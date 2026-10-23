Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.26 WIB

7 Karakter Unik Orang yang Suka Minum Kopi Hitam, Anda Termasuk?

Ilustrasi orang yang minum kopi. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang minum kopi. (Freepik)

JawaPos.com – Kebanyakan orang menikmati kopi dengan tambahan gula, susu, atau krimer agar rasanya lebih lembut dan manis.

Namun, ada juga yang lebih memilih kopi hitam tanpa pemanis, menikmati perpaduan rasa pahit dan aroma khas biji kopi.

Menurut psikologi, ini mungkin mengungkapkan lebih banyak hal tentang karakteristik seseorang.

Melansir experteditor, mari simak tujuh karakter unik orang yang lebih menyukai kopi hitam. Apakah Anda salah satunya?

1. Mereka memiliki disiplin diri yang kuat

Memilih kopi hitam dapat mencerminkan kemampuan untuk menerima ketidaknyamanan demi tujuan yang lebih tinggi.

Ini adalah pola pikir sama yang mendorong orang untuk berlari pada pukul 5 pagi, berpegang teguh pada tujuan, atau terus maju melewati kemunduran.

2. Mereka introspektif

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Terlihat Dingin hingga Pemalas, 5 Shio Ini Ternyata Punya Karakter yang Berbeda dari Anggapan Orang - Image
Zodiak

Terlihat Dingin hingga Pemalas, 5 Shio Ini Ternyata Punya Karakter yang Berbeda dari Anggapan Orang

Selasa, 20 Oktober 2026 | 04.49 WIB

Selalu Memilih Kursi Dekat Pintu? 8 Karakter Ini Bisa Menjelaskan Alasannya - Image
Kepribadian

Selalu Memilih Kursi Dekat Pintu? 8 Karakter Ini Bisa Menjelaskan Alasannya

Senin, 19 Oktober 2026 | 23.06 WIB

Saat Hati Terluka, Orang Bermental Tangguh Biasanya Melakukan 9 Hal Ini - Image
Lifestyle

Saat Hati Terluka, Orang Bermental Tangguh Biasanya Melakukan 9 Hal Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 04.29 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore