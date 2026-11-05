Jika Kamu Melihat 7 Tanda Ini pada Rekan Kerjamu, Dia Adalah Orang yang Cerdas Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki rekan kerja yang cerdas / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Di lingkungan kerja, kita sering kali menganggap orang yang cerdas adalah mereka yang memiliki nilai akademis tinggi, mampu berbicara dengan lancar, menguasai banyak teori, atau selalu menjadi orang pertama yang memberikan jawaban dalam sebuah rapat. Padahal, kecerdasan manusia jauh lebih luas daripada sekadar kemampuan menghafal informasi atau menunjukkan kepintaran di depan orang lain.

Dalam psikologi, kecerdasan juga berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami situasi, memecahkan masalah, mengelola emosi, belajar dari pengalaman, serta menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan. Menariknya, orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi terkadang justru tidak terlihat menonjol. Mereka tidak selalu menjadi orang paling ramai di kantor, tidak selalu berusaha mendapatkan perhatian, dan bahkan sering kali lebih memilih mengamati daripada banyak berbicara.



Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ada sejumlah kebiasaan yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang menggunakan kemampuan berpikirnya.



Rekan kerja yang terlihat sederhana, tenang, dan tidak banyak bicara bisa saja memiliki kemampuan berpikir yang sangat baik. Mereka mungkin menunjukkan kecerdasannya melalui cara menghadapi masalah, merespons kritik, berkomunikasi, hingga mengambil keputusan dalam situasi sulit.



Lantas, apa saja tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa seorang rekan kerja memiliki kecerdasan yang baik menurut perspektif psikologi?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat tujuh tanda yang menarik untuk kamu perhatikan.



1. Dia Tidak Mudah Terbawa Emosi Ketika Menghadapi Masalah



Salah satu tanda yang menarik dari seseorang dengan kemampuan berpikir yang baik adalah kemampuannya dalam mengendalikan respons emosional ketika menghadapi tekanan.



Di tempat kerja, masalah bisa datang kapan saja. Target yang tidak tercapai, pekerjaan yang menumpuk, kesalahpahaman dengan rekan kerja, hingga kritik dari atasan merupakan bagian dari dinamika profesional.



Ketika menghadapi situasi seperti itu, sebagian orang mungkin langsung bereaksi secara emosional. Mereka mudah menyalahkan orang lain, berbicara dengan nada tinggi, atau mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya.



Namun, orang yang memiliki pengelolaan emosi yang baik biasanya menunjukkan respons berbeda.



Dia cenderung mengambil jeda sebelum memberikan tanggapan. Dia berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi, mengidentifikasi sumber masalah, kemudian mencari solusi yang paling masuk akal.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan regulasi emosi atau emotion regulation.



Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan menyesuaikan respons emosionalnya terhadap situasi tertentu.



Hal ini penting karena emosi yang tidak terkendali dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan.



Misalnya, ketika sebuah proyek mengalami kegagalan, rekan kerja yang mampu mengelola emosinya tidak langsung sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Sebaliknya, dia akan mencoba mengevaluasi apa yang kurang, bagian mana yang perlu diperbaiki, dan bagaimana mencegah kesalahan serupa di masa depan.



Bukan berarti orang cerdas tidak pernah marah, kecewa, atau merasa tertekan. Mereka tetap memiliki emosi seperti manusia lainnya.



Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka merespons emosi tersebut.



2. Dia Lebih Banyak Mendengarkan daripada Berusaha Terlihat Pintar



Pernahkah kamu memperhatikan seorang rekan kerja yang tidak terlalu banyak berbicara dalam rapat, tetapi ketika memberikan pendapat, perkataannya justru sangat relevan?



Dia tidak selalu berusaha mendominasi percakapan. Dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan gagasan, memperhatikan informasi yang disampaikan, dan baru berbicara ketika merasa memiliki sesuatu yang benar-benar perlu ditambahkan.



Kebiasaan ini bisa menjadi salah satu tanda kemampuan berpikir yang matang.



Dalam psikologi, mendengarkan secara aktif dikenal sebagai active listening. Kemampuan ini melibatkan perhatian penuh, pemahaman terhadap pesan orang lain, serta kemampuan menangkap informasi yang terkadang tidak disampaikan secara langsung.



Orang yang terbiasa mendengarkan dengan baik memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh informasi sebelum mengambil kesimpulan.



