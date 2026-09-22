Bukan Kebetulan, 5 Tanda Ini Disebut Menunjukkan Pasangan Pembawa Hoki

JawaPos.com – Kehadiran pasangan tidak hanya memberikan warna dalam kehidupan asmara. Dalam kepercayaan astrologi, hubungan yang harmonis juga kerap dikaitkan dengan munculnya energi positif yang dapat memengaruhi kehidupan kedua orang di dalamnya.

Ada pasangan yang membuat hidup terasa lebih tenang, memberikan dorongan ketika menghadapi masalah, hingga menjadi teman terbaik saat mengejar berbagai tujuan. Kondisi tersebut terkadang dianggap sebagai pertanda bahwa hubungan membawa pengaruh positif.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima tanda yang dipercaya menunjukkan bahwa pasangan dapat menjadi pembawa keberuntungan dalam hubungan. Berikut beberapa tandanya yang menarik untuk diketahui.

1. Kehadirannya Membuat Anda Lebih Positif Coba perhatikan bagaimana perasaan Anda ketika berada di dekat pasangan. Jika kehadirannya membuat Anda lebih bersemangat, optimistis, dan mampu melihat persoalan dari sisi yang lebih baik, hubungan tersebut bisa memberikan pengaruh positif.

Energi positif dari pasangan dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik sekaligus mendorong Anda untuk menghadapi berbagai tantangan dengan lebih percaya diri.

2. Mampu Memahami Tanpa Banyak Kata Komunikasi memang menjadi bagian penting dalam sebuah hubungan. Namun, ada pasangan yang seolah mampu memahami perasaan satu sama lain meski tidak banyak berbicara.

Gestur kecil, perubahan ekspresi, atau suasana hati terkadang sudah cukup untuk membuat pasangan mengetahui apa yang sedang dirasakan. Kedekatan emosional semacam ini sering dianggap sebagai tanda adanya ikatan yang kuat.

3. Memiliki Chemistry yang Sangat Kuat Hubungan yang memiliki chemistry kuat biasanya membuat kedua pasangan merasa nyaman ketika menghabiskan waktu bersama.

Mereka dapat menikmati aktivitas sederhana, memiliki banyak kesamaan, dan mampu menemukan kesepahaman dalam berbagai situasi. Dalam astrologi, kecocokan semacam ini kerap dikaitkan dengan energi hubungan yang selaras.