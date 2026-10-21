Nostalgia Era 2000-an dengan Kegiatan Emo Night, Main PES, sampai Photobooth AI

Styles AsikFest bertema 2000s Hitz Banget. (ist)

JawaPos.com – Era main PES di rental PlayStation atau ketika poni miring dan lagu emo menguasai playlist menjadi kenangan pada tahun 2000-an. Kenangan itu dihidupkan lagi di Lippo Mall Nusantara lewat Styles AsikFest bertema 2000s Hitz Banget.

Festival yang memasuki penyelenggaraan kedua ini berlangsung 20–25 Oktober 2026. Konsepnya mempertemukan nostalgia generasi Millennials dengan tren Y2K yang kembali populer di kalangan Gen Z.

Dari sisi musik, panggung Pensi Asik menyiapkan tiga malam bertema. Rabu (21/10) jadi malam EMO Night bersama MCRmy Indonesia dan Killing Me Inside Re:Union. Kamis (22/10) ada Y2K Scene dengan Stad Batavia, Bangku Taman, Rumah Sakit, dan Grind Boys. Jumat (23/10), Radio Takeover oleh Jak FM dan Mustang menghadirkan T-Five x Melly Mono serta Rizwan Fadilah.

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Bagi penggemar gim, ada kompetisi Jagoan PS yang gratis. Game yang dipertandingkan adalah judul-judul legendaris seperti PES, Tekken, dan Gran Turismo. Babak finalnya ditayangkan lewat Giant LED.

Pengunjung yang ingin mengabadikan momen bisa mampir ke Spot Photobooth Pojok 2000 atau mencoba Free Styles Y2K Photobooth AI.

Ada pula sejumlah program lifestyle. Pengunjung bisa mendapat gratis hairstyling dari Marco’s Chop Shop dan cek kesehatan kulit dari Oriskin dengan minimum belanja Rp 50 ribu. Ada juga

program Scratch & Win berhadiah ZU point, parkir mobil gratis selama 20–25 Oktober, dan diskon 25 persen untuk taksi Green SM.

Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia Santiwati Basuki menyebut festival ini bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang relevan bagi pelanggan lintas generasi. “Styles

AsikFest merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman yang relevan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan lintas generasi,” katanya.

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