Mereka tidak terburu-buru menilai sesuatu hanya berdasarkan sudut pandangnya sendiri.



Misalnya, ketika seorang rekan kerja menyampaikan bahwa sebuah strategi pemasaran tidak berjalan sesuai harapan, dia tidak langsung membantah atau merasa pendapatnya paling benar.



Dia mungkin akan bertanya, "Bagian mana yang menurutmu paling bermasalah?" atau "Apakah ada data yang menunjukkan hal tersebut?"



Pertanyaan seperti ini menunjukkan keinginan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh.



Orang yang cerdas tidak selalu merasa harus menjadi orang yang paling banyak berbicara. Mereka memahami bahwa setiap percakapan bisa menjadi sumber informasi dan kesempatan untuk belajar.



3. Dia Tidak Malu Mengakui Bahwa Dirinya Tidak Tahu



Ini merupakan salah satu tanda yang sering kali tidak disadari banyak orang.



Di lingkungan kerja, ada orang yang selalu berusaha terlihat mengetahui segalanya. Mereka enggan mengakui ketidaktahuan karena takut dianggap kurang kompeten.



Padahal, seseorang yang memiliki kemampuan intelektual dan pola pikir terbuka justru dapat dengan nyaman mengatakan, "Saya belum tahu tentang hal itu."



Mengapa demikian?



Dalam psikologi dan ilmu kognitif, terdapat konsep yang dikenal sebagai intellectual humility atau kerendahan hati intelektual.



Konsep ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa pengetahuan dan pemahamannya memiliki keterbatasan.



Orang dengan kerendahan hati intelektual tidak merasa bahwa semua pendapatnya pasti benar. Dia bersedia mempertimbangkan bukti baru, menerima koreksi, dan memperbarui pandangannya ketika menemukan informasi yang lebih akurat.



Contohnya, ketika sedang berdiskusi mengenai teknologi baru yang belum pernah dia gunakan, dia tidak berpura-pura memahami semuanya.



Sebaliknya, dia akan bertanya, mempelajari cara kerjanya, dan mencari informasi tambahan.



Sikap seperti ini membuat proses belajar menjadi lebih cepat dan efektif.



Menariknya, orang yang merasa harus selalu terlihat pintar terkadang justru membatasi perkembangan dirinya sendiri karena terlalu sibuk mempertahankan citra.



Sementara itu, orang yang berani mengakui ketidaktahuan memiliki ruang lebih luas untuk berkembang.



Mereka memahami bahwa tidak mengetahui sesuatu bukanlah kelemahan. Yang lebih penting adalah kesediaan untuk mempelajarinya.



4. Dia Mampu Melihat Masalah dari Berbagai Sudut Pandang



Coba perhatikan bagaimana seorang rekan kerja menghadapi perbedaan pendapat.



Ketika terjadi konflik dalam tim, apakah dia hanya melihat persoalan dari sudut pandangnya sendiri? Atau justru berusaha memahami mengapa orang lain memiliki pandangan yang berbeda?



Orang dengan kemampuan berpikir yang baik biasanya tidak mudah terjebak pada satu perspektif.



Dia mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan kesimpulan.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif.



Fleksibilitas kognitif adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan cara berpikir, mempertimbangkan alternatif, dan mengubah strategi ketika menghadapi situasi yang berbeda.



Misalnya, ketika sebuah pekerjaan terlambat diselesaikan, sebagian orang mungkin langsung menganggap rekan kerjanya tidak bertanggung jawab.



Namun, seseorang yang memiliki fleksibilitas kognitif akan mempertimbangkan kemungkinan lain.



Mungkin ada perubahan prioritas dari atasan, kendala teknis, komunikasi yang kurang jelas, atau pembagian tugas yang tidak seimbang.



Dia tidak langsung membenarkan kesalahan, tetapi juga tidak terburu-buru menghakimi.



Kemampuan melihat persoalan dari berbagai sisi sangat berguna dalam dunia profesional karena pekerjaan sering kali melibatkan banyak orang dengan latar belakang, kepentingan, dan cara berpikir yang berbeda.



Orang seperti ini biasanya mampu menjadi penengah yang baik ketika terjadi perbedaan pendapat.



Dia tidak harus selalu setuju dengan orang lain, tetapi mampu memahami alasan di balik pendapat tersebut.



