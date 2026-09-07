Terapi Cahaya menjadi Tren Peremajaan Kulit Baru yang ‘Membidik’ Glowing dari Tingkat Sel

JawaPos.com – Kulit sehat kini bukan hanya sekadar tampilan luar. Sehingga tren peremajaan kulit saat bergeser ke perawatan lebih dalam hingga ke tingkat sel dengan terapi cahaya.

Diungkapkan dr. Ruri Diah Pamela, Sp.D.V.E, FINSDV, FAADV, Kepala Departemen Dermatologi RSPNN, ada pergeseran besar yang sedang terjadi dalam cara masyarakat memahami kulit sehat.

Diakuinya, selama bertahun-tahun, perawatan kulit berfokus pada apa yang terlihat di permukaan. Tapi, dengan sains, perawatan kulit justru lebih berfokus pada tingkat sel, di mana disitulah proses penuaan dan peremajaan kulit sesungguhnya.

Sebagai dokter yang menekuni bidang kulit, dirinya melihat tren longevity yang tengah menjadi trend global. Bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan cara berpikir baru.

“bagaimana menjaga kulit tetap sehat dan berfungsi baik selama mungkin, bukan sekadar menutupi tanda usia. Di sinilah ‘glow’ perlu dimaknai ulang, bukan kilau di permukaan, tetapi cerminan sel-sel kulit yang sehat dan berenergi,” ujar dr. Ruri, yang juga anggota Celluma Indonesia Advisory Board.

“Yang ingin saya sampaikan lewat forum ini: kulit yang sehat selalu dimulai dari dalam, dari unit terkecilnya,” sambungnya.

Peremajaan Kulit dengan Terapi Cahaya

Peremajaan kulit dengan terapi cahaya disebut menjadi tren secara global. Karena bukan hanya menjadikan kulit sehat di tingkat permukaan, tapi membidik langsung ke dalam sel.

Salah satunya lewat perangkat terapi cahaya Celluma. Hadir di hampir 100 negara, Celluma lahir dari pengembangan riset biostimulasi cahaya NASA untuk astronot.