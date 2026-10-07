Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.09 WIB

9 Kebiasaan Sederhana yang Membantu Anda Mengendalikan Overthinking dan Melepaskan Beban Hidup

Ilustrasi, orang yang overthinking dan banyak beban hidup. (Magnific)

 

 
JawaPos.com - Sering kali kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup terhalang hanya dengan satu hal, yakni overthinking.

Jadi, mulai sekarang coba kendalikan overthinking dan lepaskan beban hidup yang tidak perlu sehingga lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup Anda.  

Dilansir JawaPos.com dari hindustantimes pada Rabu (7/10), berikut ini sembilan kebiasaan sederhana yang membantu Anda mengendalikan overthinking dan melepaskan beban hidup.

1. Menjalani Hidup dengan Sederhana

Pahamilah bahwa hidup yang lebih sederhana dapat memberikan Anda ruang lebih untuk hal-hal yang benar-benar penting.

Jadi, cobalah untuk tidak membuat segala sesuatu menjadi rumit.

Jaga waktu Anda, hargai ketenangan batin, dan sebisa mungkin hindari drama yang tidak perlu.

2. Bersyukur Atas Apa yang Dimiliki

Rasa syukur akan mengalihkan perhatian Anda dari hal-hal yang tidak ada menuju apa yang sudah Anda miliki.

Jadi, luangkan waktu sejenak untuk menghargai orang-orang, pengalaman, serta hal-hal kecil yang membuat hidup Anda bermakna.

3. Segera Memaafkan dan Lepaskan Beban

Memendam amarah sejatinya membuat Anda terus terikat secara emosional pada masa lalu.

Jadi, segera maafkan seseorang yang menyakiti Anda.
 
Ini bukan berarti membenarkan apa yang telah terjadi, melainkan memilih untuk tidak terus memikul beban.

4. Pilih Kebaikan daripada Kebencian

Selain segera memaafkan, Anda pun tidak perlu menanggapi hal-hal negatif dengan hal negatif lainnya.

Pilihlah untuk bersikap baik, bahkan dalam situasi sulit sekali pun.

Ini akan membantu Anda menjaga kedamaian batin Anda sendiri.

5. Lebih Sering Tersenyum

Mungkin tampak sepele, namun senyuman bisa mengubah suasana interaksi dan membuat perasaan lebih ringan.

Jadi, carilah momen-momen sehari-hari yang menghadirkan kebahagiaan tulus bagi Anda.

6. Lebih Banyak Memberi daripada Menerima

Tindakan memberi, baik itu waktu, perhatian, dukungan, ataupun kebaikan dapat membuat hidup terasa lebih bermakna.

Tidak perlu melakukan hal-hal luar biasa besar, cukup tindakan-tindakan kecil saja sudah sangat berarti.

7. Jangan Terlalu Banyak Berharap pada Orang Lain

Harapan sering kali berujung pada kekecewaan.

Jadi, daripada terus-menerus mengharapkan orang lain bersikap sesuai keinginan, lebih baik menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki prioritas, batasan, dan caranya sendiri untuk menunjukkan kepedulian.

8. Fokus pada Hal-Hal yang Bisa Dikendalikan

Anda tidak bisa mengendalikan hasil akhir, orang lain, atau apa yang terjadi esok hari.

Jadi, lebih baik pusatkan energi pada pilihan, tindakan, dan respons Anda sendiri.

9. Tetap Terhubung dengan Alam

Menghabiskan waktu di luar ruangan memberi Anda kesempatan untuk melambat sejenak dan menjauh dari berbagai gangguan sehari-hari.

Jadi, sempatkan waktu untuk berjalan-jalan, menghabiskan waktu di taman, atau sekadar duduk di luar.

Ini akan membantu Anda merasa lebih hadir sepenuhnya pada saat ini.***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ingin Menghentikan Kebiasaan Overthinking dengan Signifikan? Lakukan 7 Cara Ampuh Ini - Image
Kepribadian

Ingin Menghentikan Kebiasaan Overthinking dengan Signifikan? Lakukan 7 Cara Ampuh Ini

Rabu, 23 September 2026 | 02.43 WIB

Bukan Cuma Virgo, 7 Zodiak Ini Diprediksi Mudah Overthinking Sebelum Tidur - Image
Zodiak

Bukan Cuma Virgo, 7 Zodiak Ini Diprediksi Mudah Overthinking Sebelum Tidur

Kamis, 10 September 2026 | 05.01 WIB

5 Tips bagi Para Overthinking yang Sedang Mengambil Keputusan Besar dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

5 Tips bagi Para Overthinking yang Sedang Mengambil Keputusan Besar dalam Hidup Menurut Psikologi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21.33 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore