psikolog atau profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang tepat.



Kesimpulan: Tubuh Tidak Selalu Melawan Masalah dengan Cara yang Kita Sadari



Ketika mengalami stres, tubuh tidak sekadar “panik”.



Tubuh sedang menjalankan sistem pertahanan yang kompleks.



Ada kalanya sistem tersebut membuat kita ingin melawan.



Ada kalanya kita ingin melarikan diri.



Dan ada kalanya kita justru membeku.



Enam alasan utama mengapa hal ini dapat terjadi adalah:



Otak memprioritaskan keselamatan ketika mendeteksi ancaman.



Sistem saraf mempersiapkan tubuh untuk memberikan respons cepat.



Freeze dapat muncul ketika bertindak atau melarikan diri terasa tidak aman atau sulit dilakukan.



Fight dapat muncul ketika tubuh menganggap menghadapi ancaman sebagai pilihan yang memungkinkan.



Flight mendorong seseorang menjauh dari sesuatu yang dipersepsikan sebagai ancaman.



Fight, flight, dan freeze bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh.



Memahami respons ini dapat mengubah cara kita memandang diri sendiri.



Ketika tubuh bereaksi terhadap stres, pertanyaan yang lebih berguna bukan selalu:



“Kenapa saya seperti ini?”



Tetapi:



“Apa yang sedang dianggap tubuh saya sebagai ancaman, dan apa yang sebenarnya saya butuhkan agar merasa aman?”



Dengan memahami respons tubuh, kita tidak hanya menjadi lebih mampu mengenali stres, tetapi juga dapat belajar memperlakukan diri sendiri dengan lebih sabar.



Karena terkadang, tubuh tidak sedang mencoba menyabotase kita.



