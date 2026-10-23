5 Tanda Orang dengan Kecerdasan Emosional Tinggi hingga Peka Membaca Situasi

JawaPos.com – Kecerdasan emosional yang tinggi kerap dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam memahami situasi, mengenali perasaan orang lain, serta menangkap isyarat emosional yang tidak disampaikan secara langsung.

Kemampuan tersebut membuat seseorang lebih peka terhadap perubahan suasana dan terkadang mampu menyadari adanya sesuatu yang tidak biasa sebelum orang lain mengungkapkannya melalui perkataan.

Intuisi dan kecerdasan emosional tidak berkaitan dengan kemampuan membaca pikiran, melainkan dengan kepekaan dalam memahami perilaku, perasaan, dan keadaan di sekitar.

Dilansir dari laman Geediting, berikut 5 tanda seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi hingga dikenal sangat intuitif.

1. Mempercayai Firasat Diri Sendiri

Orang yang sangat intuitif dan cerdas secara emosional cenderung memercayai firasat mereka. Mereka tidak mengabaikan dorongan halus tersebut, bahkan ketika mereka tidak dapat menjelaskannya dengan kata-kata.

Psikolog berpendapat bahwa intuisi berasal dari otak yang memproses informasi di tingkat bawah sadar yang lebih dalam. Dia menangkap pola, bahasa tubuh, dan pengalaman masa lalu lebih cepat daripada pikiran sadar Anda.