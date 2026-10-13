10 Hal yang Dianggap Salah ketika Orang Memutus Hubungan dengan Keluarga Menurut Psikologi

seseorang yang memutus hubungan dengan keluarga / foto: Magnific/artursafronovvvv

JawaPos.com - Memutus hubungan dengan keluarga sering kali dianggap sebagai keputusan yang ekstrem. Dalam banyak budaya, keluarga dipandang sebagai tempat pertama untuk pulang, sumber dukungan, sekaligus hubungan yang seharusnya dipertahankan sepanjang hidup. Karena itu, ketika seseorang memilih untuk menjauh, membatasi komunikasi, atau bahkan tidak lagi berhubungan dengan keluarganya, masyarakat sering memberikan penilaian negatif.

Orang tersebut mungkin disebut egois, tidak tahu berterima kasih, keras kepala, terlalu sensitif, atau dianggap telah melupakan keluarganya sendiri.



Namun, psikologi melihat persoalan ini dengan cara yang jauh lebih kompleks.



Hubungan keluarga tidak selalu sehat hanya karena hubungan tersebut memiliki ikatan darah. Begitu pula, seseorang yang memutus hubungan dengan keluarga tidak otomatis sedang membuat keputusan yang benar. Ada orang yang menjauh karena mengalami pola hubungan yang sangat merusak, tetapi ada pula yang mengambil keputusan ketika sedang berada dalam kondisi emosional, terluka, atau belum mampu mengelola konflik dengan baik.



Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan sekadar, "Apakah salah memutus hubungan dengan keluarga?"



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



Apa yang menyebabkan seseorang mengambil keputusan tersebut, bagaimana pola hubungan sebelumnya, dan apa dampak keputusan itu terhadap kesejahteraan psikologisnya?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (13/10), terdapat sepuluh hal yang sering dianggap "salah" ketika seseorang memutus hubungan dengan keluarga, padahal dari sudut pandang psikologi, masing-masing membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam.



1. Dianggap Tidak Tahu Berterima Kasih



Salah satu tuduhan yang paling sering muncul adalah bahwa seseorang yang memutus hubungan dengan keluarganya berarti tidak tahu berterima kasih.



"Orang tua sudah membesarkan kamu."



"Sudah disekolahkan."



"Sudah diberi makan dan tempat tinggal."



"Bagaimana mungkin kamu tega meninggalkan keluarga?"



Kalimat-kalimat seperti ini sangat kuat secara emosional. Namun, secara psikologis, rasa berutang budi tidak secara otomatis menciptakan kewajiban untuk mempertahankan hubungan yang terus-menerus merusak seseorang.



Seseorang memang dapat menghargai pengorbanan orang tuanya sekaligus mengakui bahwa hubungan tersebut memiliki masalah.



Dua hal itu dapat benar pada saat yang sama.



Misalnya, seorang anak dapat berkata dalam dirinya:



"Saya menghargai semua yang orang tua saya lakukan untuk saya, tetapi saya juga tidak sanggup terus berada dalam pola komunikasi yang membuat saya merasa terhina."



Ini bukan berarti pengalaman masa lalu dihapus begitu saja. Justru, kemampuan melihat hubungan secara kompleks merupakan bagian penting dari kematangan psikologis.



Dalam keluarga yang sehat, rasa terima kasih idealnya tidak digunakan sebagai alat untuk mengendalikan seseorang.



Anak yang sudah dewasa tetap memiliki kebutuhan akan batas pribadi, otonomi, dan keamanan emosional.



Karena itu, menyebut seseorang "tidak tahu berterima kasih" hanya karena ia membuat batas terhadap keluarganya dapat terlalu menyederhanakan persoalan.



2. Dianggap Bahwa Hubungan Darah Harus Dipertahankan Apa Pun yang Terjadi



Ada keyakinan sosial bahwa hubungan darah memiliki sifat permanen.



Orang bisa berkata:



"Bagaimanapun juga dia tetap ibu kamu."



"Dia tetap ayah kamu."



"Dia tetap saudara kamu."



Pernyataan tersebut benar secara biologis, tetapi hubungan biologis dan hubungan psikologis bukanlah hal yang sama.



Kedekatan emosional dibangun melalui pengalaman: rasa aman, kepercayaan, penghargaan, komunikasi, dan konsistensi.



