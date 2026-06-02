Alphabet Rilis Rencana Pelepasan 32 Juta Nyamuk Steril di AS, Strategi Bioteknologi Radikal Lewat Debug Project

JawaPos.com — Alphabet, induk perusahaan Google, tengah mengajukan izin federal untuk melepas sekitar 32 juta nyamuk di wilayah California dan Florida dalam dua tahun ke depan. Langkah ini bukan eksperimen acak, melainkan bagian dari strategi bioteknologi terarah untuk menekan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, melalui inisiatif jangka panjang bernama Debug Project.

Di tengah kesan kontradiktif, penambahan populasi nyamuk justru menjadi pendekatan yang dirancang untuk mengintervensi ekosistem secara presisi. Konsep ini bertumpu pada pembagian antara “serangga baik” dan “serangga buruk”, di mana nyamuk jantan steril dimanfaatkan untuk mengurangi populasi secara alami tanpa penggunaan insektisida kimia yang agresif.

Dilansir dari Fast Company, Selasa (2/6/2026), proyek ini bahkan digambarkan sebagai langkah Google yang melampaui ranah teknologi digital semata. “Lupakan mesin pencari, asisten AI, dan ponsel pintar—rilis berikutnya dari Google bisa berupa kawanan jutaan nyamuk,” demikian laporan tersebut, yang menegaskan besarnya skala pendekatan non-konvensional yang sedang dikembangkan oleh Alphabet.

Inti dari strategi ini adalah pelepasan nyamuk jantan yang telah diinfeksi bakteri alami Wolbachia. Bakteri tersebut membuat nyamuk jantan menjadi steril sehingga ketika kawin dengan betina di alam liar, telur yang dihasilkan tidak akan menetas. Dalam jangka panjang, mekanisme ini diharapkan mampu menurunkan populasi nyamuk secara signifikan tanpa membahayakan manusia, karena nyamuk jantan tidak menggigit.

Metode ini mengacu pada teknik lama yang disebut Sterile Insect Technique (SIT), yang telah digunakan sejak 1950-an pada sejumlah serangga seperti lalat buah dan ulat. Namun, penerapan pada nyamuk dalam skala besar masih menjadi tantangan teknis yang kompleks.

Seperti dikutip dari sumber yang sama, “Namun, metode ini belum pernah berhasil diterapkan pada nyamuk dalam skala yang cukup besar untuk menghentikan penularan penyakit,” demikian penjelasan dalam situs Debug Project, yang menyoroti keterbatasan historis pendekatan tersebut dalam konteks penyakit yang ditularkan melalui vektor.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Debug Project mengembangkan sistem otomatisasi pembiakan nyamuk dalam jumlah besar serta teknologi penyortiran canggih untuk memastikan hanya nyamuk jantan steril yang dilepaskan ke lingkungan. Pendekatan ini menjadi kunci agar skala intervensi dapat mencapai efektivitas populasi.

Dalam uji coba sebelumnya di Fresno County, California, antara 2017 hingga 2019, sebanyak 48 juta nyamuk jantan steril dilepaskan. Hasilnya menunjukkan penurunan drastis populasi nyamuk betina penggigit hingga 95 persen pada 2018, menjadi salah satu bukti awal efektivitas pendekatan ini di lapangan.

Masih dari sumber yang sama, dijelaskan bahwa “Nyamuk bersifat rapuh dan sulit dibudidayakan dalam jumlah yang dibutuhkan. Melalui Debug, kami mengembangkan teknologi baru untuk membuat hal tersebut memungkinkan,” yang menegaskan bahwa tantangan utama proyek ini bukan hanya pada konsep ilmiahnya, tetapi juga pada kemampuan produksi massal serta keberlanjutan teknologi yang menopangnya.