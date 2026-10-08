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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.27 WIB

4 Zodiak Ini Paling Rajin Menabung, Selalu Punya Simpanan untuk Bertahan Hidup di Masa Depan

Ilustrasi menabung. (Magnific) - Image

Ilustrasi menabung. (Magnific)

JawaPos.com - In this economy, beberapa zodiak dikenal lebih mudah menabung daripada berbelanja.

Mereka dikenal memiliki sikap disiplin dan praktis soal uang. Karakter tersebut yang membuat mereka mampu memprioritaskan tabungan dan mengelola uang dengan baik, demi mencapai kestabilan finansial di masa depan.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada(8/10) empat zodiak ini cenderung menabung sebagian penghasilannya untuk mencapai kestabilan finansial di masa depan. 

Taurus adalah pribadi yang praktis. Mereka ingin memiliki kondisi finansial yang kokoh. Taurus juga sangat memprioritaskan tabungan jangka panjang. Sikap disiplin membuat mereka mampu menahan diri dari pengeleluaran yang impulsif. 

Capricorn biasanya menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan berusaha untuk mencapainya. Dengan perencanaan yang matang dan etos kerja yang kuat membuat mereka mampu menabung secara konsisten dan mengelola keuangan dengan baik.

Virgo selalu membuat anggaran, mencatat pengeluaran, dan memprioritaskan tabungan. Pola pikir yang praktis juga membuat mereka mampu mengambil keputusan dengan lebih matang sekaligus mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan.

Cancer merupakan zodiak yang penuh dengan perhatian. Mereka sering menabung untuk memastikan orang yang mereka sayangi mendapatkan kehidupan yang kayak. Cancer menabung setiap tahun demi kebutuhan masa depan.

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Editor: Novia Tri Astuti
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