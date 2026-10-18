Tak Sekadar Teman! 6 Perubahan Sikap yang Bisa Menandakan Pria Menaruh Hati pada Anda

ilustrasi pasangan yang sedang mengobrol. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Mengungkapkan perasaan cinta tidak selalu mudah bagi setiap orang. Ada pria yang berani menyatakan ketertarikannya secara langsung, tetapi ada pula yang memilih menyimpannya karena khawatir ditolak atau masih dibayangi pengalaman hubungan di masa lalu. Akibatnya, perasaan tersebut terkadang lebih terlihat melalui sikap dan kebiasaan sehari-hari daripada melalui ungkapan romantis. Perhatian yang konsisten, keinginan untuk mengenal lebih dekat, hingga usaha memperbaiki diri bisa menjadi beberapa hal yang patut diperhatikan. Meski demikian, perubahan sikap seseorang tidak selalu berarti ia sedang jatuh cinta. Karena itu, penting untuk melihat perilakunya secara menyeluruh dan tidak terburu-buru menyimpulkan perasaannya hanya berdasarkan satu tanda. Dilansir dari laman Geediting, berikut enam perilaku yang dapat mengisyaratkan seorang pria memiliki perasaan khusus kepada Anda, tetapi mungkin belum berani mengungkapkannya. Baca Juga:Bukan Sekadar Hiburan, Kebiasaan Scroll Reels Bisa Berkaitan dengan 7 Pola Perilaku Ini 1. Selalu Berusaha Hadir dalam Berbagai Situasi Salah satu hal yang bisa menunjukkan ketertarikan seorang pria adalah kesediaannya meluangkan waktu secara konsisten. Ia tidak hanya muncul ketika suasana sedang menyenangkan, tetapi juga berusaha memberikan dukungan saat Anda menghadapi kesulitan. Perhatiannya bisa terlihat dari tindakan sederhana, seperti menanyakan kabar, mendengarkan cerita setelah hari yang melelahkan, atau menawarkan bantuan ketika Anda membutuhkannya. Kehadiran semacam ini dapat menunjukkan bahwa Anda memiliki tempat penting dalam kesehariannya. Namun, untuk mengetahui apakah perhatian tersebut bersifat romantis, perhatikan pula bagaimana ia memperlakukan Anda dibandingkan dengan orang lain. 2. Terlihat Gugup Ketika Membicarakan Masa Depan Perubahan sikap juga bisa muncul ketika percakapan mulai menyentuh topik hubungan atau rencana masa depan. Seorang pria yang menyimpan perasaan mungkin mendadak gugup, lebih banyak diam, atau mengalihkan pembicaraan ketika Anda membahas hal-hal yang berkaitan dengan kedekatan emosional. Sebagai contoh, ia mungkin terlihat berbeda ketika Anda bercerita tentang rencana pindah ke kota lain atau membahas kemungkinan menjalin hubungan dengan seseorang. Reaksi tersebut bisa saja berkaitan dengan kekhawatiran kehilangan kesempatan untuk dekat dengan Anda. Akan tetapi, rasa gugup juga dapat muncul karena alasan lain, seperti kecanggungan atau ketidaknyamanan membicarakan masa depan. Oleh sebab itu, diperlukan komunikasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. 3. Teman dan Keluarganya Mulai Mengenal Anda Ketika seorang pria mulai menceritakan tentang Anda kepada teman dekat atau anggota keluarganya, hal tersebut bisa menjadi petunjuk bahwa kehadiran Anda cukup berarti baginya. Misalnya, teman-temannya sudah mengenali nama Anda, keluarganya pernah menanyakan kabar Anda, atau ia mulai mengajak Anda menghadiri kegiatan bersama orang-orang terdekatnya. Langkah tersebut dapat menunjukkan keinginannya untuk melibatkan Anda dalam lingkaran sosial yang lebih personal. Meski begitu, memperkenalkan seseorang kepada teman atau keluarga tidak selalu menjadi bukti cinta, karena kedekatan pertemanan juga bisa menjadi alasannya.