Hubungan darah tidak secara otomatis menjamin semua hal tersebut.



Dalam psikologi hubungan interpersonal, kualitas hubungan jauh lebih kompleks daripada sekadar status keluarga.



Karena itu, seseorang dapat memiliki hubungan biologis dengan orang lain tetapi tidak merasa aman secara emosional ketika berada di dekatnya.



Ini juga menjelaskan mengapa sebagian orang merasa lebih dekat dengan teman, pasangan, mentor, atau anggota komunitas tertentu dibandingkan dengan keluarganya sendiri.



Namun demikian, bukan berarti semua konflik keluarga harus berakhir dengan pemutusan hubungan.



Dalam banyak kasus, batas yang sehat, komunikasi yang lebih tegas, konseling keluarga, atau mengurangi intensitas interaksi mungkin sudah cukup.



Pemutusan hubungan adalah salah satu bentuk batas, bukan satu-satunya bentuk batas.



3. Dianggap Terlalu Sensitif



Ketika seseorang menjelaskan alasan menjauh dari keluarga, ia kadang mendapatkan respons:



"Kamu terlalu baper."



"Itu kan cuma bercanda."



"Jangan terlalu dimasukkan ke hati."



"Keluarga memang begitu."



Komentar semacam ini dapat membuat seseorang meragukan pengalaman emosionalnya sendiri.



Padahal, sensitivitas seseorang terhadap perlakuan tertentu tidak dapat dinilai hanya dari sudut pandang orang lain.



Sesuatu yang dianggap "bercanda" oleh satu orang bisa terasa merendahkan bagi orang lain, terutama jika dilakukan berulang kali.



Hal yang perlu diperhatikan bukan hanya satu kejadian, melainkan pola.



Apakah seseorang terus-menerus dihina?



Apakah pendapatnya selalu diremehkan?



Apakah privasinya dilanggar?



Apakah setiap konflik berakhir dengan ancaman, manipulasi, atau rasa bersalah?



Apakah ia tidak pernah diberi ruang untuk mengatakan tidak?



Satu kejadian mungkin merupakan konflik biasa. Namun pola berulang dapat mempunyai dampak psikologis yang jauh lebih besar.



Karena itu, penting membedakan antara "terlalu sensitif" dan "memiliki batas terhadap perlakuan yang tidak dapat diterima."



4. Dianggap Egois karena Memilih Diri Sendiri



Masyarakat sering mengajarkan bahwa keluarga harus selalu didahulukan.



Akibatnya, ketika seseorang mulai memprioritaskan kesehatan emosionalnya, ia dapat dianggap egois.



Padahal, menjaga diri sendiri tidak selalu berarti mengabaikan orang lain.



Dalam psikologi, batas pribadi membantu seseorang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat ia terima dalam hubungan.



Contohnya:



"Saya bersedia berbicara dengan Anda, tetapi saya tidak akan melanjutkan percakapan jika saya dihina."



Atau:



"Saya tetap menyayangi keluarga saya, tetapi saya tidak bersedia memberikan informasi pribadi mengenai kehidupan saya."



Atau bahkan:



"Untuk sementara saya membutuhkan jarak karena interaksi kita membuat saya sangat tertekan."



Pernyataan seperti itu bukan otomatis bentuk egoisme.



Batas yang sehat berbeda dengan hukuman.



Tujuan batas adalah melindungi diri dan mengatur bagaimana seseorang bersedia berinteraksi, bukan semata-mata membuat orang lain menderita.



Namun, penting juga untuk melakukan introspeksi.



Ada perbedaan antara membuat batas karena hubungan memang merusak dan memutus hubungan secara impulsif untuk menghukum orang lain.



Motif, pola, dan cara mengambil keputusan sangat penting.



5. Dianggap Bahwa Memutus Hubungan Berarti Membenci Keluarga



Ini merupakan kesalahpahaman yang cukup umum.



Seseorang dapat memilih menjauh dari keluarganya tanpa membenci mereka.



Bahkan, dalam beberapa kasus, keputusan untuk menjaga jarak justru muncul karena seseorang masih memiliki perasaan yang sangat kuat.



Ia mungkin masih mencintai keluarganya.



Ia mungkin masih merindukan mereka.



