Azarine Sunscreen Limited Edition Bersama Nailoong, Ajak Gen Z untuk Log Out the Burn Out

JawaPos.com - Setelah sukses dengan kolaborasi lisensi internasional seperti Marvel, BT21, Minions, dan Sanrio, Azarine kembali hadir dengan Azarine Sunscreen Nailoong Edition. Kolaborasi ini menghadirkan kemasan spesial dengan karakter Nailoong yang menggemaskan.

Produk yang secara resmi diluncurkan pada 9 September 2026 ini diharapkan dapat memberi pengalaman menggunakan sunscreen yang lebih menyenangkan bagi penggunanya.

Di era yang serba cepat, tuntutan pekerjaan, pendidikan, hingga aktivitas digital membuat banyak orang mengalami kelelahan fisik maupun mental. Istilah burnout kini semakin dekat dengan keseharian generasi muda yang harus terus berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.

Melalui kampanye "Shut the Sun Down, Log Out the Burn Out", Azarine ingin mengajak masyarakat untuk tetap aktif beraktivitas tanpa melupakan pentingnya menjaga kesehatan kulit dari paparan sinar matahari.

Nailoong merupakan karakter yang dikenal dengan kepribadiannya yang ceria, lucu, penuh rasa ingin tahu, dan selalu membawa energi positif. Karakter ini memiliki basis penggemar yang luas di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama di kalangan Gen Z dan millenial.

Kepribadian Nailoong yang penuh semangat dinilai sangat sejalan dengan semangat Azarine yang ingin terus berinovasi dan menjaga relevansi dengan pengguna. Bukan hanya formulasi produk atau teknologi, melainkan sentuhan yang mampu menghadirkan senyum setiap kali konsumen menggunakan produk sunscreen favorit mereka.

Azarine juga meluncurkan varian ukuran baru 110 ml untuk produk favorit Calm My Acne Sunscreen Moisturiser, menghadirkan pengalaman menggunakan sunscreen kesayangan lebih banyak dan lebih lama.

“Azarine melihat Nailoong ini bukan cuma (karakter yang) lucu, tapi juga ikon untuk anak-anak muda sekarang. Apalagi lagi ramai fenomena burnout. Banyak yang kenal dan bahkan sering jadi meme, jadi cocok dengan konsep Azarine yang supporting youth dan stay relevan,” ujar Marsella Vanessa selaku Chief Marketing Officer Azarine Cosmetic.

Varian sunscreen Azarine yang telah dikenal luas seperti Hydrasoothe Sunscreen Gel, Hydramax-C Sunscreen Serum, Calm My Acne Sunscreen Moisturiser, dan Cicamide Barrier Sunscreen Moisturiser hadir dengan kemasan eksklusif yang menampilkan karakter Nailoong dalam ilustrasi yang ceria, penuh warna, dan dekat dengan gaya hidup generasi muda di setiap kemasannya.

Selain itu, Azarine juga meluncurkan varian ukuran baru 110 ml untuk produk favorit Calm My Acne Sunscreen Moisturiser, menghadirkan pengalaman menggunakan sunscreen kesayangan lebih banyak dan lebih lama.