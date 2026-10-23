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Rabbany Wanadriani
Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.39 WIB

5 Ciri Orang yang Terbiasa Menghadapi Hidup Sendirian Tanpa Dukungan Keluarga

ilustrasi orang yang sendirian. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang sendirian. (Freepik)

JawaPos.com – Memiliki keluarga dekat yang mendukung merupakan harapan banyak orang. Namun, tidak semua orang beruntung dalam hal tersebut.

Sebagian kehilangan orang-orang terdekat sejak usia muda, sementara yang lain tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang memberikan rasa aman dan dukungan emosional.

Menurut psikologi, ketidakhadiran keluarga dekat tidak hanya memengaruhi hubungan seseorang, tetapi juga membentuk pandangan dunia dan rasa memiliki.

Melansir expert editor, berikut lima ciri orang yang terbiasa menghadapi hidup sendirian tanpa dukungan keluarga.

1. Mereka mandiri

Orang yang tidak memiliki keluarga sering kali belajar sejak dini bahwa jika sesuatu harus dilakukan, mereka sendirilah yang harus melakukannya.

Hal ini menciptakan rasa kemandirian yang kuat namun dapat menjadi pedang bermata dua.

Meski kemandirian itu mengagumkan, bahayanya adalah mereka mungkin mengisolasi diri sendiri secara tidak perlu, menolak dukungan emosional, atau kesulitan mempercayai orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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