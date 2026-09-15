4 Hal yang Dipikirkan Orang dengan Rasa Ingin Tahu Tinggi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa rasa ingin tahu tinggi berbeda dari sekadar memiliki kecerdasan tinggi semata.

Orang dengan sifat ini memiliki ketertarikan mendalam terhadap orang lain serta dunia di sekitarnya secara luas.

Mereka tidak pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan terus ingin belajar lebih jauh.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (15/9), berikut empat hal yang sering dipikirkan oleh orang dengan rasa ingin tahu tinggi dalam kesehariannya.

1. Memikirkan hakikat keberadaan manusia

Orang dengan rasa ingin tahu intelektual sering mempertanyakan alasan mendasar di balik keberadaan manusia di dunia.

Banyak orang tidak terlalu tertarik menjawab pertanyaan ini karena dianggap terlalu rumit untuk dipikirkan mendalam.

Namun bagi mereka, pertanyaan tersebut justru terasa sangat merangsang pikiran dan layak untuk terus digali.