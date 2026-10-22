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Rabbany Wanadriani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 12.18 WIB

Orang yang Benar-benar Cerdas Tidak Pernah Menceritakan 8 Hal Ini kepada Siapa Pun

ilustrasi orang yang mengobrol. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang mengobrol. (Freepik)

JawaPos.com – Psikologi menyebut individu cerdas memahami satu hal penting yakni tidak semua hal perlu dibagikan kepada orang lain.

Mereka menyadari informasi pribadi sebaiknya disimpan untuk diri sendiri, bahkan kepada teman dekat sekalipun.

Dilansir geediting, berikut 8 hal yang tidak pernah diungkapkan oleh individu yang cerdas kepada orang lain menurut sudut pandang psikologi.

1. Masalah hubungan

Saat Anda merasa frustrasi dengan pasangan, curhat kepada teman mungkin terasa menenangkan. Tetapi orang cerdas tahu bahwa ini jarang membantu dan bisa merugikan.

Orang yang cerdas menangani masalah hubungan sendirian atau dengan bantuan terapis profesional.

Mereka memahami bahwa melibatkan semua orang dalam masalah percintaan hanya akan menciptakan lebih banyak drama daripada solusi.

2. IQ

Editor: Novia Tri Astuti
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