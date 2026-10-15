JFW 2027 Hadirkan 11 Desainer dan Kolaborasi Negara Asia Tenggara

JawaPos.com - Jakarta Fashion Week (JFW) 2027 bakal melibatkan 111 desainer dengan tema City of New Lights. Tak hanya jadi panggung karya para desainer, JFW 2027 juga tonjolkan warisan budaya Asia Tenggara.

Diungkapkan CEO GCMedia Group sekaligus Chairman Jakarta Fashion Week, Svida Alisjahbana, tema yang diambil pada JFW kali ini menggambarkan energi baru, perspektif segar, dan talenta kreatif yang akan membentuk perkembangan fashion Indonesia.

Selama sepekan, JFW 2027 menghadirkan rangkaian peragaan busana dan program yang mempertemukan desainer, pelaku industri, media, hingga komunitas kreatif.

Tapi, tak sekadar merayakan tren dan desain kontemporer, JFW 2027 juga menyoroti pentingnya warisan budaya sebagai sumber inspirasi masa depan fashion. Salah satunya lewat kolaborasi SEA WAVES bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang bertajuk Two Expressions of Southeast Asian Heritage.

Kolaborasi itu menampilkan instalasi dan rangkaian pameran yang mengangkat kekayaan warisan budaya, keterampilan kriya tradisional, serta tradisi tenun negara-negara Asia Tenggara.

Lewat dua koleksi pameran yang saling melengkapi, SEA WAVES memperlihatkan bahwa tekstil tradisional menyimpan jejak sejarah, identitas, dan keterampilan yang diwariskan lintas generasi.

Baginya, keberagaman tersebut menjadi bagian dari kekuatan kolektif yang memperkaya lanskap industri fashion di Indonesia saat dipertemukan dalam satu panggung. Hal itu, sejalan dengan kolaborasi bersama Kementerian Pariwisata dalam SEA WAVES yang menonjolkan warisan budaya Asia Tenggara.

“Inisiatif ini semakin memperkuat Jakarta Fashion Week dalam mendorong para pelaku fashion untuk terus bertumbuh dan berdaya saing,” ujarnya.

Sedangkan, Creative Director Jakarta Fashion Week, Rd. Andandika Surasetja, menilai kolaborasi lintas negara dan lintas sektor kini menjadi bagian penting untuk memperluas pengalaman sekaligus jangkauan sebuah fashion week.