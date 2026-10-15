10 Tanda-Tanda Anda Sedang Melakukan Self-Sabotage, Kebiasaan yang Menunjukkan Kurangnya Rasa Hormat

JawaPos.com-Perilaku self-sabotage kerap menandakan kurangnya rasa menghargai pada diri sendiri.

Seseorang yang melakukan self-sabotage cenderung memiliki pandangan negatif pada diri sendiri.

Mereka secara tidak sadar melakukan berbagai tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan dan perkembangan dirinya sendiri.

Beberapa ciri-ciri berikut menunjukkan bahwa anda sedang melakukan self-sabotage. Berdasarkan informasi dari aconsciousrethink pada (15/10) berikut 10 tanda bahwa anda mungkin sedang melakukan self-sabotage.

Minta maaf terlalu sering

Minta maaf terlalu sering menunjukkan bahwa anda kurang percaya diri, dan tidak memiliki penghargaan yang cukup terhadap diri sendiri. Selain itu, orang lain bisa melihat anda sebagai sosok yang mudah dimanfaatkankan dan tidak berani membela diri.

Tidak menetapkan batasan

Jika anda tidak menetapkan batasan yang jelas, anda berisiko membiarkan orang lain memperlakukan anda tidak tidak hormat. Bahkan teman-teman anda tidak menghargai keberadaan diri anda di antara mereka.

People pleaser

Saat terus menerus berusaha menyenangkan orang lain (people pleaser). Anda bisa mengorbankan kebahagiaan pribadi dengan risiko dimanfaatkan. Perilaku ini dapat membuat anda mengambil tanggungjawab persoalan orang lain, yang bahkan bukan urusan anda.

Merendahkan harga diri

Anda tidak seharusnya membiarkan orang lain merendahkan anda, baik teman, keluarga, ataupun rekan kerja. Konflik merupakan sesuatu yang wajar terjadi di dalam kehidupan. Oleh karena itu, anda perlu berani membela diri saat merasa diperlakukan dengan tidak pantas.

Mengabaikan self-care

Self-care tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga pemenuhan aspek emosional dan mental. Merawat diri adalah sesuatu yang penting. Jika anda terlalu sering mengabaikan kebutuhan diri sendiri, maka hal ini bisa mencerminkan sikap self-sabotage.

Menghindari konflik