Ia mungkin masih berharap hubungan tersebut suatu hari menjadi lebih baik.



Tetapi pada saat yang sama, ia menyadari bahwa interaksi yang terus berlangsung membuat dirinya tidak sehat secara emosional.



Inilah salah satu aspek paling sulit dari hubungan keluarga: seseorang dapat mencintai orang lain sekaligus merasa perlu menjaga jarak darinya.



Perasaan manusia tidak selalu hitam dan putih.



Cinta tidak selalu berarti kedekatan fisik.



Jarak juga tidak selalu berarti kebencian.



Kadang-kadang jarak merupakan cara seseorang mengurangi konflik, memulihkan diri, atau memahami perasaannya sendiri.



6. Dianggap Harus Memaafkan dan Melupakan



"Memaafkan keluarga."



Kalimat ini sering dipandang sebagai solusi universal.



Padahal, memaafkan tidak selalu berarti seseorang harus kembali dekat dengan orang yang telah menyakitinya.



Memaafkan juga tidak berarti melupakan.



Seseorang dapat memilih untuk tidak lagi menyimpan keinginan membalas dendam, tetapi tetap mempertahankan batas yang kuat.



Contohnya, seseorang mungkin mengatakan:



"Saya tidak ingin membenci Anda lagi. Saya sudah menerima bahwa masa lalu tidak dapat diubah. Tetapi saya juga memilih untuk tidak kembali pada hubungan yang sama."



Ini merupakan perbedaan penting.



Memaafkan dan berdamai bukanlah hal yang selalu identik.



Dalam beberapa situasi, seseorang membutuhkan jarak agar dapat memproses pengalaman masa lalu tanpa terus berada di lingkungan yang memicu luka emosional.



Karena itu, tekanan sosial untuk "memaafkan dan kembali seperti dulu" dapat menjadi terlalu sederhana.



Hubungan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar pengampunan.



Diperlukan juga perubahan perilaku, rasa aman, penghormatan terhadap batas, dan kemauan kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan.



7. Dianggap Bahwa Semua Konflik Harus Diselesaikan dengan Rekonsiliasi



Ada anggapan bahwa akhir yang ideal dari setiap konflik keluarga adalah kembali dekat.



Namun, psikologi tidak selalu melihat rekonsiliasi sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian.



Ada situasi di mana hubungan dapat diperbaiki melalui komunikasi.



Ada situasi di mana hubungan lebih baik dengan jarak tertentu.



Ada pula situasi ketika kontak minimal merupakan pilihan yang paling realistis.



Yang terpenting adalah apakah bentuk hubungan tersebut memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang lebih sehat dan stabil.



Rekonsiliasi juga seharusnya tidak dilakukan hanya karena tekanan sosial.



Jika hanya satu pihak yang menginginkan perubahan sementara pihak lainnya terus mengulangi pola lama, rekonsiliasi mungkin tidak menghasilkan perubahan yang berarti.



Perbaikan hubungan membutuhkan partisipasi dari lebih dari satu orang.



Seseorang tidak dapat sendirian memperbaiki hubungan yang secara konsisten dirusak oleh pihak lain.



8. Dianggap Bahwa Orang yang Menjauh Pasti Menyesal



Banyak orang mengatakan:



"Nanti kalau orang tua sudah tidak ada, kamu pasti menyesal."



Ketakutan terhadap penyesalan memang dapat menjadi bagian dari keputusan seseorang.



Dan benar, kehilangan hubungan keluarga dapat membawa kesedihan, rasa bersalah, atau ambivalensi.



Tetapi kemungkinan menyesal tidak membuktikan bahwa keputusan tersebut salah.



Manusia dapat merasa sedih atas sebuah keputusan sekaligus tetap menganggap keputusan tersebut diperlukan.



Misalnya, seseorang dapat merasa kehilangan karena tidak memiliki hubungan dekat dengan orang tuanya, tetapi pada saat yang sama mengetahui bahwa interaksi intens dengan orang tersebut sebelumnya sangat mengganggu kehidupannya.



Perasaan sedih tidak selalu berarti keputusan tersebut keliru.



Kesedihan dapat muncul karena seseorang kehilangan hubungan yang diharapkan, bukan karena ia kehilangan hubungan yang sebenarnya sehat.



