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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17.55 WIB

Indonesia Dituding Lalai Berat dalam Gugatan Kebakaran Hutan yang Pemicu Kabut Asap Asia Tenggara

Indonesia dituduh lakukan kelalaian akibat kebakaran hutan yang picu kabut Asap di Asia Tenggara (The Guardian) - Image

Indonesia dituduh lakukan kelalaian akibat kebakaran hutan yang picu kabut Asap di Asia Tenggara (The Guardian)

JawaPos.com – Pemerintah Indonesia dituduh melakukan kelalaian berat dalam gugatan perwakilan kelompok terkait penanganan kebakaran hutan yang memicu kabut asap berbahaya di Asia Tenggara.

Dilansir dari laman The Guardian pada Jum'at (9/10), Gugatan yang diajukan kelompok masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat itu turut menyebut Presiden Prabowo Subianto dan gubernur setempat sebagai bagian dari 10 tergugat.

Para penggugat menuntut langkah pemulihan dan rehabilitasi menyeluruh, termasuk penggantian biaya perawatan kesehatan warga yang terdampak kabut asap.

Sidang perdana yang berlangsung di Pontianak pada Rabu ditunda hingga 21 Oktober karena tidak satu pun pihak tergugat hadir.

Pengacara penggugat, Glorio Sanen, menyebut gugatan tersebut sebagai upaya mendorong pemerintah menangani kebakaran hutan yang berulang setiap tahun, yang kerap berkaitan dengan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran.

Sementara itu, Yakobus Kumis, perwakilan masyarakat adat Dayak yang menjadi penggugat, menilai pemerintah mengabaikan tanda-tanda peringatan sebelum kebakaran meluas dan meminta krisis kabut asap ditetapkan sebagai bencana nasional.

Kebakaran hutan tahun ini memburuk di tengah kondisi yang lebih kering akibat fenomena El Niño, sehingga kabut asap menyebar ke Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Filipina.

Dampaknya, sejumlah sekolah di Johor, Malaysia, dijadwalkan tutup pada Kamis dan Jumat karena kualitas udara yang memburuk.

Editor: Novia Tri Astuti
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