4 Rahasia Sehat di Balik Segarnya Air Mentimun yang Jarang Orang Tahu

ilustrasi mentimun untuk mengurangi jerawat. (Freepik)
Jawapos.com - Air rendaman timun atau cucumber water memang segar dikonsumsi saat panas. Di balik kesegarannya, tahukah Kamu kalau kebiasaan sederhana ini menyimpan segudang manfaat medis yang nyata bagi tubuh?
Rangkaian penelitian dan penuturan para ahli nutrisi mencatat bahwa air rendaman timun (cucumber water) bukan sekadar minuman penghapus dahaga. Minuman murah meriah ini menyimpan nutrisi penting yang berdampak besar bagi kesehatan jika dikonsumsi secara rutin.
1. Solusi Cerdas penuhi Hidrasi tanpa Kalori
Banyak orang kesulitan memenuhi asupan air putih harian lantaran merasa bosan dengan rasanya yang tawar. Di sinilah timun hadir sebagai penyelamat.
Dengan kandungan air mencapai 95 persen, mengombinasikan irisan timun ke dalam tempat minum (tumbler) menjadi trik instan menghadirkan sensasi rasa segar tanpa perlu menyuntikkan gula buatan.
Jika dibandingkan dengan jus kemasan, soft drink, atau minuman manis lainnya yang sarat akan kalori kosong, air timun tergolong nyaris nol kalori. Mengganti minuman manis harian dengan air timun tentu menjadi langkah paling masuk akal untuk menjaga berat badan tetap ideal sekaligus mencegah tumpukan lemak berlebih.
2. Menjaga Tensi Darah dan Kesehatan Jantung
Gaya hidup modern yang akrab dengan makanan tinggi natrium (garam) kerap menjadi pemicu utama melonjaknya tekanan darah. Untuk menetralkannya, tubuh membutuhkan asupan potasium (kalium) yang cukup.
Kabar baiknya, timun merupakan sumber potasium yang sangat baik. Mengonsumsi air timun secara rutin membantu tubuh membuang kelebihan natrium melalui urine, sehingga tekanan darah tetap stabil dan kerja otot jantung menjadi jauh lebih ringan.
3. Perisai Antioksidan dan Rahasia Kulit Glowing
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