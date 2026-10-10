Indonesia Dituding Lalai Berat dalam Gugatan Kebakaran Hutan yang Pemicu Kabut Asap Asia Tenggara

Indonesia dituduh lakukan kelalaian akibat kebakaran hutan yang picu kabut Asap di Asia Tenggara (The Guardian)
JawaPos.com – Pemerintah Indonesia dituduh melakukan kelalaian berat dalam gugatan perwakilan kelompok terkait penanganan kebakaran hutan yang memicu kabut asap berbahaya di Asia Tenggara.
Dilansir dari laman The Guardian pada Jum'at (9/10), Gugatan yang diajukan kelompok masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat itu turut menyebut Presiden Prabowo Subianto dan gubernur setempat sebagai bagian dari 10 tergugat.
Para penggugat menuntut langkah pemulihan dan rehabilitasi menyeluruh, termasuk penggantian biaya perawatan kesehatan warga yang terdampak kabut asap.
Sidang perdana yang berlangsung di Pontianak pada Rabu ditunda hingga 21 Oktober karena tidak satu pun pihak tergugat hadir.
Pengacara penggugat, Glorio Sanen, menyebut gugatan tersebut sebagai upaya mendorong pemerintah menangani kebakaran hutan yang berulang setiap tahun, yang kerap berkaitan dengan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran.
Sementara itu, Yakobus Kumis, perwakilan masyarakat adat Dayak yang menjadi penggugat, menilai pemerintah mengabaikan tanda-tanda peringatan sebelum kebakaran meluas dan meminta krisis kabut asap ditetapkan sebagai bencana nasional.
Kebakaran hutan tahun ini memburuk di tengah kondisi yang lebih kering akibat fenomena El Niño, sehingga kabut asap menyebar ke Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Filipina.
Dampaknya, sejumlah sekolah di Johor, Malaysia, dijadwalkan tutup pada Kamis dan Jumat karena kualitas udara yang memburuk.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022