8 Alasan Mengapa Orang yang Cerdas Masih Bisa Terperdaya oleh Informasi Keliru Menurut Psikologi

seseorang yang terpedaya informasi keliru./Magnific/black.salmon
JawaPos.com - Kita sering menganggap kecerdasan sebagai semacam "tameng" terhadap informasi keliru. Logikanya sederhana: jika seseorang memiliki kemampuan berpikir yang baik, pengetahuan luas, dan kemampuan analitis tinggi, seharusnya ia lebih sulit dibohongi.
Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.
Orang yang sangat cerdas pun dapat mempercayai klaim yang salah, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, atau mempertahankan keyakinan yang ternyata bertentangan dengan bukti. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kemampuan berpikir yang tinggi justru dapat digunakan untuk membangun alasan yang semakin canggih untuk mempertahankan sesuatu yang sejak awal ingin dipercaya.
Dalam psikologi, hal ini bukan berarti orang cerdas "bodoh". Masalahnya jauh lebih kompleks. Otak manusia tidak dirancang hanya untuk mencari kebenaran. Kita juga memiliki kebutuhan untuk mempertahankan identitas, mengurangi ketidakpastian, menjaga hubungan sosial, dan mempertahankan pandangan dunia yang sudah kita miliki.
Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat delapan alasan psikologis yang membantu menjelaskan mengapa kecerdasan saja tidak selalu cukup untuk melindungi seseorang dari informasi keliru.
1. Orang cerdas tetap memiliki bias kognitif
Kecerdasan tidak membuat seseorang terbebas dari bias.
Bias kognitif adalah kecenderungan sistematis dalam cara manusia memproses informasi dan mengambil keputusan. Bias dapat muncul karena otak harus memproses begitu banyak informasi dengan sumber daya yang terbatas.
Salah satu contohnya adalah confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk lebih memperhatikan, mengingat, dan menerima informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki.
Misalnya, seseorang sudah percaya bahwa suatu metode tertentu sangat efektif. Ketika menemukan sepuluh informasi tentang metode tersebut, ia mungkin secara spontan lebih tertarik pada dua penelitian yang mendukung keyakinannya dibanding delapan penelitian yang memberikan hasil berbeda.
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