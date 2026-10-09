Psikologi Ungkap 8 Tanda Persahabatan Tidak Sehat dan Cara Mengakhiri Pertemanan Toksik dengan Baik

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa hubungan dekat pun bisa berubah, sehingga tidak semua persahabatan mampu bertahan sampai bertahun-tahun.

Mengenali tanda persahabatan tidak sehat membantu kamu memahami kapan sebuah hubungan layak dipertahankan dan kapan perlu dilepaskan.

Penyebabnya tidak selalu pertemanan toksik, karena perbedaan keadaan dan nilai hidup juga sering menjadi alasan utama.

Selain mengenali pemicunya, kamu juga perlu tahu cara mengakhiri pertemanan tanpa meninggalkan luka yang tidak perlu.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (9/10), berikut delapan tanda persahabatan tidak sehat dan cara mengakhiri pertemanan toksik dengan baik.

1. Keadaan hidup kalian sudah berbeda

Banyak persahabatan terbentuk bukan karena kecocokan, melainkan karena keadaan yang mempertemukan dua orang di tempat dan waktu yang sama.