Inilah sebabnya seseorang perlu membedakan antara:



"Saya merindukan keluarga saya"



dan



"Saya harus kembali ke hubungan lama."



Keduanya tidak selalu berarti hal yang sama.



9. Dianggap Bahwa Keputusan Memutus Hubungan Selalu Diambil Secara Impulsif



Memang ada orang yang memutus hubungan ketika sedang marah.



Namun, tidak semua keputusan tersebut muncul secara tiba-tiba.



Sebagian orang telah bertahun-tahun mencoba memperbaiki hubungan.



Mereka mungkin sudah:



menjelaskan perasaannya,



meminta perubahan,



mengurangi konflik,



mencoba berkomunikasi dengan cara berbeda,



memberikan kesempatan berkali-kali,



membuat batas,



atau mencoba mempertahankan hubungan demi keluarga.



Dalam kasus seperti itu, pemutusan hubungan mungkin merupakan hasil dari akumulasi pengalaman yang panjang.



Dari luar, keputusan tersebut terlihat tiba-tiba.



Dari dalam, keputusan tersebut mungkin telah dipikirkan selama bertahun-tahun.



Karena itu, kita perlu berhati-hati ketika menilai seseorang hanya berdasarkan keputusan terakhir yang terlihat.



Kita tidak selalu mengetahui seluruh sejarah hubungan yang mendahuluinya.



10. Dianggap Bahwa Memutus Hubungan dengan Keluarga Selalu Salah



Pada akhirnya, mungkin inilah anggapan terbesar yang perlu dikaji ulang.



Memutus hubungan dengan keluarga bukanlah keputusan yang secara otomatis benar.



Tetapi keputusan tersebut juga tidak otomatis salah.



Ada orang yang mungkin terlalu cepat mengambil keputusan karena konflik sementara.



Ada pula orang yang telah bertahun-tahun hidup dalam pola hubungan yang sangat merusak dan akhirnya membutuhkan jarak.



Karena itu, psikologi mendorong kita untuk melihat konteks.



Pertanyaan yang lebih berguna antara lain:



Apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan tersebut?



Apakah masalahnya merupakan konflik sesekali atau pola yang terus berulang?



Apakah orang tersebut pernah mencoba menetapkan batas?



Apakah pihak keluarga bersedia menghormati batas tersebut?



Apakah hubungan tersebut memberikan rasa aman atau justru terus menghasilkan ketakutan dan tekanan?



Apakah keputusan dibuat setelah pertimbangan matang atau ketika emosi sedang memuncak?



Apakah ada alternatif selain pemutusan hubungan total?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih informatif daripada sekadar mengatakan bahwa seseorang "durhaka", "egois", atau "tidak tahu berterima kasih."



Mengapa Memutus Hubungan dengan Keluarga Bisa Terasa Sangat Berat?



Hubungan keluarga memiliki posisi yang unik dalam kehidupan manusia.



Sejak kecil, banyak orang belajar mengenai dirinya melalui keluarganya. Dari keluarga, seseorang belajar tentang cinta, konflik, komunikasi, keamanan, dan bagaimana dirinya diperlakukan.



Karena itu, konflik dengan keluarga dapat menyentuh bagian identitas yang sangat dalam.



Ketika seseorang menjauh dari keluarganya, yang hilang bukan hanya komunikasi dengan beberapa orang.



Ia mungkin juga kehilangan:



tradisi keluarga,



acara bersama,



dukungan sosial,



hubungan dengan anggota keluarga lain,



rasa memiliki,



gambaran tentang keluarga ideal,



dan harapan bahwa suatu hari hubungan tersebut akan menjadi lebih baik.



Itulah sebabnya keputusan tersebut dapat menghasilkan perasaan campur aduk.



Seseorang dapat merasa lega sekaligus sedih.



Bebas sekaligus bersalah.



Marah sekaligus rindu.



Tenang sekaligus kesepian.



Semua perasaan tersebut dapat muncul bersamaan.



Dan keberadaan perasaan yang bertentangan tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang telah membuat keputusan yang salah.



Batas Pribadi Tidak Sama dengan Hukuman



Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah perbedaan antara boundary dan punishment.



Batas pribadi pada dasarnya menjelaskan apa yang akan seseorang lakukan untuk melindungi dirinya.



