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Ardini Pramitha
Senin, 19 Oktober 2026 | 05.44 WIB

Rayakan Perjalanan 25 Tahun, L-Men Ajak Komunitas Malang Jaga Gaya Hidup Sehat

Komunitas RIOT Indonesia pada kegiatan yang dilakukan L-Men Minggu (18/10). - Image

Komunitas RIOT Indonesia pada kegiatan yang dilakukan L-Men Minggu (18/10).

JawaPos.com - L-Men menggelar kegiatan lari sejauh 5K di Nutrihub Malang dalam perayaan 25 tabun berdiri pada Minggu (18/10). Kegiatan yang menggandeng komunitas RIOT Indonesia Chapter Malang itu mengusung tema "Stronger For More".

Kegiatan yang dimulai pukul 06.00 WIB itu menjadi momentum bagi L-Men untuk memperluas pesan tentang pentingnya gaya hidup sehat sekaligus mendorong masyarakat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Area Marketing Executive Nutrifood Indonesia Malang Raya Gideon Prihantoro mengatakan bahwa peringatan seperempat abad L-Men tidak hanya menjadi ajang merayakan perjalanan jenama. Melainkan juga kesempatan untuk mengajak lebih banyak orang menerapkan kebiasaan hidup sehat.

“L-Men ingin mengajak sebanyak mungkin orang untuk menginspirasi hidup sehat. Kuat itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi kita bisa kuat untuk berbuat kebaikan kepada banyak orang,” kata Gideon.

Usai menuntaskan rute lari, peserta mengikuti sesi penyegaran dengan produk kreatin dari L-Men. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan melalui Strong Challenge dan Reels Challenge.

Kedua aktivitas tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti tantangan kebugaran sekaligus berkreasi dalam konten digital, dengan hadiah berupa voucher belanja Nutrimart dan tas gym eksklusif L-Men. Komitmen L-Men dalam mendorong gaya hidup sehat turut diwujudkan melalui dukungan terhadap atlet dan pengembangan talenta olahraga.

Editor: Diar Candra
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