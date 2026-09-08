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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 9 September 2026 | 03.24 WIB

7 Kebiasaan Sederhana yang Dipraktikkan Orang Tua dengan Kesabaran Luar Biasa

Ilustrasi orang tua sabar (magnific) - Image

Ilustrasi orang tua sabar (magnific)

JawaPos.com - Menjadi orang tua yang sabar bukan berarti tidak pernah merasa lelah, kesal, atau kewalahan. 

Justru, kesabaran dalam mengasuh anak sering kali terlihat dari kemampuan seseorang untuk berhenti sejenak, memahami situasi, kemudian memilih respons yang tidak memperburuk keadaan.

Ketika anak mulai rewel, menangis, membantah, atau mengalami tantrum, reaksi spontan orang dewasa sangat mudah berubah menjadi kemarahan. 

Namun, ada orang tua yang mampu menghadapi momen tersebut dengan lebih tenang karena mereka membangun kebiasaan tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Dirangkum dari laman YourTango, artikel ini membahas sejumlah kebiasaan yang dapat membantu orang tua membangun empati dan kesabaran ketika menghadapi anak dalam situasi sulit.

Berikut tujuh kebiasaan yang menarik untuk diperhatikan.

1. Berusaha Memutus Pola Pengasuhan yang Tidak Sehat

Orang tua yang sabar biasanya tidak hanya bertanya, “Bagaimana supaya anak menurut?” Mereka juga berani bertanya kepada diri sendiri, “Apakah cara saya memperlakukan anak sudah benar?”

Pertanyaan tersebut penting karena cara seseorang mengasuh anak sering kali dipengaruhi pengalaman masa kecilnya sendiri. 

Editor: Novia Tri Astuti
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