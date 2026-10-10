Tak Perlu Logo Mencolok, 7 Gaya Berpakaian Ini Identik dengan Kesan Old Money

JawaPos.com – Penampilan elegan tidak selalu identik dengan pakaian bermerek terkenal atau aksesori yang mencuri perhatian. Dalam dunia mode, kesan berkelas justru bisa muncul dari pilihan busana yang sederhana, tetapi memiliki kualitas bahan dan potongan yang baik. Sebagian orang menganggap kemewahan harus ditunjukkan melalui logo besar, pakaian mahal, atau mengikuti tren terbaru. Padahal, gaya berpakaian minimalis juga dapat memberikan kesan eksklusif melalui perpaduan warna yang serasi, bahan berkualitas, serta desain yang tidak mudah ketinggalan zaman. Dilansir dari laman Geediting, ada tujuh karakteristik pakaian sederhana yang kerap dikaitkan dengan gaya berpakaian kalangan berada. Mulai dari mengutamakan kualitas hingga memilih busana klasik, berikut sejumlah ciri yang dapat menjadi inspirasi untuk tampil elegan tanpa harus berlebihan. Memiliki lemari yang penuh dengan pakaian belum tentu menjadi prioritas bagi seseorang yang menyukai gaya minimalis. Sebagian orang justru memilih koleksi busana yang lebih sedikit, tetapi memiliki bahan dan kualitas pembuatan yang baik. Pakaian dengan kain yang tahan lama, jahitan kuat, serta desain yang mudah dipadukan dapat digunakan dalam berbagai kesempatan. Pilihan ini juga membantu mengurangi kebutuhan untuk terus membeli pakaian baru hanya karena tren berubah. Selain memberikan kenyamanan, kebiasaan memilih pakaian berdasarkan kualitas dapat menjadi cara untuk mengelola pengeluaran secara lebih bijak. Dengan begitu, penampilan tetap terjaga tanpa harus memiliki terlalu banyak koleksi busana. Salah satu hal yang dapat membuat pakaian sederhana terlihat elegan adalah potongannya yang sesuai dengan bentuk tubuh. Kemeja, celana, atau jas yang memiliki ukuran tepat biasanya memberikan tampilan lebih rapi dibandingkan busana yang terlalu longgar atau terlalu ketat. Sebagian orang memilih menggunakan jasa penjahit untuk menyesuaikan pakaian agar terasa nyaman dan terlihat proporsional. Detail seperti panjang lengan, posisi bahu, hingga ukuran pinggang dapat memengaruhi keseluruhan penampilan. Meski penyesuaian pakaian terkadang membutuhkan biaya tambahan, hasilnya bisa membuat busana yang sederhana terlihat lebih terawat. Kunci utamanya bukan harga pakaian, melainkan kesesuaian potongan dan kerapian saat dikenakan. Pakaian dengan logo besar memang mudah menarik perhatian. Namun, ada pula orang yang lebih menyukai busana dengan desain bersih dan penanda merek yang tidak terlalu mencolok. Gaya ini sering dikaitkan dengan konsep quiet luxury, yaitu pendekatan berpakaian yang mengutamakan kualitas bahan, pengerjaan, dan desain dibandingkan tampilan logo yang dominan. Busana berpotongan sederhana dengan warna netral, misalnya, dapat terlihat menarik tanpa perlu menampilkan identitas merek secara berlebihan. Meski demikian, pakaian tanpa logo besar tidak otomatis lebih mahal atau menunjukkan bahwa pemakainya berasal dari kalangan kaya. Penampilan yang baik akan terasa kurang maksimal jika pakaian tidak nyaman digunakan. Karena itu, pemilihan bahan menjadi salah satu pertimbangan penting ketika menyusun koleksi busana sehari-hari. Kain seperti katun berkualitas, wol halus, sutra, dan kasmir sering digunakan untuk menghasilkan pakaian dengan tekstur serta karakter yang berbeda. Bahan-bahan tersebut dapat memberikan kenyamanan sekaligus tampilan yang elegan jika dirawat dengan benar.
