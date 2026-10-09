Nyeri di Sisi Luar Lutut? Mungkin Ini Sindrom Pita Iliotibial, Begini Cara Memastikannya

Ilustrasi pelari yang mengalami nyeri di sisi luar lutut / Pexels JawaPos.com – Nyeri lutut atau nyeri di sisi luar lutut dan pinggul sering muncul saat berlari, bersepeda, naik tangga, atau berjalan jauh.

Banyak orang menganggap nyeri lutut atau pinggul sebagai pegal biasa yang hilang sendiri, hingga tetap memaksakan untuk olahraga.

Salah satu penyebab yang umum adalah Sindrom pita iliotibial (ITBS), cedera akibat penggunaan berlebihan yang sering dialami pelari.

Rasa nyeri lutut atau pinggang bisa makin parah bila terus diabaikan, dan nyeri di area tersebut juga bisa berasal dari masalah lain seperti cedera lari.

Karena itu, penting memahami cara mengenali gejala nyeri lutut atau pinggang dan kapan perlu pemeriksaan profesional.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Jumat (09/10), menjelaskan bahwa pita iliotibial adalah jaringan berserat yang membentang di sisi luar tungkai, dari pinggul hingga tepat di bawah lutut.

Jaringan ini membantu menstabilkan sendi lutut saat bergerak dan menjadi tempat melekatnya otot penting, yaitu paha depan dan penekuk pinggul di bagian depan, serta bokong dan hamstring di bagian belakang.

Sindrom pita iliotibial (ITBS) ini muncul akibat ketidakseimbangan otot, biasanya otot depan yang dominan dan terlalu aktif, sementara bokong dan hamstring lebih lemah.