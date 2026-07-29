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Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.49 WIB

Tak Perlu Mahal, Ini 6 Cara Alami Cerahkan Siku dan Lutut yang Menggelap

ilustrasi siku yang berwarna gelap. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi siku yang berwarna gelap. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Siku dan lutut merupakan bagian tubuh yang sering mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap dibandingkan area kulit lainnya. Kondisi ini dapat membuat warna kulit terlihat kurang merata dan terkadang mengganggu rasa percaya diri.

Kulit gelap pada area tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penumpukan sel kulit mati, seringnya terjadi gesekan, serta paparan sinar matahari dalam waktu lama yang dapat memicu peningkatan produksi melanin atau hiperpigmentasi.

Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, perawatan rutin dengan menjaga kelembapan dan melakukan eksfoliasi secara lembut dapat menjadi salah satu pilihan. Beberapa bahan alami yang mudah ditemukan di rumah juga dapat digunakan sebagai perawatan tambahan.

Dilansir English jagran, berikut beberapa cara alami yang dapat dicoba untuk membantu membuat siku dan lutut tampak lebih cerah.

1. Campuran Aloe Vera dan Susu

Aloe vera dikenal memiliki kandungan yang dapat membantu melembapkan kulit. Ketika dikombinasikan dengan susu, campuran ini dapat digunakan sebagai perawatan alami untuk membantu membuat warna kulit terlihat lebih merata.

Caranya, campurkan gel aloe vera dan susu dengan jumlah yang sama, kemudian oleskan pada bagian siku dan lutut. Diamkan hingga mengering, lalu bersihkan. Perawatan ini dapat dilakukan secara rutin untuk membantu menjaga kulit tetap lembut.

2. Scrub Minyak Zaitun dan Gula

Campuran minyak zaitun dan gula dapat digunakan sebagai scrub alami untuk membantu mengangkat sel kulit mati sekaligus memberikan kelembapan pada kulit.

Buat pasta dengan mencampurkan minyak zaitun dan gula dalam takaran yang sama. Setelah itu, pijat perlahan area siku dan lutut menggunakan gerakan melingkar selama beberapa menit. Lakukan secara berkala agar kulit terasa lebih halus.

3. Yogurt dan Cuka Apel

Yogurt dan cuka apel dapat menjadi kombinasi bahan alami yang membantu membersihkan serta merawat kulit di area siku dan lutut.

Campurkan satu sendok makan yogurt dengan satu sendok makan cuka apel. Oleskan pada kulit dan diamkan sekitar 15 menit sebelum dibilas menggunakan air hangat. Jika menggunakan cuka apel, pastikan untuk mengencerkannya terlebih dahulu agar lebih nyaman digunakan pada kulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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