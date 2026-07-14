Kebiasaan Sederhana Sebelum Tidur, 5 Manfaat Menyisir Rambut yang Perlu Diketahui

JawaPos.com - Dalam perawatan rambut sehari-hari, menyisir menjadi salah satu langkah sederhana yang memiliki peran penting untuk menjaga kondisi rambut tetap sehat dan terlihat berkilau. Kebiasaan ini biasanya dilakukan setelah mandi atau sebelum beraktivitas di luar rumah.

Namun, ternyata menyisir rambut sebelum tidur juga dapat memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan rambut. Rutinitas sederhana tersebut dipercaya membantu menjaga kebersihan kulit kepala sekaligus membuat rambut lebih terawat saat beristirahat di malam hari.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima manfaat menyisir rambut sebelum tidur yang dapat Anda coba sebagai bagian dari perawatan rambut harian.

1. Meningkatkan pertumbuhan rambut

Menyisir rambut di malam hari dapat melancarkan peredaran darah di kulit kepala yang akan mempercepat pertumbuhan rambut.

Perawatan rambut ini akan mengaktifkan folikel rambut dan membantu pertumbuhan rambut baru.

2. Mencegah ketombe

Menyisir rambut sebelum tidur dapat mencegah timbulnya ketombe.

Selain itu, ini dapat menghilangkan kotoran dan minyak berlebih yang merupakan penyebab utama timbulnya ketombe.