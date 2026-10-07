9 Kebiasaan Sederhana yang Membantu Anda Mengendalikan Overthinking dan Melepaskan Beban Hidup

Ilustrasi, orang yang overthinking dan banyak beban hidup. (Magnific)

JawaPos.com - Sering kali kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup terhalang hanya dengan satu hal, yakni overthinking.



Jadi, mulai sekarang coba kendalikan overthinking dan lepaskan beban hidup yang tidak perlu sehingga lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup Anda.



Dilansir JawaPos.com dari hindustantimes pada Rabu (7/10), berikut ini sembilan kebiasaan sederhana yang membantu Anda mengendalikan overthinking dan melepaskan beban hidup.



1. Menjalani Hidup dengan Sederhana



Pahamilah bahwa hidup yang lebih sederhana dapat memberikan Anda ruang lebih untuk hal-hal yang benar-benar penting.



Jadi, cobalah untuk tidak membuat segala sesuatu menjadi rumit.



Jaga waktu Anda, hargai ketenangan batin, dan sebisa mungkin hindari drama yang tidak perlu.



2. Bersyukur Atas Apa yang Dimiliki



Rasa syukur akan mengalihkan perhatian Anda dari hal-hal yang tidak ada menuju apa yang sudah Anda miliki.



Jadi, luangkan waktu sejenak untuk menghargai orang-orang, pengalaman, serta hal-hal kecil yang membuat hidup Anda bermakna.



3. Segera Memaafkan dan Lepaskan Beban



Memendam amarah sejatinya membuat Anda terus terikat secara emosional pada masa lalu.



Jadi, segera maafkan seseorang yang menyakiti Anda.

Ini bukan berarti membenarkan apa yang telah terjadi, melainkan memilih untuk tidak terus memikul beban.



4. Pilih Kebaikan daripada Kebencian



Selain segera memaafkan, Anda pun tidak perlu menanggapi hal-hal negatif dengan hal negatif lainnya.



Pilihlah untuk bersikap baik, bahkan dalam situasi sulit sekali pun.



Ini akan membantu Anda menjaga kedamaian batin Anda sendiri.



5. Lebih Sering Tersenyum



Mungkin tampak sepele, namun senyuman bisa mengubah suasana interaksi dan membuat perasaan lebih ringan.



Jadi, carilah momen-momen sehari-hari yang menghadirkan kebahagiaan tulus bagi Anda.



6. Lebih Banyak Memberi daripada Menerima



Tindakan memberi, baik itu waktu, perhatian, dukungan, ataupun kebaikan dapat membuat hidup terasa lebih bermakna.



Tidak perlu melakukan hal-hal luar biasa besar, cukup tindakan-tindakan kecil saja sudah sangat berarti.



7. Jangan Terlalu Banyak Berharap pada Orang Lain



Harapan sering kali berujung pada kekecewaan.



Jadi, daripada terus-menerus mengharapkan orang lain bersikap sesuai keinginan, lebih baik menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki prioritas, batasan, dan caranya sendiri untuk menunjukkan kepedulian.



8. Fokus pada Hal-Hal yang Bisa Dikendalikan



Anda tidak bisa mengendalikan hasil akhir, orang lain, atau apa yang terjadi esok hari.



Jadi, lebih baik pusatkan energi pada pilihan, tindakan, dan respons Anda sendiri.



9. Tetap Terhubung dengan Alam



Menghabiskan waktu di luar ruangan memberi Anda kesempatan untuk melambat sejenak dan menjauh dari berbagai gangguan sehari-hari.



Jadi, sempatkan waktu untuk berjalan-jalan, menghabiskan waktu di taman, atau sekadar duduk di luar.



Ini akan membantu Anda merasa lebih hadir sepenuhnya pada saat ini.***