5. Dia Selalu Penasaran dan Senang Mempelajari Hal Baru



Ada satu kebiasaan yang cukup mudah dikenali dari orang yang memiliki pola pikir berkembang, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi.



Dia sering mengajukan pertanyaan, tertarik memahami sesuatu lebih dalam, dan tidak mudah merasa puas hanya dengan mengetahui jawaban di permukaan.



Misalnya, ketika kantor menggunakan sistem kerja baru, dia bukan hanya mempelajari cara mengoperasikannya. Dia juga ingin memahami mengapa sistem tersebut digunakan, bagaimana cara kerjanya, dan apakah ada cara yang lebih efektif untuk memanfaatkannya.



Dalam psikologi, rasa ingin tahu atau curiosity merupakan salah satu karakteristik yang berhubungan dengan motivasi belajar dan eksplorasi pengetahuan.



Orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi cenderung menikmati proses menemukan informasi baru.



Mereka tidak belajar semata-mata karena tuntutan pekerjaan, tetapi juga karena memiliki ketertarikan untuk memahami dunia di sekitarnya.



Kebiasaan ini dapat membuat seseorang lebih mudah beradaptasi dengan perubahan.



Di era ketika teknologi, sistem kerja, dan kebutuhan industri terus berkembang, kemampuan untuk terus belajar menjadi salah satu modal penting dalam dunia profesional.



Rekan kerja seperti ini biasanya tidak mudah merasa puas dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini.



Dia memahami bahwa pengetahuan yang dimiliki hari ini mungkin perlu diperbarui pada masa mendatang.



Namun, perlu dipahami bahwa rasa ingin tahu tidak selalu berarti seseorang harus banyak bertanya. Ada pula orang yang lebih suka melakukan riset sendiri, membaca, mengamati, dan mencoba berbagai hal secara mandiri.



Intinya bukan seberapa banyak pertanyaan yang dia ajukan, melainkan seberapa besar keinginannya untuk memahami sesuatu.



6. Dia Mampu Menyederhanakan Hal yang Rumit



Pernahkah kamu memiliki rekan kerja yang mampu menjelaskan persoalan sulit dengan bahasa yang sangat sederhana?



Ketika orang lain membutuhkan waktu lama untuk memahami sebuah konsep, dia justru mampu menguraikannya menjadi beberapa bagian yang mudah dimengerti.



Kemampuan ini merupakan salah satu bentuk keterampilan berpikir yang menarik.



Seseorang yang benar-benar memahami suatu persoalan biasanya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi inti masalah, memisahkan informasi penting dari informasi tambahan, dan menyampaikan gagasan secara terstruktur.



Dalam dunia profesional, kemampuan ini sangat bermanfaat.



Bayangkan seorang karyawan yang harus menjelaskan laporan keuangan kepada tim yang tidak memiliki latar belakang akuntansi.



Alih-alih menggunakan banyak istilah teknis untuk menunjukkan kepintarannya, dia memilih menjelaskan informasi utama dengan bahasa yang mudah dipahami.



Dia tahu bahwa tujuan komunikasi bukanlah membuat orang lain terkesan dengan banyaknya istilah yang digunakan, melainkan memastikan pesan dapat diterima dengan baik.



Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan berpikir analitis dan komunikasi.



Orang yang mampu menyederhanakan persoalan kompleks biasanya terbiasa mengurai masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.



Dengan begitu, dia dapat menemukan hubungan antara berbagai informasi dan menentukan hal yang paling penting.



Namun, menyederhanakan sesuatu bukan berarti menghilangkan detail penting.



Justru dibutuhkan pemahaman yang baik agar seseorang mampu menjelaskan hal rumit tanpa mengubah makna sebenarnya.



Itulah mengapa rekan kerja yang memiliki kemampuan ini sering kali menjadi tempat bertanya bagi anggota tim lainnya.



7. Dia Tidak Sibuk Membuktikan Bahwa Dirinya Lebih Pintar daripada Orang Lain



Tanda terakhir ini mungkin menjadi salah satu yang paling menarik untuk diperhatikan.



Ada orang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian dalam lingkungan kerja. Dia merasa perlu menunjukkan bahwa dirinya paling memahami pekerjaan, paling banyak memiliki pengalaman, atau paling layak mendapatkan pengakuan.



