Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.42 WIB

Bukan Sekadar Rajin, Orang yang Langsung Cuci Piring Setelah Makan Punya 6 Sifat Ini

ilustrasi orang yang mencuci piring. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang mencuci piring. (Freepik)

JawaPos.com – Kebanyakan orang memilih bersantai di sofa atau menggulir ponsel setelah makan.

Namun sebagian langsung mencuci piring, membersihkan meja, dan merapikan dapur sebelum beristirahat.

Menurut psikologi, kebiasaan sederhana ini dapat berkaitan dengan kedisiplinan, kemampuan mengatur diri, dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Melansir expert editor, inilah enam sifat yang dimiliki oleh orang yang langsung cuci piring setelah makan.

1. Mereka menghargai kejernihan mental

Tahu kan rasanya gelisah saat dapur berantakan? Beberapa orang bisa mengabaikannya, tapi banyak yang tidak.

Dapur adalah pusat emosi rumah. Saat dapur berantakan, pikiran menjadi sedikit gelisah.

Orang yang langsung mencuci piring memahami bahwa lingkungan memengaruhi suasana hati mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak Ini Paling Rajin Menabung, Selalu Punya Simpanan untuk Bertahan Hidup di Masa Depan - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Paling Rajin Menabung, Selalu Punya Simpanan untuk Bertahan Hidup di Masa Depan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.27 WIB

Ternyata Bukan Sekadar Bersih, 7 Kepribadian Ini Sering Dimiliki Orang yang Rajin Cuci Piring - Image
Kepribadian

Ternyata Bukan Sekadar Bersih, 7 Kepribadian Ini Sering Dimiliki Orang yang Rajin Cuci Piring

Senin, 24 Agustus 2026 | 05.55 WIB

Jangan Biasakan Tidur Setelah Makan, Ini Dampaknya bagi Kesehatan Tubuh - Image
Kesehatan

Jangan Biasakan Tidur Setelah Makan, Ini Dampaknya bagi Kesehatan Tubuh

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13.31 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore