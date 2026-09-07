Terapi Cahaya menjadi Tren Peremajaan Kulit Baru yang ‘Membidik’ Glowing dari Tingkat Sel

Kulit sehat kini bukan hanya sekadar tampilan luar. Sehingga tren peremajaan kulit saat bergeser ke perawatan lebih dalam hingga ke tingkat sel dengan terapi cahaya.
JawaPos.com – Kulit sehat kini bukan hanya sekadar tampilan luar. Sehingga tren peremajaan kulit saat bergeser ke perawatan lebih dalam hingga ke tingkat sel dengan terapi cahaya.
Diungkapkan dr. Ruri Diah Pamela, Sp.D.V.E, FINSDV, FAADV, Kepala Departemen Dermatologi RSPNN, ada pergeseran besar yang sedang terjadi dalam cara masyarakat memahami kulit sehat.
Diakuinya, selama bertahun-tahun, perawatan kulit berfokus pada apa yang terlihat di permukaan. Tapi, dengan sains, perawatan kulit justru lebih berfokus pada tingkat sel, di mana disitulah proses penuaan dan peremajaan kulit sesungguhnya.
Sebagai dokter yang menekuni bidang kulit, dirinya melihat tren longevity yang tengah menjadi trend global. Bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan cara berpikir baru.
“bagaimana menjaga kulit tetap sehat dan berfungsi baik selama mungkin, bukan sekadar menutupi tanda usia. Di sinilah ‘glow’ perlu dimaknai ulang, bukan kilau di permukaan, tetapi cerminan sel-sel kulit yang sehat dan berenergi,” ujar dr. Ruri, yang juga anggota Celluma Indonesia Advisory Board.
“Yang ingin saya sampaikan lewat forum ini: kulit yang sehat selalu dimulai dari dalam, dari unit terkecilnya,” sambungnya.
Peremajaan Kulit dengan Terapi Cahaya
Peremajaan kulit dengan terapi cahaya disebut menjadi tren secara global. Karena bukan hanya menjadikan kulit sehat di tingkat permukaan, tapi membidik langsung ke dalam sel.
Salah satunya lewat perangkat terapi cahaya Celluma. Hadir di hampir 100 negara, Celluma lahir dari pengembangan riset biostimulasi cahaya NASA untuk astronot.
"Celluma datang bukan tanpa bukti, dan bukan tanpa perjalanan panjang. Lima belas tahun data klinis, FDA Clearance, Medical CE Mark. Dan sampai hari ini, lebih dari 35.000 perangkat telah menyentuh kehidupan orang-orang di seluruh dunia,” ujar Vanda Wulandari, National Sales Manager dari PT Redo Marketing Indonesia, Distributor tunggal perangkat Celluma di Indonesia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis