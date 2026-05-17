Pengen Trekking Tapi Mau yang Jalur Pendek? Ini 12 Gunung dengan View Maksimal untuk Pendaki Pemula

JawaPos.com - Buat kamu yang ingin mulai mendaki gunung atau sekadar mencari tempat healing dengan pemandangan keren, ada banyak destinasi trekking di Indonesia yang cocok untuk pemula.

Jalurnya relatif bersahabat, durasi pendakian tidak terlalu panjang, tetapi panorama yang ditawarkan benar-benar memanjakan mata.

Mulai dari pegunungan berkabut, sunrise cantik, hingga kawah eksotis bisa kamu temukan di sini.

Dikutip dari laman Eiger Adventure dan Instagram @ahadtrekmate, berikut rekomendasi gunung untuk pendaki pemula dengan view maksimal yang layak masuk bucket list liburanmu.

1. Gunung Papandayan

Gunung Papandayan menjadi salah satu favorit pendaki pemula karena jalurnya cukup nyaman dan fasilitasnya lengkap.

Dengan durasi trekking sekitar 3 jam menuju area camping, kamu sudah bisa menikmati hamparan edelweiss, kawah aktif, dan pemandangan hutan mati yang ikonik.