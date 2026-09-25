Wajib Dibatasi, 4 Jenis Makanan Ini Bisa Mengganggu Kesehatan Pencernaan

ilustrasi makanan goreng. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kondisi sistem pencernaan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Organ-organ di dalam sistem ini bekerja mengolah makanan menjadi zat gizi yang kemudian digunakan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi.
Karena itu, pola makan sehari-hari perlu diperhatikan. Selain mencukupi kebutuhan cairan, memilih makanan bergizi dan memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi dapat membantu menjaga sistem pencernaan tetap nyaman.
Namun, beberapa jenis makanan dapat memicu keluhan seperti kembung, diare, mulas, atau rasa tidak nyaman pada sebagian orang, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau ketika seseorang memang memiliki pencernaan yang sensitif.
Gorengan dan makanan tinggi lemak dapat menjadi pemicu gangguan pencernaan pada sebagian orang. Kandungan lemak yang tinggi membuat makanan lebih sulit dicerna dan pada kondisi tertentu dapat menyebabkan perut terasa tidak nyaman atau bahkan memicu diare.
Bukan hanya gorengan, makanan seperti daging berlemak, saus yang sangat kental, serta hidangan dengan banyak mentega atau krim juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan.
Sebagai alternatif, pilih makanan yang dimasak dengan cara dipanggang, dikukus, atau direbus. Padukan dengan sayuran dan gunakan saus yang lebih ringan.
Jeruk, lemon, dan jeruk nipis merupakan kelompok buah citrus yang kaya akan vitamin C. Namun, sifatnya yang asam dapat menjadi masalah bagi orang yang memiliki kondisi pencernaan tertentu.
Pada sebagian orang, makanan atau minuman yang asam dapat memperburuk gejala refluks, seperti rasa panas di dada atau sensasi asam yang naik ke kerongkongan.
Jika Anda sering mengalami keluhan setelah mengonsumsi buah citrus, perhatikan jumlah dan frekuensinya. Anda juga dapat memilih buah lain yang lebih sesuai dengan kondisi tubuh.
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