6 Trik Berdebat Elegan, Mengutarakan Isi Pikiran dengan Cerdas Tanpa Bersikap Kasar Pada Orang Lain

JawaPos.com - Pengendalian diri menjadi hal yang penting saat anda berdebat.

Saat anda ingin menyampaikan suatu pemikiran, bukan hanya pendapat yang dinilai, tetapi juga cara anda mengungkapkannya.

Mulai dari kelancaran bicara, logika berpikir, alasan yang kuat, termasuk tata krama dalam berkomunikasi.

Sayangnya pendapat yang sebenarnya masuk akal, terkadang ditolak mentah-mentah karena disampaikan dengan cara kasar sehingga melukai perasaan orang lain.

Harapan diterima semakin nihil, pendapat tersebut justru bisa langsung ditolak sejak awal pembicaraan karena penyampaiannya yang kurang tepat.

Namun tidak perlu khawatir, mengutip informasi dari laman aconsciousrethink pada (21/10) berikut trik elegan yang bisa anda terapkan saat berdebat. Cara cerdas ini dapat membuat pendapat anda diterima tanpa melukai perasaan lawan bicara.

Pilih kejujuran yang membantu

Cobalah menyampaikan kejujuran yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Kejujuran yang kasar tidak akan diterima oleh orang lain. Pada akhirnya, menyakiti orang lain melalui perkataan tidak banyak memberikan manfaat.

Anda tidak harus mengurangi ketegasan. Namun, usahakan agar perkataan anda memberikan sesuatu yang bisa mereka pahami atau tindak lanjuti, bukan sekedar membuat tersinggung.

Tetapkan tujuan

Ada cara untuk menyampaikan pendapat dengan lebih terkendali, yakni dengan mengutamakan kebaikan.