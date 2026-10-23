7 Karakter Unik Orang yang Suka Minum Kopi Hitam, Anda Termasuk?

Ilustrasi orang yang minum kopi. (Freepik)
JawaPos.com – Kebanyakan orang menikmati kopi dengan tambahan gula, susu, atau krimer agar rasanya lebih lembut dan manis.
Namun, ada juga yang lebih memilih kopi hitam tanpa pemanis, menikmati perpaduan rasa pahit dan aroma khas biji kopi.
Menurut psikologi, ini mungkin mengungkapkan lebih banyak hal tentang karakteristik seseorang.
Melansir experteditor, mari simak tujuh karakter unik orang yang lebih menyukai kopi hitam. Apakah Anda salah satunya?
1. Mereka memiliki disiplin diri yang kuat
Memilih kopi hitam dapat mencerminkan kemampuan untuk menerima ketidaknyamanan demi tujuan yang lebih tinggi.
Ini adalah pola pikir sama yang mendorong orang untuk berlari pada pukul 5 pagi, berpegang teguh pada tujuan, atau terus maju melewati kemunduran.
2. Mereka introspektif
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