1. Mengutamakan Kualitas daripada Jumlah Pakaian
2. Memilih Pakaian dengan Potongan yang Pas di Badan
3. Tidak Bergantung pada Logo Merek yang Mencolok
4. Mengutamakan Kenyamanan dan Bahan Berkualitas
JawaPos.com – Penampilan elegan tidak selalu identik dengan pakaian bermerek terkenal atau aksesori yang mencuri perhatian. Dalam dunia mode, kesan berkelas justru bisa muncul dari pilihan busana yang sederhana, tetapi memiliki kualitas bahan dan potongan yang baik.
Sebagian orang menganggap kemewahan harus ditunjukkan melalui logo besar, pakaian mahal, atau mengikuti tren terbaru. Padahal, gaya berpakaian minimalis juga dapat memberikan kesan eksklusif melalui perpaduan warna yang serasi, bahan berkualitas, serta desain yang tidak mudah ketinggalan zaman.
Dilansir dari laman Geediting, ada tujuh karakteristik pakaian sederhana yang kerap dikaitkan dengan gaya berpakaian kalangan berada. Mulai dari mengutamakan kualitas hingga memilih busana klasik, berikut sejumlah ciri yang dapat menjadi inspirasi untuk tampil elegan tanpa harus berlebihan.
Memiliki lemari yang penuh dengan pakaian belum tentu menjadi prioritas bagi seseorang yang menyukai gaya minimalis. Sebagian orang justru memilih koleksi busana yang lebih sedikit, tetapi memiliki bahan dan kualitas pembuatan yang baik.
Pakaian dengan kain yang tahan lama, jahitan kuat, serta desain yang mudah dipadukan dapat digunakan dalam berbagai kesempatan. Pilihan ini juga membantu mengurangi kebutuhan untuk terus membeli pakaian baru hanya karena tren berubah.
Selain memberikan kenyamanan, kebiasaan memilih pakaian berdasarkan kualitas dapat menjadi cara untuk mengelola pengeluaran secara lebih bijak. Dengan begitu, penampilan tetap terjaga tanpa harus memiliki terlalu banyak koleksi busana.
Salah satu hal yang dapat membuat pakaian sederhana terlihat elegan adalah potongannya yang sesuai dengan bentuk tubuh. Kemeja, celana, atau jas yang memiliki ukuran tepat biasanya memberikan tampilan lebih rapi dibandingkan busana yang terlalu longgar atau terlalu ketat.
Sebagian orang memilih menggunakan jasa penjahit untuk menyesuaikan pakaian agar terasa nyaman dan terlihat proporsional. Detail seperti panjang lengan, posisi bahu, hingga ukuran pinggang dapat memengaruhi keseluruhan penampilan.
Meski penyesuaian pakaian terkadang membutuhkan biaya tambahan, hasilnya bisa membuat busana yang sederhana terlihat lebih terawat. Kunci utamanya bukan harga pakaian, melainkan kesesuaian potongan dan kerapian saat dikenakan.
Pakaian dengan logo besar memang mudah menarik perhatian. Namun, ada pula orang yang lebih menyukai busana dengan desain bersih dan penanda merek yang tidak terlalu mencolok.
Gaya ini sering dikaitkan dengan konsep quiet luxury, yaitu pendekatan berpakaian yang mengutamakan kualitas bahan, pengerjaan, dan desain dibandingkan tampilan logo yang dominan.
Busana berpotongan sederhana dengan warna netral, misalnya, dapat terlihat menarik tanpa perlu menampilkan identitas merek secara berlebihan. Meski demikian, pakaian tanpa logo besar tidak otomatis lebih mahal atau menunjukkan bahwa pemakainya berasal dari kalangan kaya.
Penampilan yang baik akan terasa kurang maksimal jika pakaian tidak nyaman digunakan. Karena itu, pemilihan bahan menjadi salah satu pertimbangan penting ketika menyusun koleksi busana sehari-hari.
Kain seperti katun berkualitas, wol halus, sutra, dan kasmir sering digunakan untuk menghasilkan pakaian dengan tekstur serta karakter yang berbeda. Bahan-bahan tersebut dapat memberikan kenyamanan sekaligus tampilan yang elegan jika dirawat dengan benar.
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Jawa Pos
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