Mau Kulit Cerah Berseri Hanya Dengan Timun? Yuk Simak Cara Penggunaannya

JawaPos.com – Mentimun, salah satu buah paling menghidrasi yang bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan.

Buah yang menyegarkan dan menyejukkan ini kaya akan vitamin, mineral, dan asam amino yang membuat kulit Anda berseri-seri.

Dengan kandungan air yang tinggi dan profil elektrolit, mentimun merupakan obat alami untuk menghidrasi dan meremajakan kulit.

Mentimun menawarkan banyak manfaat bagi kulit, menjadikannya bahan yang dicari dalam rutinitas perawatan kulit alami.

Kombinasi unik nutrisi dan antioksidan membuat kulit tampak segar dan sehat.

Dengan memasukkan mentimun ke dalam rutinitas perawatan kulit, Anda dapat memperoleh kulit cerah dan berseri, seperti dilansir English jagran.

1. Timun, madu, aloe vera, dan yogurt

Campurkan mentimun parut dengan madu, aloe vera, atau yoghurt untuk membuat masker wajah.

Oleskan masker secukupnya dan biarkan selama sekitar 10-15 menit.