Nostalgia Era 2000-an dengan Kegiatan Emo Night, Main PES, sampai Photobooth AI

Styles AsikFest bertema 2000s Hitz Banget. (ist)
JawaPos.com – Era main PES di rental PlayStation atau ketika poni miring dan lagu emo menguasai playlist menjadi kenangan pada tahun 2000-an. Kenangan itu dihidupkan lagi di Lippo Mall Nusantara lewat Styles AsikFest bertema 2000s Hitz Banget.
Festival yang memasuki penyelenggaraan kedua ini berlangsung 20–25 Oktober 2026. Konsepnya mempertemukan nostalgia generasi Millennials dengan tren Y2K yang kembali populer di kalangan Gen Z.
Dari sisi musik, panggung Pensi Asik menyiapkan tiga malam bertema. Rabu (21/10) jadi malam EMO Night bersama MCRmy Indonesia dan Killing Me Inside Re:Union. Kamis (22/10) ada Y2K Scene dengan Stad Batavia, Bangku Taman, Rumah Sakit, dan Grind Boys. Jumat (23/10), Radio Takeover oleh Jak FM dan Mustang menghadirkan T-Five x Melly Mono serta Rizwan Fadilah.
Bagi penggemar gim, ada kompetisi Jagoan PS yang gratis. Game yang dipertandingkan adalah judul-judul legendaris seperti PES, Tekken, dan Gran Turismo. Babak finalnya ditayangkan lewat Giant LED.
Pengunjung yang ingin mengabadikan momen bisa mampir ke Spot Photobooth Pojok 2000 atau mencoba Free Styles Y2K Photobooth AI.
Ada pula sejumlah program lifestyle. Pengunjung bisa mendapat gratis hairstyling dari Marco’s Chop Shop dan cek kesehatan kulit dari Oriskin dengan minimum belanja Rp 50 ribu. Ada juga
program Scratch & Win berhadiah ZU point, parkir mobil gratis selama 20–25 Oktober, dan diskon 25 persen untuk taksi Green SM.
Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia Santiwati Basuki menyebut festival ini bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang relevan bagi pelanggan lintas generasi. “Styles
AsikFest merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman yang relevan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan lintas generasi,” katanya.
Hadirkan Local Heroes
Pusat perbelanjaan kini tak sekadar tempat belanja. Di Lippo Mall Nusantara, mal disulap menjadi panggung bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) lokal. Puncaknya pada Sabtu (24/10), bertepatan dengan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas).
Pada hari itu, Kementerian Ekonomi Kreatif meluncurkan program Creative by Indonesia.
Program tersebut dirancang untuk mengakselerasi local heroes agar bisa menembus kancah
global. Peluncurannya menjadi bagian dari Styles AsikFest, festival yang digelar Lippo Malls Indonesia (LMI) pada 20–25 Oktober 2026. Tahun ini LMI menggandeng Ekraf dalam semangat 'Empowering Indonesia’s Next Generation of Local Creative Brands'.
Kolaborasi itu diwujudkan lewat Ekraf Booth dan creative market. Para pelaku kreatif bisa memperkenalkan karya, memperluas eksposur, dan terhubung langsung dengan konsumen maupun komunitas.
Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia Santiwati Basuki mengatakan, kolaborasi ini adalah bentuk komitmen perusahaan memberi ruang bagi brand lokal.
"Melalui kolaborasi dengan Ekraf, kami ingin memberikan ruang bagi brand lokal, kreator, dan komunitas untuk berkembang serta terhubung dengan pasar yang lebih luas. Kami percaya pusat perbelanjaan memiliki peran strategis sebagai ruang interaksi, kreativitas, dan kolaborasi,” ujarnya.
Selain peluncuran program, ada pula Creative Pop-Up Market yang diisi lebih dari 40 tenant. Mereka datang dari sektor makanan dan minuman, fesyen, hingga kriya. Beberapa nama yang ikut meramaikan adalah Roti Unyil Venus, Dunkin, Heroom, dan Florist Di Bintaro.
Ada juga inisiatif Ekraf Peduli. Lewat program ini, pegiat ekonomi kreatif terdampak bencana dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dihadirkan. Tujuannya mendukung pemulihan ekonomi mereka.
Perayaan Hekrafnas dimeriahkan fashion show dan penampilan special guest star. Festival ditutup Minggu (25/10) dengan perayaan komunitas Ateez 8th Anniversary.