Dari Aktivitas Harian ke Trekking, Alas Kaki Kasual Mulai Sasar Pengguna Urban

Ilustrasi: Hiking/Magnific
JawaPos.com - Alas kaki bergaya kasual mulai merambah kebutuhan aktivitas luar ruang, termasuk olahraga ringan dan trekking.
Crocs melalui seri Echo II mencoba memperluas penggunaan produknya dari aktivitas harian ke medan outdoor dengan karakteristik ringan dan stabil. Varian ini diperkenalkan melalui kampanye Let Them Talk sebagai alas kaki yang ditujukan untuk berbagai aktivitas, mulai dari street workout hingga trekking ringan.
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Sport enthusiast asal Jakarta, Kazhem Avie Al Hakim Umarona mengatakan bahwa ia telah menggunakan sepatu ini dalam aktivitas trekking, termasuk di jalur dengan kondisi basah.
“Ini cocok banget buat dipake olahraga juga, soalnya dari siluetnya yang pas di kaki bikin nyaman buat dipakai di berbagai medan. Apalagi saya suka trekking ke lokasi yang medannya basah, ini memudahkan banget karena anti air dan cepat kering. Buat trekking tipis-tipis 1500-1700 mdpl cocok sih,” ujarnya.
Menurut Kazhem, kemampuan beradaptasi di medan basah menjadi salah satu hal yang membuatnya menggunakan alas kaki tersebut untuk aktivitas outdoor ringan.
Penggunaan untuk aktivitas outdoor juga menunjukkan perubahan kebutuhan atlet atau pegiat olahraga urban yang tidak selalu membutuhkan perlengkapan khusus untuk setiap aktivitas. Alas kaki yang dapat digunakan dari aktivitas luar ruang hingga kegiatan sehari-hari menjadi salah satu bagian dari tren tersebut.
Echo II sendiri merupakan pengembangan dari Echo Collection yang diperkenalkan pada 2022. Produk ini menggabungkan desain bergaya sporty dengan konstruksi yang ditujukan untuk mobilitas di berbagai kondisi.
Crocs Echo II dipasarkan dengan harga Rp1.599.000 dan mulai tersedia di Indonesia sejak Agustus 2026.
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