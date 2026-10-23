Bukan Sekadar Rajin, Orang yang Langsung Cuci Piring Setelah Makan Punya 6 Sifat Ini

JawaPos.com – Kebanyakan orang memilih bersantai di sofa atau menggulir ponsel setelah makan.

Namun sebagian langsung mencuci piring, membersihkan meja, dan merapikan dapur sebelum beristirahat.

Menurut psikologi, kebiasaan sederhana ini dapat berkaitan dengan kedisiplinan, kemampuan mengatur diri, dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Melansir expert editor, inilah enam sifat yang dimiliki oleh orang yang langsung cuci piring setelah makan.

1. Mereka menghargai kejernihan mental

Tahu kan rasanya gelisah saat dapur berantakan? Beberapa orang bisa mengabaikannya, tapi banyak yang tidak.

Dapur adalah pusat emosi rumah. Saat dapur berantakan, pikiran menjadi sedikit gelisah.