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Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 17.34 WIB

Tradisi Tidur Siang Wǔjiào di Shanxi Tiongkok, Kota Mati Suri Tiap Pukul 12

Ilustrasi Tidur. (Freepik) - Image

Ilustrasi Tidur. (Freepik)

JawaPos.com - Antara pukul 12.00 hingga 14.00 waktu setempat, Provinsi Shanxi di Tiongkok mendadak hening tanpa aktivitas perkotaan yang berarti.

Kesunyian ini bukan disebabkan oleh kondisi darurat, melainkan tradisi tidur siang bersama yang dilakoni secara rutin oleh lebih dari 60 persen penduduknya.

Seluruh lapisan masyarakat, mulai dari karyawan kantor, pelajar sekolah, hingga pedagang pasar, menghentikan aktivitas mereka untuk beristirahat di lokasi masing-masing.

Para pedagang kerap terlihat tertidur di samping tempat dagangan, sementara karyawan dan siswa memanfaatkan meja kerja untuk memejamkan mata sejenak.

Melansir laporan dari Your Tango, kebiasaan unik yang dikenal dengan nama wǔjiào ini tak sekadar tradisi turun-temurun.

Praktik ini berakar pada prinsip Pengobatan Tradisional Tiongkok (Traditional Chinese Medicine/TCM) sekaligus didukung oleh temuan ilmiah modern terkait peningkatan fungsi kognitif tubuh.

Pandangan Medis Tradisional di Balik Ritual Wǔjiào

Dalam filosofi Pengobatan Tradisional Tiongkok, rentang waktu antara pukul 11.00 hingga 13.00 merupakan fase puncak energi bagi organ jantung. Mengimbangi ritme tubuh pada jam-jam tersebut dianggap krusial untuk menjaga keseimbangan stamina harian.

Memasuki pukul 13.00 hingga 15.00, alokasi energi tubuh mulai bergeser ke sistem pencernaan di usus kecil guna mengolah nutrisi dari makan siang. Jeda istirahat singkat dibutuhkan agar tubuh tidak terbeban oleh aktivitas fisik yang terlalu berat.

Abaikan terhadap sinyal istirahat siang diyakini dapat menguras energi vital (qi), memicu kelelahan kronis, hingga mengganggu fungsi organ dalam. Oleh sebab itu, masyarakat setempat memandang wǔjiào sebagai investasi kesehatan jangka panjang.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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