Contohnya:



"Jika percakapan berubah menjadi penghinaan, saya akan mengakhirinya."



Sementara hukuman lebih berfokus pada membuat orang lain merasakan akibat tertentu.



Misalnya:



"Saya tidak akan berbicara denganmu agar kamu menderita."



Keduanya bisa terlihat mirip dari luar, tetapi motivasinya berbeda.



Batas yang sehat tidak selalu membutuhkan kebencian.



Seseorang bahkan dapat membuat batas dengan tenang.



Ia tidak perlu mengumumkan perang terhadap keluarganya.



Ia hanya menentukan bentuk interaksi yang dapat ia terima.



Tidak Semua Hubungan Harus Berakhir dengan "Putus Total"



Ada spektrum hubungan antara kedekatan penuh dan tidak berhubungan sama sekali.



Seseorang dapat memilih:



Kontak penuh

Tetap berinteraksi seperti biasa.



Kontak terbatas

Berkomunikasi hanya pada topik atau situasi tertentu.



Kontak terstruktur

Bertemu hanya pada waktu dan tempat tertentu.



Jarak sementara

Mengambil waktu untuk menenangkan diri dan mengevaluasi hubungan.



Kontak minimal

Berkomunikasi sesekali dan seperlunya.



Tidak ada kontak

Tidak melakukan komunikasi untuk periode tertentu atau tanpa batas waktu.



Tidak ada satu bentuk yang berlaku untuk semua keluarga.



Pilihan yang paling sehat sangat bergantung pada situasi masing-masing.



Bagaimana Menilai Apakah Keputusan Menjauh Sudah Dipikirkan dengan Matang?



Seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk memutus hubungan dapat mencoba bertanya kepada dirinya sendiri:



Apa sebenarnya masalah utama dalam hubungan ini?



Apakah masalah tersebut terjadi sekali atau merupakan pola berulang?



Apa yang sudah saya lakukan untuk memperbaikinya?



Apakah saya sudah menyampaikan batas saya dengan jelas?



Bagaimana keluarga merespons batas tersebut?



Apakah saya merasa aman ketika berinteraksi dengan mereka?



Apakah saya sedang mengambil keputusan karena marah sesaat?



Apakah saya memiliki dukungan dari orang yang dapat dipercaya?



Apa konsekuensi praktis dari keputusan ini?



Apa yang saya harapkan terjadi setelah saya mengambil jarak?



Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bertujuan memaksa seseorang untuk tetap bersama keluarga.



Tujuannya adalah membantu seseorang mengambil keputusan secara lebih sadar.



Kesimpulan



Memutus hubungan dengan keluarga adalah persoalan yang sangat kompleks.



Tidak tepat jika semua orang yang melakukannya langsung dicap sebagai egois, durhaka, tidak tahu berterima kasih, atau terlalu sensitif.



Namun, sama tidak tepatnya jika setiap keputusan untuk memutus hubungan dianggap otomatis sebagai pilihan yang sehat.



Psikologi mengajarkan bahwa hubungan manusia perlu dilihat melalui konteks, pola perilaku, batas pribadi, kebutuhan emosional, serta dampak hubungan tersebut terhadap kesejahteraan seseorang.



Hubungan darah memang penting bagi banyak orang.



Tetapi hubungan yang sehat juga membutuhkan rasa aman, penghargaan, kepercayaan, komunikasi, dan batas yang dihormati.



Karena itu, pertanyaan terpenting bukan:



"Mengapa dia tega memutus hubungan dengan keluarganya?"



Melainkan:



"Apa yang terjadi dalam hubungan tersebut sampai seseorang merasa bahwa jarak adalah pilihan yang paling mungkin baginya?"



Dan terkadang, jawabannya memang tidak sederhana.



Ada orang yang perlu belajar memperbaiki cara berkomunikasi.



Ada yang perlu belajar menetapkan batas.



Ada yang membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri.



Dan ada pula yang akhirnya menyadari bahwa menjaga jarak dari sebuah hubungan merupakan bagian dari cara mereka menjaga kehidupan dan kesehatan psikologisnya.



Pada akhirnya, kedewasaan dalam hubungan keluarga bukan hanya tentang mempertahankan kedekatan.



