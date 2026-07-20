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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 16.50 WIB

Tak Perlu Bahan Kimia, Ini 4 Tips Efektif Mengusir Nyamuk dan Lalat

ilustrasi nyamuk dan lalat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi nyamuk dan lalat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kehadiran nyamuk dan lalat sering kali mengganggu kenyamanan saat bersantai di teras, halaman, maupun ketika mengadakan acara bersama keluarga dan teman. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, kedua serangga ini juga berpotensi membawa risiko bagi kesehatan.

Nyamuk diketahui dapat menjadi perantara penyebaran berbagai penyakit, seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Di sisi lain, lalat mampu membawa bakteri serta kuman yang mudah mencemari makanan dan meningkatkan risiko infeksi.

Banyak orang memilih menggunakan semprotan atau obat pengusir serangga berbahan kimia. Namun, produk semacam ini kerap meninggalkan aroma menyengat dan berpotensi menyebabkan iritasi. Bahkan, kandungan kimianya juga perlu diwaspadai, terutama jika terdapat anak-anak maupun hewan peliharaan di rumah.

Padahal, tersedia berbagai cara alami yang lebih ramah lingkungan untuk mengusir nyamuk dan lalat. Selain lebih aman bagi kesehatan, metode ini juga mudah diterapkan, ekonomis, serta dapat membantu menjaga suasana rumah tetap nyaman.

Dirangkum dari English Jagran, berikut empat cara alami dan ramah lingkungan yang bisa Anda coba untuk mengusir nyamuk dan lalat secara efektif.

1. Mulailah dengan kebersihan

Langkah pertama dan terpenting adalah menjaga lingkungan tetap bersih.

Nyamuk berkembang biak di air yang tergenang, jadi periksa setiap sudut rumah, termasuk pot bunga, ember, dan nampan di bawah AC.

Kosongkan dan bersihkan secara teratur. Tempat sampah harus ditutup rapat dan dibersihkan setiap hari.

Lalat tertarik pada sisa makanan, jadi lap meja dapur setelah setiap makan dan tutup buah-buahan, jangan dibiarkan terbuka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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