Namun, ada pula orang yang tidak terlalu sibuk membuktikan kecerdasannya.



Dia tetap bekerja dengan baik, menyampaikan pendapat ketika diperlukan, dan tidak merasa terancam ketika orang lain memiliki kemampuan yang lebih unggul dalam bidang tertentu.



Dia bahkan bisa merasa senang ketika rekan kerjanya berhasil mencapai sesuatu.



Dalam psikologi, sikap ini dapat dikaitkan dengan konsep growth mindset yang diperkenalkan oleh psikolog Carol Dweck.



Growth mindset merupakan pola pikir yang memandang kemampuan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, pembelajaran, dan pengalaman.



Orang dengan pola pikir ini tidak menganggap keberhasilan orang lain sebagai ancaman terhadap harga dirinya.



Sebaliknya, mereka dapat menjadikan keberhasilan tersebut sebagai sumber inspirasi dan kesempatan belajar.



Misalnya, ketika seorang rekan kerja mendapatkan promosi jabatan, dia tidak langsung merasa iri atau meremehkan pencapaian orang tersebut.



Dia justru mencoba memahami kemampuan apa yang membuat rekannya mendapatkan kesempatan tersebut.



Dia juga tidak keberatan berbagi pengetahuan dengan orang lain karena menyadari bahwa keberhasilan sebuah tim tidak harus membuat satu orang terlihat paling unggul.



Orang yang memiliki pola pikir seperti ini biasanya lebih mudah bekerja sama dan membangun hubungan profesional yang sehat.



Dia memahami bahwa kecerdasan bukanlah perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling hebat, melainkan kemampuan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti.



Mengapa Orang Cerdas Tidak Selalu Terlihat Menonjol di Tempat Kerja?



Satu hal yang perlu kita pahami adalah kecerdasan memiliki banyak bentuk.



Ada orang yang unggul dalam kemampuan analitis, ada yang memiliki kemampuan verbal yang baik, ada yang sangat terampil dalam memahami emosi orang lain, dan ada pula yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan masalah praktis.



Karena itu, kita tidak bisa mengukur kecerdasan seseorang hanya berdasarkan seberapa sering dia berbicara dalam rapat, seberapa tinggi jabatannya, atau seberapa banyak gelar akademis yang dimilikinya.



Bahkan, orang yang pendiam bukan berarti tidak memiliki kemampuan berpikir yang baik.



Sebaliknya, orang yang banyak berbicara juga tidak otomatis kurang cerdas.



Setiap individu memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda.



Dalam lingkungan kerja, kecerdasan sering kali terlihat melalui kombinasi berbagai kemampuan, seperti berpikir kritis, mengelola emosi, berkomunikasi, beradaptasi, dan belajar dari pengalaman.



Itulah sebabnya kita perlu melihat perilaku seseorang secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu atau dua kejadian.



Kesimpulan



Pada akhirnya, kecerdasan seseorang tidak selalu ditunjukkan melalui kata-kata yang mengesankan atau kemampuan untuk memenangkan setiap perdebatan.



Terkadang, kecerdasan justru terlihat dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.



Rekan kerja yang mampu mengelola emosinya, senang mendengarkan, berani mengakui ketidaktahuan, terbuka terhadap sudut pandang berbeda, memiliki rasa ingin tahu tinggi, mampu menjelaskan hal rumit dengan sederhana, dan tidak sibuk membuktikan dirinya paling pintar merupakan sosok yang memiliki sejumlah karakteristik positif dalam dunia kerja.



Ketujuh tanda tersebut bukanlah alat diagnosis atau ukuran mutlak untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang. Namun, semuanya dapat menjadi petunjuk mengenai kualitas pola pikir, kematangan pribadi, dan kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan profesional.



Hal yang tidak kalah penting, kita juga bisa menjadikan ketujuh kebiasaan tersebut sebagai bahan introspeksi.



Sebab, menjadi orang cerdas bukan hanya tentang mengetahui lebih banyak daripada orang lain. Menjadi cerdas juga berarti bersedia belajar, mampu menerima kesalahan, memahami orang lain, dan terus memperbaiki diri.



Jadi, jika kamu menemukan rekan kerja dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, jangan buru-buru menganggapnya sebagai orang biasa hanya karena dia tidak banyak bicara atau tidak suka mencari perhatian.



