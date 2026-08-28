Obesitas Bikin Lutut Makin Terbebani, Waspada Bahaya Osteoartritis dan Cara Mengatasinya

Ilustrasi obesitas. (Pinterest)
JawaPos.com - Obesitas bukan hanya meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan metabolik.
Berat badan berlebih juga dapat membuat lutut bekerja lebih keras dan meningkatkan risiko osteoartritis (OA) lutut, kondisi kronis yang dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas sehari-hari.
Tekanan ekstra pada lutut terjadi ketika seseorang berdiri maupun bergerak. Tak hanya faktor mekanis, jaringan lemak juga dapat menghasilkan berbagai faktor proinflamasi yang berpengaruh terhadap kesehatan sendi.
Dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, dr. dr. Ihsan Oesman, Sp.OT, Subsp.KP, menjelaskan bahwa OA lutut merupakan kondisi kronis yang dapat berkembang secara bertahap.
Pada orang dengan obesitas, risiko maupun perburukan OA lutut dapat dipengaruhi oleh kombinasi beban mekanis yang lebih besar pada sendi dan faktor biologis yang berkaitan dengan jaringan lemak.
“Pengelolaan berat badan yang tepat dan komprehensif merupakan bagian penting dalam membantu mengurangi beban pada sendi lutut,” ujar dr. Ihsan dalam diskusi media yang digelar Novo Nordisk Indonesia bersama sejumlah pakar kesehatan, Jumat (28/8).
Ia menerangkan bahwa perubahan pola makan, latihan fisik yang sesuai, dan perubahan perilaku menjadi fondasi penting dalam pengelolaan berat badan. Namun, upaya tersebut tidak selalu mudah dilakukan oleh orang dengan obesitas.
Nyeri lutut dan keterbatasan gerak, misalnya, dapat membuat seseorang kesulitan untuk tetap aktif. Di sisi lain, rasa lapar atau dorongan makan yang terus berulang juga dapat menjadi tantangan ketika seseorang berusaha mengubah pola makan.
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Jawa Pos
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